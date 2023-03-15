«Вероятность заразиться — 100%»: в регионах России — вспышки кори, врачи требуют вакцинировать всех, у кого нет прививки

Откуда корь в 2023 году

Многие заболевания, которые сегодня кажутся если не побежденными, то почти, еще недавно были постоянно нависающей над человечеством угрозой. Та же корь до появления вакцины, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно уносила 2,6 миллиона жизней. Для сравнения: в 2017 году от кори по всему миру умерло 110 тысяч человек. Это всё еще много, но несопоставимо с жертвами, которые были до распространения вакцинации.



— Корь не побеждена полностью, как, например, натуральная оспа. Эта инфекция долгие годы была задавлена, но она всё равно была, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Почему мы сейчас сталкиваемся со вспышками? Если посмотреть динамику за последний год, у нас в марте прошлого года было принято решение об отмене всех ковидных ограничений, до этого они тоже работали не сказать чтоб хорошо, но в прошлом году их практически не стало. Второй тренд — вакцинируется недостаточное количество людей, сложно сказать, что всё меньше, но есть такое ощущение. Среди детей вакцинация недостаточна: то ли за счет того, что в ковидные годы просела работа по другим вакцинам, то ли потому, что среди родителей растет число антипрививочников. Так или иначе в популяции снижается количество людей с иммунитетом. Пока мы видим только легкие всполохи, мы еще не видим какой-то серьезной проблемы, но она вызревает.

