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Свиной грипп и ОРВИ в НСО

Роспотребнадзор предложил новосибирцам снова носить маски на массовых мероприятиях

Также в ведомстве предлагают усилить дезинфекцию на транспорте

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Жители города уже успели отвыкнуть от обязательного ношения масок

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Роспотребнадзор НСО рекомендовал ввести масочный режим на массовых мероприятиях в новогоднюю неделю. Руководитель ведомства выступил с докладом на оперативном совещании при губернаторе НСО сегодня, 26 декабря.

— В преддверии новогодних праздников обращаю ваше внимание на необходимость соблюдения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. В том числе рекомендовать соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей и усилить проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе на транспорте. Проведение утреннего фильтра с целью недопущения заболевших в рабочие коллективы, — напомнил Александр Щербатов.

В это время в регионе превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу. В НСО из-за этого продлили режим повышенной готовности до февраля. За неделю в НСО зафиксировали более 45 тысяч новых случаев ОРВИ и 143 заболевших гриппом. При этом в регионе врачи отрицают начало эпидемии.

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