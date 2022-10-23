«Щупайте своих женщин»: врач – акушер-гинеколог о профилактике агрессивного рака

Примерно половина приходящих ко мне на прием женщин — именно с проблемами молочных желез. Когда я стал анализировать эту проблему, стало понятнее: два года люди толком не ходили обследоваться из-за пандемии, соответственно, не было нормальной профилактики. В маленьких районах, где небольшой охват населения, еще можно это как-то контролировать. А в мегаполисе это практически невозможно.



Вот 15 октября был Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Признаюсь, я как-то не сильно много постеров заметил в городе. Можно было их повесить рядом с онкодиспансером, с медицинскими учреждениями, вообще по городу.

