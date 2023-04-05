«Да какая депрессия, он же улыбается». Врач развенчивает мифы о самом популярном психическом расстройстве

Депрессия до сих пор не воспринимается обществом как серьезное заболевание. Психическое расстройство не потрогать, не увидеть глазами, не диагностировать по явным симптомам. Как результат — вокруг депрессии много домыслов и обесценивания. Журналист Е1.RU Ксения Маринина разобрала самые известные мифы об этом заболевании с заведующим центром психотерапии и психиатрии «УГМК-Здоровья», врачом-психиатром, психотерапевтом высшей квалификационной категории Марком Лейдерманом.
«Алкоголь облегчает депрессию»
Сталкивались ли вы с советом выпить алкоголь, чтобы разгрузить голову? Бытует мнение, что если хорошо отдохнуть со спиртным, то все печали и усталость уйдут сами собой. Врач объяснил, почему на самом от этого станет только хуже.
— Алкоголь дает временный эффект, он, может, помогает отвлечься на какое-то время, но это депрессант, — сказал Марк Лейдерман. — В итоге он только усиливает депрессию.
Депрессанты — вещества, угнетающие, снижающие или подавляющие психическое возбуждение, то есть активность центральной нервной и/или дыхательной системы, даже если это не основной аспект их активности. При достаточных дозах вызывают ослабление напряжения и торможение.
Проблемы не уходят, состояние ухудшается, это доказано. Алкоголь токсически действует на клетки мозга, убивает их, нарушает межнейронные связи (нейрон — основная клетка нервной ткани, межнейронные связи — контакты между нейронами. — Прим. ред.).
Он нарушает баланс нейромедиаторов внутри головного мозга. Сначала под воздействием алкоголя идет большой выброс нейромедиаторов, затем их начинает не хватать. А при депрессии существует дисбаланс биологически активных веществ, и алкоголь его в итоге только усиливает. Число нейромедиаторов конечное, организм не может их выделять столько, сколько нам бы хотелось, во время депрессии их выделение и так нарушено. Можно сравнить это с тем, что алкоголь подстегивает уставшую кобылу, в итоге она просто упадет от бессилия.
Нейромедиаторы — биологически активные химические вещества, с помощью которых передается электрохимический импульс от нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами, а также, например, от нейронов к мышечной ткани или железистым клеткам.
«Если человек улыбается, у него не может быть депрессии»
Слышали такую фразу: «Да какая у него депрессия, он же улыбается, шутит, истории рассказывает»? Но врач всё равно советует внимательно присматриваться к состоянию человека, к его словам, к тому, как изменилось его поведение.
— Депрессия имеет очень много клинических картин, масок, — рассказал Марк Лейдерман. — Маска депрессии может быть классической, когда человек подавлен, грустен, не смеется и вообще находится практически в состоянии овоща. Но бывает, что человек улыбается, а на душе ему от этого не лучше. Депрессия может маскироваться под соматические проявления (боли в любых частях тела, бессонница), даже под болезни внутренних органов. Настроение в таком случае уходит на второй план. Бывает депрессия, когда на первый план выходит тревога, а бывает, преобладает раздражительность и вспыльчивость.
Классические признаки депрессии, которые описаны в учебниках, сейчас встречаются редко. Нужно быть внимательнее к состоянию близких, их эмоциям и словам. Человек может улыбаться и смеяться до тех пор, пока позволяют компенсаторные возможности организма.
«У мужчин не бывает депрессии»
— Женщины более эмоциональные, у них с детства есть разрешение на проявление эмоций, — заметил психиатр. — А в воспитании мужчин часто заложено, что проявлять эмоции, а тем более плакать — это не по-мужски. Поэтому они реже показывают свои чувства и говорят о переживаниях. И, соответственно, меньше обращаются к врачам. Нередко мужчины впадают в депрессию из-за профессиональных неудач. Депрессия чаще диагностируется у женщин, но это потому, что они чаще решают пойти к врачу. Но нужно заметить, что законченные суициды чаще бывают у мужчин.
«Это просто плохое настроение»
Врач объяснил, как отличить плохое настроение от тревоги и депрессии. Если состояние изменилось всего на несколько дней после какого-то неприятного события и потом восстановилось — всё в порядке. Но если человек длительно чувствует бессилие и апатию, советы «взять себя в руки» или «забить» сделают только хуже.
— Если можно просто взять и изменить отношение к ситуации, если это просто плохое настроение, то через несколько дней всё исправится, пройдет неприятное событие и поменяется настроение, — говорит врач. — Но если у человека настроение снижено длительно и внешние факторы уже особо на него не влияют, советы в стиле «просто поменяй отношение» бесполезны. Они могут навредить, человек может почувствовать себя от подобных фраз слабым, никчемным, неудачником, и каждая подобная фраза будет подчеркивать это и ухудшать состояние.
Если у человека длительное время состояние апатии, тревоги, нарушение сна, сниженное настроение, он жалуется, что перестал получать удовольствие от жизни, не говорите ему: «Да расслабься, просто поменяй отношение, всё пройдет». Лучше предложите помощь и посоветуйте обратиться к специалисту.
«Депрессия — это не болезнь»
— Это миф. К сожалению, так считают даже многие врачи — не психиатры и не психотерапевты. Хотя сейчас такого уже меньше. Это же не потрогать, не посмотреть, не сделать МРТ. Диагностика зависит от мастерства и клинических знаний врача. На самом деле, это серьезная болезнь, при которой нарушается функционирование организма и адаптация человека в социуме. Депрессия соответствует этим критериям даже больше, чем некоторые другие заболевания.
В 2021 году депрессия являлась четвертой по масштабу болезнью в мире, к 2025 году может выйти на третье место после ожирения и диабета, а к 2030-му может занять первое место.
«В деревне депрессии ни у кого нет»
— Это не так. Депрессия — это срыв компенсаторных механизмов, в больших городах высокий ритм жизни, высокие нагрузки, надо много решить, успеть, это всё зачастую и приводит к слому компенсаторных механизмов (они помогают нам адаптироваться к психическим и физическим повышенным нагрузкам) и развитию депрессивного состояния. Чем больше воздействия, тем сложнее.
Представьте палку. На нее давят, давят, рано или поздно она сломается, ее компенсаторные механизмы закончатся. Есть некая генетическая предрасположенность к депрессиям, но на это влияет и сам человек. Если он меньше к чему-то стремится, у него меньше целей, значит, меньше стресс-факторов в жизни, его организм и мозг менее напряжен. Среда может влиять на риски развития депрессии. Возможно, жизнь в деревне спокойнее, но это не значит, что жители сел и деревень не болеют депрессией.
«Надо просто отдохнуть»
Вы рассказываете другу, что у вас больше нет сил, а он отвечает: «Тебе просто нужно отдохнуть». Совет отличный, но он далеко не всегда помогает.
— Депрессия может быть разной степени тяжести, — сказал врач. — Если она легкая, может быть достаточно психотерапии, изменения образа жизни, в том числе состояние может улучшить отдых, хорошие эмоции и впечатления. Но если она уже умеренная и тяжелая, это не поможет. Разве что только как дополнительный компонент лечения депрессии.
Важные признаки депрессии
— Насторожить должна смена мотивационного и волевого компонента, когда человек теряет к чему-то интерес, теряет силы или перестает получать удовольствие от того, что чего-то достигает, — сказал доктор.
Он посоветовал ответить на вопросы госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), чтобы понять, есть ли у вас или близкого признаки болезни. Сразу после прохождения этого теста вы сможете посчитать результат.
Запомните или запишите основные признаки депрессии:
- сниженное настроение;
- апатия;
- потеря интереса к тому, что раньше нравилось;
- потеря интереса ко всему;
- бессонница;
- потеря удовольствия;
- появившаяся рассеянность;
- сложность с концентрацией внимания;
- ухудшение самооценки;
- заторможенность или суетливость;
- изменение аппетита и веса;
- самокритика и чувство вины;
- разговоры о смерти;
- постоянная сонливость;
- хандра;
- частые болезни;
- отсутствие сил даже после здорового сна.
Вот несколько важных телефонных номеров, сохраните себе и отправьте друзьям.
Единый общероссийский номер детского телефона доверия:
По этой ссылке вы найдете сайт, созданный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Там есть материалы для социальных педагогов, родителей, администрации, учителей, школьных психологов — от текстовой информации до специально разработанных видеоуроков.
Существует Центр экстренной психологической помощи МЧС России, он работает круглосуточно и тоже сохраняет анонимность:
Также прочитайте, как уберечь близкого человека (взрослого) от суицида и как поддержать, когда ему плохо.
А еще психиатр рассказывал, как самостоятельно облегчить симптомы панической атаки или вовсе избежать ее. Прочтите историю молодого мужчины о том, как он понял, что его состояние изменилось, и приручил биполярное расстройство.