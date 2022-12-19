До 35 лет и всё? 6 неудобных вопросов гинекологам — выясняем, когда на самом деле пора рожать

Фраза про тикающие часики сейчас многими скорее воспринимается как шутка, однако споры о том, когда и сколько детей нужно рожать, ведутся вполне серьезно. Недавно главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина заявила, что российским семьям нужно заводить по 3–4 ребенка — такая цифра объясняется желанием властей исправить демографическую ситуацию. Когда же речь идет об идеальном возрасте мамы, то одни настаивают, что женщине стоит встать на ноги и только потом думать о рождении детей, другие — что, пока встаешь на ноги пресловутые часики дотикают, и родить не получится. Если аргумент первых скорее относится к личным убеждениям, то второй вполне можно проверить. Мы попросили врачей рассказать, сколько ресурсов у женского организма на самом деле и так ли плохо оказаться в числе «старородящих».
В каком возрасте нужно рожать?
На самом деле универсального совета нет: организм организму рознь и у каждой женщины репродуктивная система индивидуальна.
— Оптимальным возрастом деторождения в России признан с 18 до 40 лет, — говорит гинеколог Юлия Славинская. — Этот интервал считается наиболее безопасным, приемлемым и для будущей мамы, и для ребенка.
Юлия Славинская — врач — акушер-гинеколог клиники «УГМК-Здоровье».
— Оптимально репродуктивная система работает в то же время, что и другие системы организма: сердечно-сосудистая, мочевыводящая, дыхательная. Поэтому лучше всего беременеть и рожать до 35 лет. После уже меняется состояние яичников, там меньше фолликулов, вероятность беременности сокращается. Но всё равно остается, так что не всё потеряно, — считает Татьяна Обоскалова.
Татьяна Обоскалова — заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Уральского государственного медицинского университета.
Молодость мамы — залог здоровья ребенка?
Необязательно. С возрастом действительно возрастают риски: чем женщина старше — тем больше у нее собственных болезней и нарушений в организме, которые могут негативно повлиять на плод. Но не меньшее значение имеет то, как будущая мама относится к своему здоровью.
— Конечно, с возрастом у всех накапливаются какие-то хронические заболевания, патологии, дефициты, — говорит Юлия Славинская. — Поэтому и считается, что чем позже женщина вступает в фазу деторождения — тем больше вероятность негативных последствий для мамы и ребенка. Но современные реалии таковы, что если женщина следит за своим здоровьем, регулярно проходит чекапы, правильно питается, ведет здоровый образ жизни и наблюдается у профильных специалистов при наличии заболеваний, предотвращает их и профилактирует — в этом случае возраст может сыграть, наоборот, на пользу, потому что женщина подходит более осознанно к этому вопросу. У нас есть и молодые девушки, 20–22 лет, которые уже имеют огромные проблемы со здоровьем ввиду того, что они не наблюдаются у врачей, относятся к своему здоровью спустя рукава.
С возрастом появляются риски хромосомных нарушений, которые ведут к выкидышам, мертворождению и болезням у ребенка. Самое известное широким массам — синдром Дауна. Но риск хромосомных нарушений растет с возрастом не только матери, но и отца. Так что в этом смысле у мужчин часики тоже тикают.
Когда женщину переводят в категорию старородящих?
Никогда. Врачи этот термин вообще больше не используют.
— Мы в диагнозах такого не пишем, потому что эта характеристика никак не относится ни к заболеваниям, ни к женщине. Такое понятие отсутствует в современном акушерстве, — говорит Юлия Славинская.
Могут ли яйцеклетки закончиться?
Могут, их действительно ограниченное количество — яйцеклетки закладываются еще в организме внутриутробного плода. Потом они массово гибнут, пока девочка растет и взрослеет, к началу репродуктивного периода их остается несколько десятков тысяч.
— Если нет фолликулов — меняется гормональное состояние и происходит преждевременная менопауза. Это очень нечастое явление, но при нем восстановить женский организм уже не получится, — объясняет Обоскалова.
Количество яйцеклеток зависит от индивидуальных особенностей организма, и сказать, когда они закончатся, нельзя. Но есть ряд исследований, которые помогают его отследить.
Что делать женщине, если она хочет родить, но потом?
Поскольку ресурсы организма конечны, важно регулярно наблюдаться у акушера-гинеколога.
— Если женщина хочет очень сильно отсрочить свою беременность, то она может прибегнуть к заморозке собственных яйцеклеток. И потом, когда она будет готова, воспользоваться этим материалом, — говорит Юлия Славинская. — За три месяца до наступления беременности женщине и партнеру необходимо обратиться к врачам, провести полный чекап, начать прием определенных витаминов и минералов, которые необходимы для того, чтобы беременность протекала благополучно и плод не имел никаких хромосомных аномалий и отклонений, исключить алкоголь, наладить режим сна и бодрствования.
Еще одна рекомендация врачей — избегать абортов и использовать эффективную контрацепцию. Современные методы более щадящие, нежели 20 или 30 лет назад, но любая манипуляция может иметь осложнения.
Не рожать вообще вредно для здоровья?
Организм каждой женщины в любом случае запрограммирован на то, чтобы она оставляла потомство. Поэтому женщины, которые по каким-то причинам отказываются от беременности, склонны иметь ряд гинекологических и эндокринных заболеваний.
— Стоит отметить, что без беременности у женщины возрастает риск гиперплазии эндометрия, образования функциональных кист яичника, развития миомы и эндометриоза, — говорит акушер-гинеколог Евгения Пекарева. — Наши бабушки рожали по 6–8 детей и менструировали за всю жизнь не более 50 раз. Сейчас женщины рожают в среднем 1 ребенка и менструируют до 500 раз, что повышает у них те же риски, что и у нерожавших.
Евгения Пекарева — кандидат медицинских наук, врач — акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики.
При этом врачи говорят, что если женщина регулярно проходит диспансеризацию, посещает врача, сдает ежегодно мазок на ВПЧ и онкоцитологию, делает УЗИ органов малого таза и молочных желез, то у нее есть все шансы сохранить свое репродуктивное здоровье, даже не рожая.