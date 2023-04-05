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Проблема

«Да какая депрессия, он же улыбается». Врач развенчивает мифы о самом популярном психическом расстройстве

Психиатр рассказал, как определить признаки болезни у себя и близких

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Врач-психиатр рассказал, как определить признаки депрессии и тревоги у близкого и что точно не поможет при апатии и сниженном настроении

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Депрессия до сих пор не воспринимается обществом как серьезное заболевание. Психическое расстройство не потрогать, не увидеть глазами, не диагностировать по явным симптомам. Как результат — вокруг депрессии много домыслов и обесценивания. Журналист Е1.RU Ксения Маринина разобрала самые известные мифы об этом заболевании с заведующим центром психотерапии и психиатрии «УГМК-Здоровья», врачом-психиатром, психотерапевтом высшей квалификационной категории Марком Лейдерманом.

«Алкоголь облегчает депрессию»

Сталкивались ли вы с советом выпить алкоголь, чтобы разгрузить голову? Бытует мнение, что если хорошо отдохнуть со спиртным, то все печали и усталость уйдут сами собой. Врач объяснил, почему на самом от этого станет только хуже.

— Алкоголь дает временный эффект, он, может, помогает отвлечься на какое-то время, но это депрессант, — сказал Марк Лейдерман. — В итоге он только усиливает депрессию.

Депрессанты — вещества, угнетающие, снижающие или подавляющие психическое возбуждение, то есть активность центральной нервной и/или дыхательной системы, даже если это не основной аспект их активности. При достаточных дозах вызывают ослабление напряжения и торможение.

Проблемы не уходят, состояние ухудшается, это доказано. Алкоголь токсически действует на клетки мозга, убивает их, нарушает межнейронные связи (нейрон — основная клетка нервной ткани, межнейронные связи — контакты между нейронами. — Прим. ред.).

Он нарушает баланс нейромедиаторов внутри головного мозга. Сначала под воздействием алкоголя идет большой выброс нейромедиаторов, затем их начинает не хватать. А при депрессии существует дисбаланс биологически активных веществ, и алкоголь его в итоге только усиливает. Число нейромедиаторов конечное, организм не может их выделять столько, сколько нам бы хотелось, во время депрессии их выделение и так нарушено. Можно сравнить это с тем, что алкоголь подстегивает уставшую кобылу, в итоге она просто упадет от бессилия.

Нейромедиаторы — биологически активные химические вещества, с помощью которых передается электрохимический импульс от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами, а также, например, от нейронов к мышечной ткани или железистым клеткам.

Врач объяснил, что алкоголь усугубляет признаки депрессии, даже если вам кажется, что от него становится легче. Дело в том, что он нарушает баланс нейромедиаторов внутри головного мозга

Врач объяснил, что алкоголь усугубляет признаки депрессии, даже если вам кажется, что от него становится легче. Дело в том, что он нарушает баланс нейромедиаторов внутри головного мозга

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«Если человек улыбается, у него не может быть депрессии»

Слышали такую фразу: «Да какая у него депрессия, он же улыбается, шутит, истории рассказывает»? Но врач всё равно советует внимательно присматриваться к состоянию человека, к его словам, к тому, как изменилось его поведение.

— Депрессия имеет очень много клинических картин, масок, — рассказал Марк Лейдерман. — Маска депрессии может быть классической, когда человек подавлен, грустен, не смеется и вообще находится практически в состоянии овоща. Но бывает, что человек улыбается, а на душе ему от этого не лучше. Депрессия может маскироваться под соматические проявления (боли в любых частях тела, бессонница), даже под болезни внутренних органов. Настроение в таком случае уходит на второй план. Бывает депрессия, когда на первый план выходит тревога, а бывает, преобладает раздражительность и вспыльчивость.

Классические признаки депрессии, которые описаны в учебниках, сейчас встречаются редко. Нужно быть внимательнее к состоянию близких, их эмоциям и словам. Человек может улыбаться и смеяться до тех пор, пока позволяют компенсаторные возможности организма.

«У мужчин не бывает депрессии»

— Женщины более эмоциональные, у них с детства есть разрешение на проявление эмоций, — заметил психиатр. — А в воспитании мужчин часто заложено, что проявлять эмоции, а тем более плакать — это не по-мужски. Поэтому они реже показывают свои чувства и говорят о переживаниях. И, соответственно, меньше обращаются к врачам. Нередко мужчины впадают в депрессию из-за профессиональных неудач. Депрессия чаще диагностируется у женщин, но это потому, что они чаще решают пойти к врачу. Но нужно заметить, что законченные суициды чаще бывают у мужчин.

Есть мнение, что, если человек шутит, улыбается и вообще ведет себя бодро, у него не может быть депрессии, а может быть просто плохое настроение. Но знайте, что даже улыбающийся товарищ может быть в депрессии. Будьте внимательны к его словам и поведению

Есть мнение, что, если человек шутит, улыбается и вообще ведет себя бодро, у него не может быть депрессии, а может быть просто плохое настроение. Но знайте, что даже улыбающийся товарищ может быть в депрессии. Будьте внимательны к его словам и поведению

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«Это просто плохое настроение»

Врач объяснил, как отличить плохое настроение от тревоги и депрессии. Если состояние изменилось всего на несколько дней после какого-то неприятного события и потом восстановилось — всё в порядке. Но если человек длительно чувствует бессилие и апатию, советы «взять себя в руки» или «забить» сделают только хуже.

— Если можно просто взять и изменить отношение к ситуации, если это просто плохое настроение, то через несколько дней всё исправится, пройдет неприятное событие и поменяется настроение, — говорит врач. — Но если у человека настроение снижено длительно и внешние факторы уже особо на него не влияют, советы в стиле «просто поменяй отношение» бесполезны. Они могут навредить, человек может почувствовать себя от подобных фраз слабым, никчемным, неудачником, и каждая подобная фраза будет подчеркивать это и ухудшать состояние.

Если у человека длительное время состояние апатии, тревоги, нарушение сна, сниженное настроение, он жалуется, что перестал получать удовольствие от жизни, не говорите ему: «Да расслабься, просто поменяй отношение, всё пройдет». Лучше предложите помощь и посоветуйте обратиться к специалисту.

«Депрессия — это не болезнь»

— Это миф. К сожалению, так считают даже многие врачи — не психиатры и не психотерапевты. Хотя сейчас такого уже меньше. Это же не потрогать, не посмотреть, не сделать МРТ. Диагностика зависит от мастерства и клинических знаний врача. На самом деле, это серьезная болезнь, при которой нарушается функционирование организма и адаптация человека в социуме. Депрессия соответствует этим критериям даже больше, чем некоторые другие заболевания.

В 2021 году депрессия являлась четвертой по масштабу болезнью в мире, к 2025 году может выйти на третье место после ожирения и диабета, а к 2030-му может занять первое место.

Ментальное здоровье может влиять и на физическое состояние. Если по утрам вы не хотите вставать с кровати и вообще часто болеете, отнеситесь к своему состоянию серьезно

Ментальное здоровье может влиять и на физическое состояние. Если по утрам вы не хотите вставать с кровати и вообще часто болеете, отнеситесь к своему состоянию серьезно

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«В деревне депрессии ни у кого нет»

— Это не так. Депрессия — это срыв компенсаторных механизмов, в больших городах высокий ритм жизни, высокие нагрузки, надо много решить, успеть, это всё зачастую и приводит к слому компенсаторных механизмов (они помогают нам адаптироваться к психическим и физическим повышенным нагрузкам) и развитию депрессивного состояния. Чем больше воздействия, тем сложнее.

Представьте палку. На нее давят, давят, рано или поздно она сломается, ее компенсаторные механизмы закончатся. Есть некая генетическая предрасположенность к депрессиям, но на это влияет и сам человек. Если он меньше к чему-то стремится, у него меньше целей, значит, меньше стресс-факторов в жизни, его организм и мозг менее напряжен. Среда может влиять на риски развития депрессии. Возможно, жизнь в деревне спокойнее, но это не значит, что жители сел и деревень не болеют депрессией.

«Надо просто отдохнуть»

Вы рассказываете другу, что у вас больше нет сил, а он отвечает: «Тебе просто нужно отдохнуть». Совет отличный, но он далеко не всегда помогает.

— Депрессия может быть разной степени тяжести, — сказал врач. — Если она легкая, может быть достаточно психотерапии, изменения образа жизни, в том числе состояние может улучшить отдых, хорошие эмоции и впечатления. Но если она уже умеренная и тяжелая, это не поможет. Разве что только как дополнительный компонент лечения депрессии.

Важные признаки депрессии

— Насторожить должна смена мотивационного и волевого компонента, когда человек теряет к чему-то интерес, теряет силы или перестает получать удовольствие от того, что чего-то достигает, — сказал доктор.

Он посоветовал ответить на вопросы госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), чтобы понять, есть ли у вас или близкого признаки болезни. Сразу после прохождения этого теста вы сможете посчитать результат.

Запомните или запишите основные признаки депрессии:

  • сниженное настроение;
  • апатия;
  • потеря интереса к тому, что раньше нравилось;
  • потеря интереса ко всему;
  • бессонница;
  • потеря удовольствия;
  • появившаяся рассеянность;
  • сложность с концентрацией внимания;
  • ухудшение самооценки;
  • заторможенность или суетливость;
  • изменение аппетита и веса;
  • самокритика и чувство вины;
  • разговоры о смерти;
  • постоянная сонливость;
  • хандра;
  • частые болезни;
  • отсутствие сил даже после здорового сна.

Вот несколько важных телефонных номеров, сохраните себе и отправьте друзьям.

Единый общероссийский номер детского телефона доверия: 8 800 2000-122 (круглосуточно и анонимно).

По этой ссылке вы найдете сайт, созданный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Там есть материалы для социальных педагогов, родителей, администрации, учителей, школьных психологов — от текстовой информации до специально разработанных видеоуроков.

Существует Центр экстренной психологической помощи МЧС России, он работает круглосуточно и тоже сохраняет анонимность: (499) 216-50-50.

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