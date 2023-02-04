Чем старше — тем выше риски? Восемь простых, но важных вопросов о раке

Раньше раком не болели?

Это не так, рак — давно известное заболевание. В прежние времена с ним действительно сталкивались реже, но дело не в том, что наши предки знали секрет, защищавший их от онкозаболеваний, всё намного проще и грустней.

— Многие онкологические заболевания чаще развиваются в старшем возрасте. Средняя продолжительность жизни сейчас растет, а раньше она была значительно меньше, поэтому по статистике кажется, что люди реже сталкивались с онкологией, — говорит доктор Марина Мухаметшина. — И онкологические заболевания раньше просто не выявляли, не было диагностики такого уровня, чтобы на ранней стадии поставить диагноз «рак». Поэтому то, что сейчас онкологические диспансеры так активно работают и оказывают помощь, говорит о высоком уровне диагностики на раннем этапе у людей всех возрастов. Самих онкологических процессов больше не стало.