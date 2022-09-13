11 детей и 150 килограммов: как живет многодетная мама с очень большим весом — передвигаться ей помогают сын и дочь

— Если вы не будете заниматься, то не сможете ходить. Будете лежать, и вас придется обслуживать. Либо дети будут заниматься похоронами. Я считаю, что нужно похудеть на 50 килограммов, — таков был вердикт врача.

По мнению специалистов, делать операцию сейчас нельзя, ведь организм еще не восстановился после инсульта. Врачи посоветовали начать с диеты, а также с работы над собой — есть несколько физических упражнений, которые можно выполнить даже при таком весе.