До 35 лет и всё? 6 неудобных вопросов гинекологам — выясняем, когда на самом деле пора рожать

В каком возрасте нужно рожать?

На самом деле универсального совета нет: организм организму рознь и у каждой женщины репродуктивная система индивидуальна.



— Оптимальным возрастом деторождения в России признан с 18 до 40 лет, — говорит гинеколог Юлия Славинская. — Этот интервал считается наиболее безопасным, приемлемым и для будущей мамы, и для ребенка.

Юлия Славинская — врач — акушер-гинеколог клиники «УГМК-Здоровье».

— Оптимально репродуктивная система работает в то же время, что и другие системы организма: сердечно-сосудистая, мочевыводящая, дыхательная. Поэтому лучше всего беременеть и рожать до 35 лет. После уже меняется состояние яичников, там меньше фолликулов, вероятность беременности сокращается. Но всё равно остается, так что не всё потеряно, — считает Татьяна Обоскалова.

