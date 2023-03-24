«Мы с мужем просто пили пиво по вечерам»: исповедь женщины, которая незаметно для себя спилась и потеряла всё

В студенчестве Светлана (имя изменено. — Прим. ред.) была душой компании и звездой вечеринок. Немного выпив для настроения, она могла организовать праздник не хуже тамады и развеселить самую угрюмую публику. Среди одногруппников девушка выбрала себе завидного жениха, вышла за него замуж, родила двух прекрасных дочерей и устроилась на престижную работу. Параллельно вместе с мужем они обустроили свое гнездо — большой загородный дом с бассейном и сауной. Даже наняли домработницу, чтобы облегчить быт...