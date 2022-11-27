Коляска за лайки: история 9-летней девочки-инвалида, которая живет на острове и пыталась выиграть средство для передвижения

— Здесь жить нормально, доступно всё. Но за чем-то большим надо уже ехать в город. Например, фельдшер здесь есть, а вот узких специалистов нет, — говорит Наталья Орюпина.



Однако Настя — единственная колясочница в деревне, и, конечно, доступной среды для маломобильных граждан здесь нет. Без коляски-вездехода девочке практически никуда не попасть.

— Она очень хочет сходить в магазин и купить продукты. Но у нас крыльцо большое в магазине, нам не зайти с ней: она [остается] на улице, я — в магазин. Кто этого не прочувствовал, наверное, не поймет. Поменьше была, мы справлялись. Но ребенок вырос: ее нереально носить и в машину очень трудно затолкать — две минуты едем, полчаса вынимаем опять. А тут она сможет сама ездить. Это будет замечательно! — рассуждает Наталья.