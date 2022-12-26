Роспотребнадзор предложил новосибирцам снова носить маски на массовых мероприятиях

Роспотребнадзор НСО рекомендовал ввести масочный режим на массовых мероприятиях в новогоднюю неделю. Руководитель ведомства выступил с докладом на оперативном совещании при губернаторе НСО сегодня, 26 декабря.
— В преддверии новогодних праздников обращаю ваше внимание на необходимость соблюдения комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. В том числе рекомендовать соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей и усилить проведение дезинфекционных мероприятий, в том числе на транспорте. Проведение утреннего фильтра с целью недопущения заболевших в рабочие коллективы, — напомнил Александр Щербатов.
В это время в регионе превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу. В НСО из-за этого продлили режим повышенной готовности до февраля. За неделю в НСО зафиксировали более 45 тысяч новых случаев ОРВИ и 143 заболевших гриппом. При этом в регионе врачи отрицают начало эпидемии.