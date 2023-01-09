СЕЙЧАС -16°С
Пробки 3/10
usd 70.34
eur 75.66
Срочно12-летняя пострадала в ДТП с автобусом на Алтае
Все новости
Все новости
Грипп и ОРВИ

Что с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Новосибирске? Отвечает региональный Роспотребнадзор

Всего в области зарегистрировано 175 случаев гриппа

2 131

Заболеваемость идет на спад, но цифры остаются всё же высокими

Поделиться

В Новосибирской области на спад пошла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом на оперативном совещании при губернаторе НСО сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Отмечается снижение заболеваемости как в Новосибирской области, так и в Новосибирске во всех возрастных категориях. Снижение по области — практически на 35%: за неделю — 28 943 заболевших. В Новосибирске — на 34%: 19 220 заболевших. Снижение по гриппу — на 11%. Зарегистрировано 175 случаев гриппа — в Новосибирске из них — 131 случай, — поделился цифрами Александр Щербатов.

Преобладающими вирусами остаются грипп А и свиной грипп. При этом специалист подчеркнул, что спад связан в том числе с каникулами в школах.

В конце прошлого года Роспотребнадзор НСО рекомендовал вновь ввести масочный режим на массовых мероприятиях региона.

По теме

ОРВИ и гриппГриппЗаболеваемостьОРВИ
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter