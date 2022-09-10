Удар ниже пояса: врачи рассказали о деликатных последствиях коронавируса для мужчин
Сниженная активность сперматозоидов сохраняется после болезни
О том, что коронавирус просто так не проходит и часто оставляет после себя длинный шлейф постковида, стало известно еще в первый год пандемии. Среди долгосрочных последствий оказались самые разные симптомы: от выпадения волос и потери обоняния до проблем с сердцем. Оказалось, что коронавирус сказывается и на репродуктивной системе человека, причем по мужчинам бьет сильнее.
— Я встречал в публикациях разные цифры, но вот так навскидку — от 10 до 25% мужчин, которые перенесли в явной форме ковид, сталкиваются с временным снижением качества спермы, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это большой процент, намного больше, чем вообще распространены такие проблемы в популяции. Есть высокая вероятность, что это временные нарушения — то есть не на 5–10 лет, но в то же время есть и опасение, что у какого-то процента мужчин они сохранятся на длительный срок.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени
Врачи отмечают, что масштабных рандомизированных исследований на тему влияния COVID-19 на репродуктивную систему пока нет. Главным образом потому, что сам период наблюдения в постковиде пока недостаточен для таких выводов — коронавирус с нами меньше трех лет. Но тот факт, что в теории ковид может оказать влияние вообще на любые органы и системы, медикам давно известен.
— Уже установлено, что в ходе коронавирусной инфекции происходит повреждение эндотелиальных клеток, данная дисфункция носит системный характер и объясняет полиорганные изменения, — говорит руководитель центра постковидной реабилитации Наталья Эсаулова. — Мишенями вируса могут быть любые органы и системы. Опираясь на эти данные, можно полагать, что любая, в том числе и репродуктивная, система в организме человека может пострадать от воздействия вируса. Есть данные Сеченовского университета, что COVID-19 влияет на дисбаланс половых гормонов в период острой фазы, но впоследствии (они наблюдали 3 месяца после острой фазы) гормональный фон возвращается в норму.
Наталья Эсаулова — руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, заведующая пульмонологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук, доцент.
Израильский доктор Борис Бриль называет срок дольше — до полугода. Но при этом он отмечает, что в теории любая болезнь может так повлиять на мужской организм, что в результате будет временно нарушена репродуктивная функция.
— Есть определенные работы, которые показывают снижение репродуктивной функции после ковида. Например, это ухудшение качества спермы, ее вязкости, уменьшение количества сперматозоидов, изменение кислотности и других параметров, — говорит доктор Борис Бриль. — Любое заболевание может привести к нарушению репродуктивной функции за счет снижения параметров спермограммы. Естественно, чем тяжелее заболевание — тем больше создается угроза. Конечно, идут исследования, которые сравнивают результаты проверок спермограммы, которые люди сделали до болезни (например, пара готовилась завести ребенка или проходила процедуру ЭКО) и после.
Борис Бриль — врач анестезиологии и реанимации клиники Ramat Aviv Medical Center, эксперт в области доказательной медицины.
Какого-то специфического лечения при выявлении сниженной жизнеспособности и подвижности сперматозоидов нет. Николай Крючков говорит, что даже в целом вариантов улучшения качества спермы не так много: коррекция гормонального фона, переход к здоровому образу жизни, лечение других заболеваний — например, ожирения, артериальной гипертензии и так далее. Но это может помочь, а может и не помочь.
— Насколько эти изменения будут длительны в перспективе? Понятно, что в большинстве случаев это проходит со временем, но долгосрочных последствий мы не знаем — может быть, есть какой-то процент случаев, когда нарушения сохранятся надолго. Нужны специальные исследования, чтобы это подтвердить, — говорит Крючков.
Наталья Эсаулова говорит, что на репродуктивные способности как мужчин, так и женщин сегодня могут влиять сами по себе новые условия жизни, с которыми столкнулось население в результате пандемии.
— Длительный стресс тоже может оказывать влияние на репродуктивную систему: в состоянии стресса гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система реагирует подавлением выработки определенных гормонов, что в свою очередь может привести к нарушению менструального цикла, — объясняет Эсаулова. — Это называется стресс-зависимой реакцией организма. И в этом случае своевременно проведенные реабилитационные мероприятия очень актуальны.
Как говорят врачи, сейчас исследования постковида продолжаются — в том числе и в области его долгосрочного влияния на репродуктивную систему человека. Пока можно заключить только, что известно о временных нарушениях репродуктивной функции, которые длятся до полугода.