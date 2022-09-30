В муниципальных аптеках Новосибирска фиксируют повышенный спрос на предметы первой помощи
В мэрии утверждают, что дефицита товара не будет
Муниципальная аптечная сеть Новосибирска фиксирует повышенный спрос на предметы первой помощи. Об этом сегодня во время эфира с журналистами сообщила начальник департамента по соцполитике мэрии Ольга Незамаева.
По словам Незамаевой, пик потребления специализированного ассортимента, к которому относятся средства первой помощи, был в марте и апреле. Тогда аптеки «удовлетворяли спрос специальных подразделений», заявила чиновница. Каких именно подразделений, Незамаева не уточнила.
— Эта работа сейчас продолжается, но формат работы понятен, ассортимент отработан. Мы работаем в плотном взаимодействии с соответствующими подразделениями. Мы не наблюдаем ажиотажа, мы наблюдаем действительно некий повышенный спрос на предметы первой помощи, — сказала Ольга Незамаева.
По словам Незамаевой, все позиции, по которым может возникнуть дефицит, «законтрактованы».
— От поставщиков получены все подтверждения о готовности законтрактованный товар поставить. Есть готовность, если что, привезти дополнительно, — добавила начальник департамента.
В апреле в новосибирских аптеках наблюдался ажиотаж при покупке различных лекарств. Росздравназдзор тогда называл ажиотаж искусственным.