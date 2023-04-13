«Большая слабость, боль по всему телу»: новосибирец — о том, как переболел корью (он подхватил ее, работая из дома)



У меня прививки от кори не было, и в детстве я ею не болел.



Сначала я почувствовал, что начал простужаться: была усталость, слабость — легкое недомогание.



На следующий день уже поднялась небольшая температура. Я подумал, что простываю. Но пробыл в таком состоянии четыре дня. То есть я просыпался утром и чувствовал себя нормально, а к вечеру поднималась температура.



В один из дней я хотел отлежаться дома, никуда не выходил, и у меня резко поднялась высокая температура под вечер — 39. Это было на четвертый или пятый день после появления симптомов.



В этот день у меня была большая слабость, боль по всему телу. Как будто тело онемело. Ночь была тяжелой: я очень плохо спал, держалась высокая температура, было то жарко, то холодно, ломило кости.



Я пил жаропонижающие таблетки, порошки от ОРВИ, которые снимают симптомы простуды. Становилось полегче. Но не было насморка, кашля и других характерных для простуды симптомов.



Мы с женой пытались вызвать врача, но был выходной, никто не пришел и не приехал: сказали просто отлеживаться, а если это корь, то она всё равно не лечится.



Я лечился по симптомам, пил много жидкости, чая. Есть особо не хотелось.



На следующий день утром я чувствовал себя хорошо, но всё лицо было в красных пятнах. И в течение дня всё тело покрылось пятнами. Самое неприятное — это пятна, которые, видимо, были под языком. У меня очень болела слизистая рта.



В целом пятна были в течение трех дней. Больше всего их было на лице. Хорошо хотя бы, что ничего не чесалось. А то по-разному описывают заболевание: у кого-то пятна чешутся.



Когда пятна прошли, то как будто и болезнь закончилась.



Как и где я мог заразиться — не знаю, потому что в основном работаю из дома. Хотя во внутридомовых чатах ходили сообщения о кори.



У моей жены есть прививка от кори, антитела, поэтому она не заразилась.

