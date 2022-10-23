«Щупайте своих женщин»: врач – акушер-гинеколог о профилактике агрессивного рака
Как простые анализы могут предотвратить изнурительное лечение и сохранить жизнь
15 октября прошел Всемирный день борьбы с раком груди. К этой дате в публичной плоскости появляется больше информации о заболевании и его профилактике, но говорить об этом нужно регулярно, уверены гинекологи. И не только говорить, но и делать: пациентам раз в год — несложные и доступные анализы, а врачам — тщательные осмотры женщин на приеме. О том, как это может сохранить жизнь женщине, в своей колонке рассказывает новосибирский врач – акушер-гинеколог Симон Паронян. Далее — от первого лица.
Почему я так возбудился на эту тему. Недавно ко мне на прием приходили три женщины, 39, 40, 42 года, и все с подозрением на рак молочной железы. К сожалению, диагноз подтвердился. Теперь у пациенток будет новый этап жизни и, надеюсь, у них всё получится.
А мне, как врачу, хочется бить во все колокола. Заметил, что заболеваемость онкологией молочных желез выросла в разы. Увеличилось и количество доброкачественных образований, и злокачественных. Я связываю это с ковидом — после пандемии онкозаболеваемость выросла раза в три, и это не голословные декларативные заявления, об этом говорят онкологи.
Примерно половина приходящих ко мне на прием женщин — именно с проблемами молочных желез. Когда я стал анализировать эту проблему, стало понятнее: два года люди толком не ходили обследоваться из-за пандемии, соответственно, не было нормальной профилактики. В маленьких районах, где небольшой охват населения, еще можно это как-то контролировать. А в мегаполисе это практически невозможно.
Вот 15 октября был Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Признаюсь, я как-то не сильно много постеров заметил в городе. Можно было их повесить рядом с онкодиспансером, с медицинскими учреждениями, вообще по городу.
Люди приходят на прием, смотришь — и понимаешь, что человек пришел поздно, образование пальпируется, уже есть какая-то клиника. Дальше женщины идут к онкологам, большинство из них проходят предоперационную химиотерапию, операцию, потом послеоперационную химиотерапию. Это всегда непросто.
А ведь существует ранняя диагностика, которая дает возможность всего этого избежать. Тут, конечно, бросаю камень в огород коллегам, хоть это, наверное, не очень красиво. Молочные железы не осматривают, хотя в первичный осмотр врача – акушера-гинеколога входит обязательный осмотр молочных желез.
То же самое на профосмотрах, половина тоже проходит в виде какой-то профанации, по крайней мере, так бывает нередко, и меня это сильно расстраивает. Профосмотры же существуют для того, чтобы выявлять болезни, вовремя что-то заподозрить и отправить пациента на дополнительное обследование.
Женщинам до 40 лет нужно раз в год делать УЗИ молочных желез на 6–13 день цикла. От 40 лет и старше — раз в год показана маммография. Это обязательно, это необходимо. Я считаю, что любой доктор, сидящий на приеме, должен за этим следить, ведь в амбулаторных картах вся информация об этом есть: кто, когда, что проходил. И это не такая уж большая проблема — заинтересовать женщину в том, чтобы раз в год она проходила обследование.
Милые мои женщины, прошу вас, помогите нам, чтобы потом мы смогли помочь вам. Не забываем посетить доктора, пройти обследование раз в год: УЗИ/маммография, УЗИ органов малого таза на 5–7 день цикла, онкомаркеры
Молочные железы очень чувствительны. К сожалению, это хорошая площадка для развития онкопатологий. Любой железистый рак, в том числе молочной железы, достаточно агрессивный, гормонально зависимый. Если будет возможность поставить диагноз раньше, соответственно, и лечение будет совсем другим — и химиотерапия в других объемах, и пятилетняя выживаемость гораздо выше, в принципе намного больше шансов вылечиться. При раннем выявлении и адекватно проведенном лечении, оперативном, химиотерапии, неважно, какая там будет комбинация, выживаемость очень хорошая.
А как только чуть запустили, процесс пошел, соответственно, это уже очень сложно остановить. Ну и хочу сказать мужчинам: хорошенько щупайте своих женщин, обращайте внимание на уплотнения и напоминайте про профилактику. Всем здоровья.
Недавно мы рассказывали, какие еще анализы нужно сдавать женщинам старше 40 лет.