Коляска за лайки: история 9-летней девочки-инвалида, которая живет на острове и пыталась выиграть средство для передвижения

История 9-летней Насти Антипиной из деревни на острове возле Архангельска, о которой писали наши коллеги из 29.RU, многих тронула за душу. Девочка родилась со сложным диагнозом, и после операции у нее отказали ноги. Юная северянка жила почти затворницей — у нее не было возможности выйти на улицу и учиться в школе. В ноябре она решила попробовать выиграть в конкурсе лайков коляску-вездеход, чтобы изменить свою жизнь. Были все шансы на победу — Настю в Сети поддержали несколько тысяч человек. Но после текста 29.RU на мечту девочки обратили внимание власти Поморья и привезли ей коляску домой. Рассказываем, как сегодня живет семья второклассницы.
«Настя сможет быть самостоятельной»
— Ничего себе! — удивилась Настя, округлив свои сияющие серо-голубые глаза.
Девочка наконец-то увидела вживую электрическую коляску-вездеход, о которой так мечтала. Она с восторгом рассматривала навороченное кресло.
Еще неделю назад Настя и ее родные с волнением отслеживали количество лайков под постом, надеясь на поддержку земляков. А вот к ним в дом уже заходит глава областного Минздрава Александр Герштанский — с посылкой. Он отмечает, что теперь Настя сможет легко передвигаться даже по непроходимой местности.
— Перепады высот в 15 сантиметров коляску не пугают — она очень стабильна. Поэтому мы надеемся, что Настя будет кататься на ней и не испытывать каких-то сложностей. Что касается ее приобретения, это инициатива губернатора, это сделано за его средства — подарок, наверное, на Новый год и чтобы она могла познавать мир в рамках острова и путешествовать дальше, — рассказал журналистам Герштанский.
Бабушка Насти Наталья Орюпина счастлива за любимую внучку:
— Честно — шок, как гром с неба! Никогда нам никто ничего не покупал, но мы и не просили таких покупок. А тут нас увидели, нам купили, нам привезли.
Я счастлива, что Настя сможет быть самостоятельной, сможет передвигаться сама, адаптироваться к миру, а не просто общаться в маленьком кругу, сможет побывать в школе. Она очень хочет попасть на школьную новогоднюю елку.
К слову, до того как губернатор подарил Насте коляску-вездеход, девочка лидировала в конкурсе лайков, где победителю доставалась коляска-вездеход. Теперь семья решила поступить по совести и сняться с участия.
«Что делать — всем сложно»: про Настины будни
Для этой семьи то, что с ними произошло, и правда больше похоже на чудо — северяне привыкли справляться со всеми проблемами сами.
Отец Насти ушел сразу после ее рождения, девочку воспитывали мама и бабушка. Последняя даже ушла с работы в речном порту, чтобы быть рядом с внучкой и помогать ей в учебе.
— Так сложилось, что мама у Насти не совсем здорова. У нее онкология, полтора года назад потеряла слух, — поделилась Наталья Орюпина. — Поэтому большую ответственность взяла на себя я, чтобы быть рядышком, чтобы мы могли заниматься онлайн-уроками и я могла всегда учителей встретить.
Наталья называет внучку ангелом и не скрывает, что относится к ней с особым трепетом.
— О Насте когда начинаешь говорить — слезы наворачиваются. У меня пятеро внуков, но Настя не такая, как все дети. Она как ангелочек, как стерженек, который не позволяет расслабляться, такой позитив, который многим открывает, что такое настоящая жизнь, что такое бороться за жизнь. Она укрепила нашу семью, сплотила нас всех. Спасибо Господу, что послал нам такую девочку, — прослезилась Наталья.
При этом наша собеседница не хочет, чтобы ее семью жалели. Она считает, что у них всё хорошо и Настю ждет большое будущее, несмотря на инвалидность.
— Настена нормальный, полноценный человечек, она просто родилась со спинномозговой грыжей, при удалении отказали ножки. Сложностей, конечно, много. Но что делать — всем сложно. Господь Бог дает только то, что по силам. Значит, нам по силам это, — говорит с улыбкой Наталья.
«Она на улице, я — в магазин»: про условия на острове
Семья живет на острове Островском, который считается родиной северных лоцманов. Их дом находится в небольшой деревне Пески, недалеко от пристани Пустошь. До Архангельска островитяне могут добраться на теплоходе летом и пешком по двум переправам зимой.
Наталья Орюпина рассказала, что переехала сюда еще в
Семья получила муниципальное жилье — дом, в котором они строят быт и по сей день.
— Здесь живем много лет, строим свою судьбу. Когда-то крупное хозяйство держали, сейчас так: молочко да яички, всё небольшое, — рассказывает Наталья.
На островные условия наша собеседница не жалуется. Самое необходимое, как она говорит, — в шаговой доступности. Рядом с деревней есть магазины, школа, детский сад, а также библиотека, Дом культуры и ФАП.
— Здесь жить нормально, доступно всё. Но за чем-то большим надо уже ехать в город. Например, фельдшер здесь есть, а вот узких специалистов нет, — говорит Наталья Орюпина.
Однако Настя — единственная колясочница в деревне, и, конечно, доступной среды для маломобильных граждан здесь нет. Без коляски-вездехода девочке практически никуда не попасть.
— Она очень хочет сходить в магазин и купить продукты. Но у нас крыльцо большое в магазине, нам не зайти с ней: она [остается] на улице, я — в магазин. Кто этого не прочувствовал, наверное, не поймет. Поменьше была, мы справлялись. Но ребенок вырос: ее нереально носить и в машину очень трудно затолкать — две минуты едем, полчаса вынимаем опять. А тут она сможет сама ездить. Это будет замечательно! — рассуждает Наталья.
Бабушка девочки верит, что в будущем инфраструктура в деревне станет комфортнее для Насти. Улучшения уже есть: например, на днях к их дому пристроили пандус. Наталья обратилась с просьбой сделать его в администрацию Приморского района — чиновники откликнулись.
— Не так всё быстро делается, как хотелось бы, но грех обижаться. У нас и новые входные двери заказаны — специально под коляски. Просто проблема привезти к нам что-то, пока распута, как сейчас, только зимой по реке получится, когда будет транспортная дорога, — сообщила наша собеседница.
Наталья Орюпина добавила, что в последний год им сильно помог Приморский центр социального обслуживания. Его сотрудники свозили Настю на медкомиссию в Архангельск, с их помощью девочка побывала и на культурных мероприятиях.
— Они предоставляли бесплатно машину с подъемником для инвалидов, — говорит Наталья. — Благодаря им Настя чуть-чуть начала видеть мир, начала понимать, что такое музей, театр, праздник.
Могла ли Настя получить коляску без конкурса?
В компании Caterwil, которая является организатором конкурсов лайков, считают, что подобные розыгрыши не только предоставляют возможность людям с инвалидностью получить электрическую коляску бесплатно, но и привлекают внимание к их проблемам.
— В последнее время мы наблюдаем тенденцию, что людей, которые поддерживают участников, становится очень много, подключаются волонтеры, местные предприниматели и меценаты. Те, кто участвует, даже если не выигрывают, получают очень большую информационную поддержку, о человеке узнают, и он может открыть сбор, ведь инвалидам тяжело самим покупать такие дорогостоящие коляски, — рассказала 29.RU представитель Caterwil Анна Старцева.
Caterwil — новосибирский производитель высокотехнологичных средств реабилитации для людей с ОВЗ.
Представители Caterwil также добавили, что их коляски, в том числе самые новейшие модели, можно получить бесплатно и от государства — через Фонд социального страхования или по электронному сертификату.
В Архангельском региональном отделении Фонда социального страхования 29.RU подтвердили, что инвалиды могут получить бесплатно в том числе кресла-коляски с электроприводом, если они рекомендованы им индивидуальной программой реабилитации, которую разрабатывает медико-социальная экспертиза:
— Государство в лице Фонда социального страхования берет на себя обязанность и гарантирует обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с рекомендациями специалистов медико-социальной экспертизы: именно они определяют нуждаемость и решают, какое именно изделие подходит конкретному человеку с учетом индивидуальных особенностей его здоровья. Если в программе реабилитации прописана нуждаемость в кресле-коляске с дополнительными функциями, отделение фонда закупает коляску со всеми перечисленными функциями, характеристиками и приспособлениями.
Там сообщили, что в случае Насти Антипиной ей рекомендовано обеспечение комнатной и прогулочной креслами-колясками с ручным приводом, регулируемыми подлокотниками и подножкой, с нагрудным и поясным ремнями.
Как рассказывала ранее бабушка Насти, комнатная коляска, выданная ей на шесть лет, сломалась и они одолжили похожую у знакомых. А прогулочную семья еще не получила. В ФСС отметили, что в скором времени девочке выдадут оба изделия.
— Если выданное изделие выходит из строя раньше срока или у человека меняются антропометрические данные, например, если ребенок вырос и коляска стала мала, отделение фонда принимает решение о досрочной замене такого изделия или о его ремонте, если речь идет о незначительной поломке. Для этого необходимо обратиться в отделение фонда с заявлением на проведение медико-технической экспертизы.
В региональном отделении фонда подтвердили, что заявление на досрочную замену комнатной коляски для Насти было подано и оно уже одобрено.