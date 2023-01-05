Как отличить грипп от ОРВИ и какое осложнение у детей самое частое? Объясняет педиатр

Взрослые переживают за ребенка гораздо больше, чем за себя, и когда он заболевает, многие родители начинают паниковать. Главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова рассказала нашим коллегам из E1.RU, что делать, если ваш ребенок заболел и вы подозреваете у него грипп.
Как отличить ОРВИ от гриппа
— Симптомы респираторно-вирусных заболеваний и гриппа в этом году не отличаются от предыдущих. Отмечается насморк, заложенность носа, першение в горле или сухой кашель, в ряде случаев бывает головная боль — вот, пожалуй, в настоящее время такие клинические проявления чаще всего встречаются у наших детей.
Чем отличается грипп от респираторно-вирусных инфекций — как раз внезапностью начала. При гриппе высокая температура и более выражен интоксикационный синдром, который включает в себя головные боли, боль в мышцах, ломоту в теле.
Острые респираторно-вирусные инфекции часто протекают у детей с яркой симптоматикой, так как физиологические особенности в раннем и дошкольном возрасте предрасполагают к такому течению заболевания. У детей рыхлые слизистые, а значит более выраженный отек.
Частое осложнение при гриппе
— Зачастую при ОРВИ и гриппе у детей появляется воспалительный процесс среднего уха. Это тоже характерно для детей, потому что у них большая отечность тканей носоглотки, более широкий прямой ход евстахиевой трубы (канал, сообщающий полость среднего уха с носоглоткой. — Прим. ред.), которая соединяется со средним ухом. Поэтому часто у детей воспаляются уши, чаще всего обращаются с детьми до шести лет.
Это очень неприятно как для родителя, так и для ребенка. Малыш плачет, а вы волнуетесь, что не можете помочь: ушко, так скажем, не погладишь, не подуешь на него, чтобы прошло. Ведь обычно, что бы ни болело у малыша, мы прикладываем его к груди, и ему становится легче. А в этой ситуации этого не происходит, здесь сосательные движения усугубляют боль у младенца, и он отказывается от груди. Вот что для родителей напряженно. Но вам не о чем волноваться, воспаление среднего уха лечится легко, с этим справится любой педиатр, необязательно идти к лору.
К какому врачу идти
— Хочу предупредить родителей: при наличии симптомов обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. До прихода врача, чтобы снизить температуру, вы можете использовать физические методы охлаждения (обтирание прохладной водой 25–30 градусов), а также парацетамол / ибупрофен. Обтирать водой можно при любой температуре тела, а давать жаропонижающие — при температуре выше 38,5.
Мы советуем вызывать врача на дом и стараемся обслуживать ОРВИ преимущественно выездными бригадами. Но если ребенок себя чувствует нормально, можно обратиться в кабинет неотложной помощи, это на усмотрение родителей.
Когда вызывать скорую
— Если ребенку становилось лучше и казалось, что он пошел на поправку, но потом ему резко стало хуже, нужно бить тревогу. В таком случае температура, как правило, поднимается выше, чем в первый период болезни ребенка.
Такие решения принимаются индивидуально согласно состоянию пациента. Вы можете позвонить в кабинет неотложной помощи вашей поликлиники и спросить совета, если ситуация тяжелая.
Как избежать воспаления уха
— Чтобы избежать осложнений, конечно, нужно прививать ребенка от гриппа и пневмококковой инфекции. Кажется, что грипп уже и обсуждать не нужно, все знают об этом. А по поводу пневмококка поясню.
У нас была ситуация, где у целого коллектива детей до трех лет была вспышка заболеваемости ОРВИ и отиты. Тогда мы приняли решение о введении вакцины против пневмококковой инфекции — и проблема с отитами была решена! Эта прививка внесена в национальный календарь профилактических прививок.
Прививка против пневмококковой инфекции по календарю ставится в два месяца, и родители почему-то настойчиво оттягивают время ее постановки. Совершенно напрасно, потому что именно она способствует тому, что не развиваются тяжелейшие заболевания, которые иногда приводят к осложнениям и даже летальным исходам: это, например, менингит, пневмония, эпиглоттиты, отогенные внутричерепные осложнения. Это всё пневмококковая инфекция. Это четыре серьезнейших заболевания, которые протекают с серьезными проблемами и которых действительно можно избежать.