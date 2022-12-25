«Бабушки не знают, как появился внук». История замужней женщины, которая родила от донора спермы

Сначала врачи успокаивали и говорили, что есть формы бесплодия, которые поддаются лечению, однако обследование показало, что это не тот случай.

— Я хорошо помню этот момент, когда нам сказали, что у нас не будет своих детей. Земля просто ушла из-под ног, внутри резко стало больно и пусто. Мы так мечтали стать родителями, было ощущение, как будто и у нас забрали нашего настоящего ребенка, — вспоминает женщина. — У мужа выявили нарушение на уровне хромосом. Это нельзя исправить с помощью гормональной терапии или операции.