«Искусственный ажиотаж утих»: Росздравнадзор — о ситуации в аптеках Новосибирской области

Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева сообщила, что в аптеках утих искусственный ажиотаж.

— Отметим, что вчера было совещание большое с аптечными организациями — это крупные розничные аптечные организации, это оптовые аптечные организации. И коллеги говорят о снижении спроса на лекарственные препараты. И связывают это с тем, что временный ажиотаж, который был искусственно создан для населения, он утих, — сообщила Елена Хрусталева.



По данным Хрусталевой, в Новосибирской области Росздравнадзор ведет трехуровневый мониторинг наличия лекарственных аппаратов. Специалисты следят за наличием препарата в режиме онлайн с помощью системы мониторинга лекарственных препаратов. Также они ездят по аптекам и направляют запросы.