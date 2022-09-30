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В муниципальных аптеках Новосибирска фиксируют повышенный спрос на предметы первой помощи

В мэрии утверждают, что дефицита товара не будет

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«Новосибирская аптечная сеть» — одна из крупнейших аптечных сетей Новосибирска, имеет более 100 аптек и аптечных пунктов в разных районах города

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Муниципальная аптечная сеть Новосибирска фиксирует повышенный спрос на предметы первой помощи. Об этом сегодня во время эфира с журналистами сообщила начальник департамента по соцполитике мэрии Ольга Незамаева.

По словам Незамаевой, пик потребления специализированного ассортимента, к которому относятся средства первой помощи, был в марте и апреле. Тогда аптеки «удовлетворяли спрос специальных подразделений», заявила чиновница. Каких именно подразделений, Незамаева не уточнила.

— Эта работа сейчас продолжается, но формат работы понятен, ассортимент отработан. Мы работаем в плотном взаимодействии с соответствующими подразделениями. Мы не наблюдаем ажиотажа, мы наблюдаем действительно некий повышенный спрос на предметы первой помощи, — сказала Ольга Незамаева.

По словам Незамаевой, все позиции, по которым может возникнуть дефицит, «законтрактованы».

— От поставщиков получены все подтверждения о готовности законтрактованный товар поставить. Есть готовность, если что, привезти дополнительно, — добавила начальник департамента.

В апреле в новосибирских аптеках наблюдался ажиотаж при покупке различных лекарств. Росздравназдзор тогда называл ажиотаж искусственным.

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