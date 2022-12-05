Онколог рассказала, есть ли на самом деле связь между употреблением сахара и ростом злокачественных опухолей

Врач-онколог Надежда Бриш рассказала, что из этого правда, а что — нет.



Надежда Бриш — врач-онколог, химиотерапевт НМИЦ онкологии им. Петрова.



Результаты противоречивы

Проводилось немало исследований, чтобы выяснить, как сахар влияет на рост опухолевых клеток. В итоге четкой взаимосвязи между употреблением сахара и развитием онкозаболеваний установить не удалось. Результаты оказались слишком противоречивы: одни ученые утверждают, что эта связь есть, другие — что ее нет.



Надежда Бриш считает, что установить такую связь трудно. Углеводы, включая сахар и глюкозу, есть не только в сладостях. Та же глюкоза содержится в мясе, овощах, фруктах. Исключить углеводы из рациона полностью невозможно, поэтому и считать результаты подобных исследований истиной в последней инстанции тоже сложно.

