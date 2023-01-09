Что с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Новосибирске? Отвечает региональный Роспотребнадзор

В Новосибирской области на спад пошла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом на оперативном совещании при губернаторе НСО сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
— Отмечается снижение заболеваемости как в Новосибирской области, так и в Новосибирске во всех возрастных категориях. Снижение по области — практически на 35%: за неделю —
Преобладающими вирусами остаются грипп А и свиной грипп. При этом специалист подчеркнул, что спад связан в том числе с каникулами в школах.
В конце прошлого года Роспотребнадзор НСО рекомендовал вновь ввести масочный режим на массовых мероприятиях региона.