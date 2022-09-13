11 детей и 150 килограммов: как живет многодетная мама с очень большим весом — передвигаться ей помогают сын и дочь

Татьяна Клочкова — многодетная мама. После рождения 11 детей женщина поправилась настолько сильно, что теперь с трудом передвигается самостоятельно. Она никогда не считала свою полноту проблемой и, как многие женщины, не увлекалась диетами. Наши коллеги из «СтарХита» рассказали историю Татьяны, которая теперь не может ничего без своих детей.
Ожирение не прошло для нашей героини бесследно, и два месяца назад она пережила инсульт. Вес женщины достиг 150 килограммов, но сейчас стал немного меньше из-за приема лекарств. Также свою роль в наборе массы сыграл сидячий образ жизни: сейчас Татьяна встает только с помощью своих младших детей. Ее сын Алексей и дочь Татьяна полностью обслуживают мать, убирают в доме, готовят еду и купают маму по вечерам.
На вопрос ведущего, как получилось, что Татьяна набрала такой большой вес, женщина смущенно отвечает, что никогда не считала полноту проблемой, пока ситуация не вышла из-под контроля.
Супруг женщины говорит, что набирать вес она начала в 2007 году, но это не было критично. Стало резко хуже в 2013 году после кесарева сечения. Окружение Татьяны тоже волновалось за нее и пыталось повлиять на женщину. Например, подруга героини часто говорила ей, что организм может не выдержать постоянных беременностей. Но Татьяна не воспринимала слова женщины всерьез.
По результатам обследования в массе тела Татьяны 60% составляет жир, что является критическим фактором. Из-за этого у нее начались не только сердечно-сосудистые заболевания, но и проблемы с почками.
— Если вы не будете заниматься, то не сможете ходить. Будете лежать, и вас придется обслуживать. Либо дети будут заниматься похоронами. Я считаю, что нужно похудеть на 50 килограммов, — таков был вердикт врача.
По мнению специалистов, делать операцию сейчас нельзя, ведь организм еще не восстановился после инсульта. Врачи посоветовали начать с диеты, а также с работы над собой — есть несколько физических упражнений, которые можно выполнить даже при таком весе.
Похудела на 55 килограммов
Недавно мы рассказывали историю Татьяны Рыбаковой: девушка весила больше 100 килограммов в возрасте 14 лет. Она смогла не только измениться до неузнаваемости, но и сделала из этого дело своей жизни.
Фитнес-тренер считает, что многим мешает похудеть отсутствие верного запроса.
— Как ни странно, отсутствие понимания, зачем им это нужно. Начинать худеть надо с головы и осознания своих приоритетов. Стать на два размера меньше и влезть в красивое платье — недостаточная мотивация. А вот изменить свою жизнь, став здоровым и красивым, — куда сильнее, — рассказывала она.
Чтобы достичь нужного результата, женщина избавилась от «мусора» в питании: продуктов быстрого приготовления, жирного мяса и вредных сладостей. По словам Татьяны, теперь в ее рационе много белка, овощей, фруктов, круп и мяса. Чтобы не чувствовать себя на диете, она даже иногда позволяет себе сладкое и суши.
Как начать худеть и какие могут быть ошибки
Врачи советуют сначала подумать, как долго вы собираетесь худеть, и ставить реальные цели: чем короче сроки, тем больше стресса получает организм. В этом случае ответ тела не порадует.
— Резких движений в ограничениях по питанию, калорийности еды быть не должно — это чревато для организма. Ответ на такой стресс может быть печальным: это скажется на качестве волос, состоянии кожи. Да и настроение у человека в целом будет достаточно депрессивным, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Галина Барташевич. — Посетите диетолога, эндокринолога, убедитесь, что нет гипотиреоза, всё в порядке с гемоглобином, нет анемии, повышенного уровня сахара в крови. Стартовый задел по качеству здоровья сделать надо. Если речь идет о серьезном ожирении, грамотное обследование у диетолога, эндокринолога или терапевта просто необходимо. Если же вопрос о 3–5 килограммах, начните с понимания того, как быстро вы хотите с этими килограммами расстаться. Чем спокойней будет меняться питание и увеличиваться физические нагрузки, тем качественней будет результат.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Начните с пересмотра рациона и времени приема пищи.
— Добавьте овощей и фруктов. Старайтесь, чтобы каждый прием пищи содержал в себе овощи или фрукты. Старайтесь есть больше натуральных продуктов, а не обработанных. Мясо или рыба — вместо сосисок и колбасы. Крупы и цельнозерновые макароны и хлеб — вместо макарон из белой муки. Попробуйте есть регулярно, чтобы не испытывать чувство голода, — говорит специалист по похудению Дарья Князева. — Когда мы голодны, больше хочется сладкого, чтобы быстро восполнить энергию. Если душа не лежит к занятиям в зале, попробуйте выделять время просто на прогулки пешком. А в идеале — найдите активность, которой вам нравится заниматься. Ходьба, бег, плавание, пилатес, велосипед, групповые тренировки под музыку или танцы. Если вы найдете активность, от которой будете получать удовольствие, то заниматься спортом станет легко и приятно, потеря веса будет отличным бонусом.
Дарья Князева — инструктор групповых программ, сертифицированный специалист по миофасциальному релизу, сертифицированный специалист по тренировкам во время беременности и восстановлению после родов. Руководитель тренировочного отдела школы идеального тела #Sekta.
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