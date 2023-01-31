Ребенок с необычными симптомами скончался в больнице. Врачи лечили его от вирусной инфекции

— Савелий сначала заболел 26 декабря простудой. Я с работы отпросилась, мы съездили к врачу, мне предложили больничный взять, но у меня старший сын — ему 21 год — был дома в эти дни. Утром 28 декабря я на работу собиралась и чувствую, что младший захрипел. Я позвонила, предупредила, что не выйду, и повезла ребенка в поликлинику. Там врач спрашивает: «Чем лечите?» Я перечислила: жаропонижающие, от кашля, в нос пшикаем. Врач нас послушал и дал направление на госпитализацию. Я сначала в больницу не хотела, но потом подумала: надо лечь. Два дня мы полечились, в пятницу было улучшение, и нас выписали. В больнице делали снимки, установили, что пневмонии нет, только бронхит. Савве, и правда, полегче было, — вспоминает Ольга Никифорова, мать Савелия.

