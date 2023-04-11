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Свыше 4 тысяч человек привились от кори за неделю в НСО

Из них вакцину поставили 591 ребенку

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Всего в регионе планируют вакцинировать 22 тысячи человек

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Свыше 4 тысяч человек привились от кори в Новосибирской области за неделю. Об этом сообщила главный специалист по вакцинопрофилактике Министерства здравоохранения региона Татьяна Ивлева.

— С 1 апреля в области проходит «подчищающая иммунизация». Она необходима в первую очередь тем, кому не поставили вакцину от кори в детстве. В ее рамках мы планируем вакцинировать 22 тысячи человек. На сегодня привиты уже 4264 человека, из них 591 ребенок, — пояснила медик.

Напомним, в феврале в Новосибирске зафиксировали очаги заражения корью. Вирус выявили сразу по четырем адресам в Калининском районе.

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КорьВакцинацияНовосибирск
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