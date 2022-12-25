«Бабушки не знают, как появился внук». История замужней женщины, которая родила от донора спермы

Семь лет назад жительница Екатеринбурга решилась на отчаянный шаг. Она забеременела от донора спермы — совершенно чужого человека из каталога клиники репродукции. Юлия уже была замужем, но родить ребенка от любимого мужчины она не смогла. Историю этой семьи рассказывают наши коллеги из E1.RU.
На протяжении нескольких лет Юлия с мужем не считали отсутствие детей серьезной проблемой. Они поженились еще студентами и не хотели сразу становиться родителями. Но учеба закончилась, карьера устроилась, появилось свое жилье, а забеременеть всё не получалось.
— Я решила пройти обследование и начала с женской консультации. Куча анализов, УЗИ. Мне казалось, что я живу в поликлинике, — вспоминает Юлия. — Меня проверили от и до, а на выходе врач шутя спросила, не хочу ли я полететь в космос — намекая, что здоровье мне позволяет. После этого обследование прошел мой муж, и после первой же спермограммы стало очевидно, что проблема в нем.
Сначала врачи успокаивали и говорили, что есть формы бесплодия, которые поддаются лечению, однако обследование показало, что это не тот случай.
— Я хорошо помню этот момент, когда нам сказали, что у нас не будет своих детей. Земля просто ушла из-под ног, внутри резко стало больно и пусто. Мы так мечтали стать родителями, было ощущение, как будто и у нас забрали нашего настоящего ребенка, — вспоминает женщина. — У мужа выявили нарушение на уровне хромосом. Это нельзя исправить с помощью гормональной терапии или операции.
Сначала пара решила взять ребенка из детского дома, но до этого не дошло. Один из врачей рассказал о банке донорской спермы.
— Это был уролог, который обследовал мужа. Он так спокойно нам об этом говорил, как-то по-простому, что мы серьезно задумались. Рассказывал истории семейных пар, которые так родили своего малыша, а некоторые — и нескольких, — говорит Юлия. — В то время наш близкий друг как раз женился на женщине с двумя девочками от первого брака. И он рассказывал, что безумно любит их и не вспоминает, что у них был когда-то другой отец, который их бросил. На мужа это сильно повлияло, и во многом благодаря этому он согласился на донорство, потому что поверил, что ребенок станет ему родным.
Забеременеть от донора можно только с помощью технологий искусственного оплодотворения. Поскольку сама Юлия была абсолютно здорова, репродуктолог предложил провести внутриматочную инсеминацию. Это процедура легче, чем ЭКО: в полость матки вводят заранее обработанную в лаборатории сперму.
Перед этим биоматериал целый год выдерживают в карантине, а все доноры перед сдачей спермы обязательно проходят полное медицинское обследование — в том числе и на генетические заболевания.
— Нам выдали каталог, где было всего пять доноров, то есть выбор был невелик. Мы выбирали кандидата по группе крови, потому что дети наследуют ее от родителей. Если она будет отличаться, в будущем у ребенка могут возникнуть вопросы, — рассказала женщина. — Остановились всё-таки на моей. Выбрали программиста со светлыми волнистыми волосами, серыми глазами, ростом 175 сантиметров. Собственно, это всё, что я знала и до сих пор знаю о нем.
Юлия и ее муж заключили договор с клиникой. Назначили гормональную стимуляцию, при инсеминации она тоже нужна. Каждую неделю пациентка ездила на УЗИ в клинику, пока врач не назначил дату процедуры.
— Инсеминация прошла быстро и безболезненно. Врач сделал контрольное УЗИ, меня отвели в процедурную и с помощью длинного шприца ввели биоматериал. Потом какое-то время я лежала на кушетке. Точно не помню — может, полчаса. И, собственно, всё, — рассказала Юлия. — Муж ждал меня в коридоре. Вообще, он каждый раз ездил со мной в клинику. Я хотела, чтобы он чувствовал себя причастным.
Родственникам супруги не рассказали, что решились на такой шаг. Они надеются, что никто в семье никогда об этом не узнает. Первая же попытка для Юлии оказалось удачной.
— Никаких особых признаков у меня не было. В назначенный день я сдала ХГЧ, и результат показал беременность. Я была безумно счастлива, а вот муж был растерян. Мне кажется, именно тогда у него появились сомнения, правильно ли мы поступили, — поделилась Юлия. — Он как будто не проявлял к моему состоянию интереса. Это было непросто, но всё изменилось после второго УЗИ. Я притащила его с собой, и когда он увидел малыша в животе — растаял.
Юлия уговорила мужа на партнерские роды. Она была уверена, что это поможет ему почувствовать себя настоящим отцом.
— Мне кажется, это было очень важным и правильным решением. Он полюбил малыша просто с первого взгляда. С тех пор ни разу в нашей семье даже шепотом никто не вспоминал историю зачатия нашего сына. Он наш и только наш, — говорит мама мальчика. — Я безумно благодарна врачам, которые нас поддержали и помогли стать родителями.
Сейчас мальчишке, рожденному от донора, шесть лет. Он очень похож на маму и обожает отца. Юлия признается, что не жалеет о своем решении, но пройти этот путь еще раз она не решится.
— Я долго сомневалась, стоит ли мне вообще рассказывать об этом, но мой опыт может помочь кому-то. Осуждать женщин, которые используют сперму донора, может только тот, кто никогда не был в такой ситуации, — уверена Юлия.
Она — далеко не единственная свердловчанка, родившая от донора спермы. Только за этот год 140 женщин в регионе воспользовались биоматериалом совершенно не знакомых им мужчин. Мы рассказывали, по каким критериям будущие матери выбирают биологического отца своим детям.
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