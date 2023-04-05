«Да какая депрессия, он же улыбается». Врач развенчивает мифы о самом популярном психическом расстройстве

«Алкоголь облегчает депрессию»

Сталкивались ли вы с советом выпить алкоголь, чтобы разгрузить голову? Бытует мнение, что если хорошо отдохнуть со спиртным, то все печали и усталость уйдут сами собой. Врач объяснил, почему на самом от этого станет только хуже.

— Алкоголь дает временный эффект, он, может, помогает отвлечься на какое-то время, но это депрессант, — сказал Марк Лейдерман. — В итоге он только усиливает депрессию.

Депрессанты — вещества, угнетающие, снижающие или подавляющие психическое возбуждение, то есть активность центральной нервной и/или дыхательной системы, даже если это не основной аспект их активности. При достаточных дозах вызывают ослабление напряжения и торможение.