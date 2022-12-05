Онколог рассказала, есть ли на самом деле связь между употреблением сахара и ростом злокачественных опухолей

Есть распространенное мнение, что сахар имеет огромное влияние на раковые клетки, рассказывает «Доктор Питер». Сторонники этой теории уверены, что сахар может провоцировать развитие и рост злокачественных опухолей. И наоборот, если совсем отказаться от сладкого, то риск появления опухолей значительно снижается и даже раковые клетки чудесным образом «рассасываются» и превращаются в здоровые.
Врач-онколог Надежда Бриш рассказала, что из этого правда, а что — нет.
Надежда Бриш — врач-онколог, химиотерапевт НМИЦ онкологии им. Петрова.
Результаты противоречивы
Проводилось немало исследований, чтобы выяснить, как сахар влияет на рост опухолевых клеток. В итоге четкой взаимосвязи между употреблением сахара и развитием онкозаболеваний установить не удалось. Результаты оказались слишком противоречивы: одни ученые утверждают, что эта связь есть, другие — что ее нет.
Надежда Бриш считает, что установить такую связь трудно. Углеводы, включая сахар и глюкозу, есть не только в сладостях. Та же глюкоза содержится в мясе, овощах, фруктах. Исключить углеводы из рациона полностью невозможно, поэтому и считать результаты подобных исследований истиной в последней инстанции тоже сложно.
Следующий важный момент: могут ли раковые клетки трансформироваться в здоровые? По словам врача-онколога, это нереально. У таких клеток уже нарушены генетические и внутренние механизмы, которые не позволят этого сделать. По крайней мере, научно подтвержденных данных о существовании такой вероятности нет. Поэтому, собственно, полностью отказываться от сахара из этих соображений тоже смысла нет.
Отказ от сладостей опухолевые клетки не остановит
По словам эксперта, отказ от сладостей не может отразиться и на развитии уже существующей опухоли. Пациентам с онкологией врачи не запрещают шоколад и другие сладости, если им этого очень хочется.
Как объяснила Надежда Бриш, метаболизм опухолевых клеток особый. Им нужно много питательных веществ, чтобы интенсивнее делиться. И чем быстрее опухолевая клетка делится, тем больше энергии ей требуется. Самый простой и доступный источник энергии — действительно глюкоза, получаемая с пищей. Но не только. Нужны и другие питательные вещества, которые, по сути, идут как «в топку», чтобы опухоль продолжала расти.
Однако отказ от глюкозы не поможет остановить рак. Если не будет этого расходного материала, опухолевые клетки найдут другой. Сначала белки — больной человек будет терять мышечную массу. За белками последуют жиры.
То есть чем меньше у опухолевых клеток будет доступа к глюкозе, тем быстрее они найдут альтернативный путь получения питательных веществ. И простое ограничение сладостей никак их в этом не остановит.
Норма для всех одна
В сутки человек должен съедать не более 25 граммов сахара (5–6 чайных ложек), согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Такая норма рекомендована независимо от того, есть у человека онкозаболевание или нет.
По словам врача, при желании можно вовсе исключить из своего питания простые углеводы. И перейти на сложные — например, крахмал, который содержится в картофеле. Но жесткие диеты с полным отказом от каких-либо продуктов — это всегда стресс для организма. А стресс является серьезным фактором риска для здоровья — и надо стараться его избегать.