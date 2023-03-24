«Мы с мужем просто пили пиво по вечерам»: исповедь женщины, которая незаметно для себя спилась и потеряла всё

В студенчестве Светлана (имя изменено. — Прим. ред.) была душой компании и звездой вечеринок. Немного выпив для настроения, она могла организовать праздник не хуже тамады и развеселить самую угрюмую публику. Среди одногруппников девушка выбрала себе завидного жениха, вышла за него замуж, родила двух прекрасных дочерей и устроилась на престижную работу. Параллельно вместе с мужем они обустроили свое гнездо — большой загородный дом с бассейном и сауной. Даже наняли домработницу, чтобы облегчить быт...
Как всё рухнуло в одночасье — женщина рассказала нашим коллегам из NGS24.RU. Историю Светланы смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Долгое время привычка — после тяжёлого дня выпить бутылку пива или бокал вина — была неотъемлемой и, казалось, безобидной частью жизни Светланы. Муж расслаблялся точно таким же способом, но однажды заявил: «Ты уже конченая алкоголичка. У меня таких проблем нет».
Светлана не понимала, почему он так говорил. Супруги пили вместе и вовсе не до бессознательного состояния. Но затем она сама почувствовала, что не может противостоять этой тяге.
Свою историю падения на самое дно женщина на условиях анонимности рассказала со всеми неприглядными подробностями. Ее исповедь — в коротком видео.