«Вероятность заразиться — 100%»: в регионах России — вспышки кори, врачи требуют вакцинировать всех, у кого нет прививки

В последние дни всё чаще стали появляться новости о кори из разных регионов России. В январе о неблагополучной ситуации по кори сообщили из Новосибирской области, в феврале по несколько случаев заражения выявили в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге, на днях появилась информация, что в одной из больниц Уфы даже ввели карантин по кори. Разбираемся, что происходит и как защитить себя от кори.
Откуда корь в 2023 году
Многие заболевания, которые сегодня кажутся если не побежденными, то почти, еще недавно были постоянно нависающей над человечеством угрозой. Та же корь до появления вакцины, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно уносила 2,6 миллиона жизней. Для сравнения: в 2017 году от кори по всему миру умерло 110 тысяч человек. Это всё еще много, но несопоставимо с жертвами, которые были до распространения вакцинации.
— Корь не побеждена полностью, как, например, натуральная оспа. Эта инфекция долгие годы была задавлена, но она всё равно была, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Почему мы сейчас сталкиваемся со вспышками? Если посмотреть динамику за последний год, у нас в марте прошлого года было принято решение об отмене всех ковидных ограничений, до этого они тоже работали не сказать чтоб хорошо, но в прошлом году их практически не стало. Второй тренд — вакцинируется недостаточное количество людей, сложно сказать, что всё меньше, но есть такое ощущение. Среди детей вакцинация недостаточна: то ли за счет того, что в ковидные годы просела работа по другим вакцинам, то ли потому, что среди родителей растет число антипрививочников. Так или иначе в популяции снижается количество людей с иммунитетом. Пока мы видим только легкие всполохи, мы еще не видим какой-то серьезной проблемы, но она вызревает.
В Роспотребнадзоре сложившуюся ситуацию связывают с прибытием непривитых мигрантов из стран ближнего зарубежья и заражением непривитых и не переболевших граждан России, об этом ранее сообщал РБК. Конкретные страны ведомство не называет.
Как не заболеть
Особенность кори в том, что иммунитет после болезни и вакцинации очень длительный, но если его нет, заболеть вполне можно. Даже не так: при столкновении с вирусом человек без иммунитета наверняка заболеет.
— Корь — это очень заразное вирусное заболевание, — говорит педиатр-инфекционист Игнат Клюжин. — Почему все так боятся кори? Потому что если с корью встречается человек не болевший и не привитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет корью, равняется ста процентам. Вариантов не заболеть просто нет.
Иммунолог Николай Крючков говорит, что основная задача сейчас — снова повысить число граждан с иммунитетом к кори.
— У нас уже были по стране вспышки и менингококковой инфекции, и ветряной оспы, с корью и краснухой мы тоже видим, что не всё в порядке, — считает Крючков. — Это свидетельство, что проблема есть, она пока не перешла какую-то грань, но это же дело очень быстрое — мы должны заранее развернуть вакцинационные программы, нужно время, чтобы они подействовали. У нас не так много времени на это.
Обеспокоенный ситуацией Роспотребнадзор рекомендовал регионам озаботиться тем, чтобы в ближайшее время непривитых допривили. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации поручили в срок с 3 апреля до 12 декабря 2023 года провести мероприятия «по подчищающей иммунизации против кори населения, а также трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее». Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации.
Кому нужно прививаться
Строго говоря, прививаться от кори нужно всем, но достаточно сделать это раз в жизни. У многих людей в России прививка от кори есть — ее делают детям в год и в шесть лет. Если по какой-то причине вакцинация в детстве проведена не была или данные об этом утрачены, прививку может сделать и взрослый.
Особое внимание вакцинации от кори стоит уделить взрослым, которые относятся к группам риска. Это работники медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, вахтовики и сотрудники погранконтроля.
Симптомы кори
В первые дни болезни корь бывает сложно отличить от обычной простуды: человек плохо себя чувствует, повышается температура, обильные выделения из носа, покраснение глаз, никаких специфических симптомов нет.
— Этот период, он называется катаральный, длится до шести дней, — говорит Игнат Клюжин. — После этого появляются высыпания. При кори характерна этапность высыпаний: в первый день обсыпает голову и шею, дальше сыпь спускается на туловище, на третий день — на нижние конечности, постепенно покрывая всё тело. Начиная с четвертого дня новые элементы сыпи перестают возникать, уже имеющиеся начинают меняться — становятся из ярко-красных более бурыми, коричневыми. Этот период может продолжаться до нескольких недель, по сути это уже начало выздоровления. В этот период человек уже обычно не заразен.
Всемирная организация здравоохранения пишет, что большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, которые чаще всего развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет.
— Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию (потерю жидкости. — Прим. ред.), ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония, — сообщается на сайте ВОЗ. — Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо питающихся детей младшего возраста, особенно тех, кто испытывает недостаток витамина А или чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИДом или другими болезнями.
Лечение кори
Специального лечения, направленного против вируса кори, не существует. Тяжелые осложнения врачи могут уменьшить при поддерживающем лечении, которое обеспечивает хорошее питание и восстановление водно-солевого баланса. Если осложнение включает пневмонию, глазные или ушные инфекции, назначают антибиотики. Детям с диагнозом «корь» ВОЗ рекомендует дважды с интервалом 24 часа принять терапевтические дозы витамина А — их назначает врач.