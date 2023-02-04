Чем старше — тем выше риски? Восемь простых, но важных вопросов о раке

Ежегодно в России от онкологических заболеваний умирают около 300 тысяч человек, в 2021 году злокачественные образования были на третьем месте по числу унесенных жизней, а до появления ковида он был одной из двух самых распространенных причин смерти — чаще россияне умирали только от болезней кровообращения. Чтобы снизить этот показатель, врачи сейчас стараются как можно больше рассказывать о методах профилактики, диагностики и лечения рака, однако множество предрассудков и мифов об онкологических заболеваниях продолжают существовать. В День борьбы с раком мы вместе с врачами отвечаем на простые, но важные вопросы об онкозаболеваниях.
Раньше раком не болели?
Это не так, рак — давно известное заболевание. В прежние времена с ним действительно сталкивались реже, но дело не в том, что наши предки знали секрет, защищавший их от онкозаболеваний, всё намного проще и грустней.
— Многие онкологические заболевания чаще развиваются в старшем возрасте. Средняя продолжительность жизни сейчас растет, а раньше она была значительно меньше, поэтому по статистике кажется, что люди реже сталкивались с онкологией, — говорит доктор Марина Мухаметшина. — И онкологические заболевания раньше просто не выявляли, не было диагностики такого уровня, чтобы на ранней стадии поставить диагноз «рак». Поэтому то, что сейчас онкологические диспансеры так активно работают и оказывают помощь, говорит о высоком уровне диагностики на раннем этапе у людей всех возрастов. Самих онкологических процессов больше не стало.
Марина Мухаметшина — врач ультразвуковой диагностики «ИНВИТРО-Урал», врач-акушер-гинеколог.
Получается, чем ты старше — тем выше риск рака?
Статистически — да, многие виды рака чаще встречаются после 50 лет, в целом с возрастом заболеваемость раком резко возрастает. Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятным, что это связано с накоплением факторов риска развития определенных форм рака. Общее накопление факторов риска усугубляется тенденцией к снижению эффективности механизмов клеточной репарации (восстановления) по мере старения человека.
Если в моей семье были случаи онкозаболеваний, то я тоже заболею?
Необязательно. Рак — не наследственное заболевание, само по себе оно не передается. Но риски действительно могут передаваться по наследству и врачи учитывают это, собирая анамнез. Это значит только, что человеку, у которого были родственники, болевшие раком, стоит внимательней относиться к своему здоровью.
— Во врачебной практике мы прослеживаем из поколения в поколение идентичные онкологические заболевания. Чтобы понять, есть ли риски, можно сделать генетический анализ. Вспомним Анджелину Джоли, которая удалила себе обе молочные железы, здоровые, просто потому что она изучила свою генетику. Нашлась «поломка», а значит есть риски. В наших реалиях, если пациент сдает генетику и видит «поломки» — это риски выше средних популяционных, то мы просто наблюдаем за своим состоянием и профилактируем здоровым питанием и правильным образом жизни, — говорит доктор.
Если правильно питаться и вести здоровый образ жизни, то не заболеешь?
К сожалению, никаких гарантий нет. Хотя это и не значит, что можно забыть о правильном питании.
— Диету невозможно подобрать по группе крови, и нет такого продукта, который берем, едим, и он профилактирует рак. Приведу пример. В брокколи содержится индол-3-карбинол, который влияет на образования в молочных железах, то есть на пролиферативные процессы, но влияние это будет опосредованное и действовать не как лекарственный препарат, а биологически активная добавка, — говорит Марина Мухаметшина. — Фактически мы можем менять питание, оздоравливая организм и убирая все факторы риска, на фоне которых у нас может развиться онкологический процесс. Допустим, у человека хронический гастрит, и он обостряется из раза в раз, если человек не лечится, злоупотребляет рекомендациями по питанию — это может привести к изменениям тканей и онкологическим процессам. А если мы будем вести образ жизни ближе к здоровому и не будем провоцировать возникновение острых заболеваний или обострение хронических, мы снизим риски возникновения онкологии.
Смартфоны повышают риск рака?
Нет. Предположение о негативном влиянии техники действительно выдвигалось, но очень давно. К современным смартфонам, компьютерам и телевизорам у врачей претензий нет: доказано, что современная техника не влияет на возникновение злокачественных процессов. Излучение нашей современной техники отличается глубиной и мощностью от излучения техники того времени, когда эта теория была выдвинута — это были 50–60-е годы прошлого века.
Рак может быть спровоцирован другой болезнью?
Да. Риск рака могут повышать, например, некоторые инфекции.
— В 2018 году примерно
Прививки вызывают рак?
Об этом много говорили, когда только появилась вакцина от коронавируса, но никаких подтверждений того, что какая-то из используемых вакцин способствует развитию рака, нет. Платформы для современных вакцин разрабатывались по 20–25 лет, за это время ученые проверили, что больших, существенных или даже средних рисков развития онкозаболеваний от вакцинации нет.
— Для ряда вакцин, особенно малоизученных, мы можем теоретически предположить, что в очень редких случаях они могут способствовать созданию условий для образования опухоли. Но факторов, которые «могут способствовать», полно, и мы сталкиваемся с ними ежедневно, в том числе и в пищевых продуктах или воде, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Могут ли через пять-десять лет провести исследования и обнаружить небольшое увеличение частоты? Да. Мы не можем это предсказать. Но это в любом случае будет гораздо меньшие риски, чем курение, алкоголь или частое употребление красного мяса. Но это всё теории и гипотезы, доказательств онкогенности хоть одной из существующих вакцин нет.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Рак неизлечим?
Сам термин «рак» охватывает широкую группу заболеваний, которые могут поражать любые органы и системы организма человека. Каждый вид рака требует специальной терапии, которая может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию, гормональную терапию, таргетную биотерапию. Степень успешности лечения будет зависеть от множества факторов, в том числе вида рака, стадии заболевания, общего состояния здоровья самого пациента и других.
Как сообщает ВОЗ, для некоторых наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы, рак шейки матки, рак ротовой полости и колоректальный рак, характерна высокая вероятность излечения. Однако общий прогноз дать невозможно — каждый пациент индивидуален.