Как отличить грипп от ОРВИ и какое осложнение у детей самое частое? Объясняет педиатр

Чем отличается грипп от респираторно-вирусных инфекций — как раз внезапностью начала. При гриппе высокая температура и более выражен интоксикационный синдром, который включает в себя головные боли, боль в мышцах, ломоту в теле.

Острые респираторно-вирусные инфекции часто протекают у детей с яркой симптоматикой, так как физиологические особенности в раннем и дошкольном возрасте предрасполагают к такому течению заболевания. У детей рыхлые слизистые, а значит более выраженный отек.