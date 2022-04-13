«Искусственный ажиотаж утих»: Росздравнадзор — о ситуации в аптеках Новосибирской области
Сейчас в обороте в регионе 480 миллионов упаковок лекарств
Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева сообщила, что в аптеках утих искусственный ажиотаж.
— Отметим, что вчера было совещание большое с аптечными организациями — это крупные розничные аптечные организации, это оптовые аптечные организации. И коллеги говорят о снижении спроса на лекарственные препараты. И связывают это с тем, что временный ажиотаж, который был искусственно создан для населения, он утих, — сообщила Елена Хрусталева.
По данным Хрусталевой, в Новосибирской области Росздравнадзор ведет трехуровневый мониторинг наличия лекарственных аппаратов. Специалисты следят за наличием препарата в режиме онлайн с помощью системы мониторинга лекарственных препаратов. Также они ездят по аптекам и направляют запросы.
— По данным систем мониторинга, на сегодняшний день находятся порядка 480 миллионов упаковок лекарственных препаратов в обращении в регионе, — сообщила Елена Хрусталева.
Как сообщает Росздравнадзор, есть более 180 тысяч упаковок инсулина в Новосибирской области. Левотироксин натрия — препарат для лечения щитовидной железы — более 480 тысяч упаковок. Вальпроевая кислота, необходимая для лечения болезни Паркинсона — более 60 тысяч находятся в обращении.
Минпромторг Новосибирской области также осуществляет мониторинг лекарственных препаратов. Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин призвал людей пользоваться программой «Честный знак», в которой можно отследить наличие лекарств.
—У нас есть шесть ключевых групп, на которые мы особо пристально обращаем внимание. Сегодня в весенний период особо пользуются популярностью среди населения противовирусные, антибиотики, жаропонижающие. По этим группам хочу отметить, по антибиотикам — только в розничных аптеках находится 240 тысяч упаковок. Если говорить по антибиотикам и жаропонижающим — у нас порядка 100 тысяч упаковок находятся в формате поставки, поэтому ожидаем буквально в четверг, в пятницу поставку, — рассказал Максим Останин.
Ранее ажиотаж в новосибирских аптеках был замечен при покупке жизненно важных препаратов для щитовидки.