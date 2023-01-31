Ребенок с необычными симптомами скончался в больнице. Врачи лечили его от вирусной инфекции

Шестилетний Савелий Никифоров умер 10 января — сразу после своего дня рождения — в забайкальской больнице. Врачи две недели пытались выяснить, что происходит с ребенком. Подробнее смотрите в видеосюжете наших коллег из CHITA.RU, который опубликован чуть выше.
— Савелий сначала заболел 26 декабря простудой. Я с работы отпросилась, мы съездили к врачу, мне предложили больничный взять, но у меня старший сын — ему 21 год — был дома в эти дни. Утром 28 декабря я на работу собиралась и чувствую, что младший захрипел. Я позвонила, предупредила, что не выйду, и повезла ребенка в поликлинику. Там врач спрашивает: «Чем лечите?» Я перечислила: жаропонижающие, от кашля, в нос пшикаем. Врач нас послушал и дал направление на госпитализацию. Я сначала в больницу не хотела, но потом подумала: надо лечь. Два дня мы полечились, в пятницу было улучшение, и нас выписали. В больнице делали снимки, установили, что пневмонии нет, только бронхит. Савве, и правда, полегче было, — вспоминает Ольга Никифорова, мать Савелия.
На январских каникулах состояние ребенка ухудшилось — он жаловался на боли в руках и ногах, у него поднялась температура. После очередного осмотра врач на глаз определил вирусную инфекцию и сказал, что «ребенку надо потемпературить». Но состояние Савелия ухудшалось, его снова госпитализировали. В больнице мальчик и скончался.
После вскрытия выяснилось, что у него произошел разрыв пищевода. Из-за чего — устанавливает экспертиза. Родные предполагают, что это могло случиться из-за рвоты или установки стента во время ИВЛ.
Следствие проводит проверку по факту смерти мальчика, глава СК Александр Бастрыкин взял этот случай на контроль.