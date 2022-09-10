Удар ниже пояса: врачи рассказали о деликатных последствиях коронавируса для мужчин

О том, что коронавирус просто так не проходит и часто оставляет после себя длинный шлейф постковида, стало известно еще в первый год пандемии. Среди долгосрочных последствий оказались самые разные симптомы: от выпадения волос и потери обоняния до проблем с сердцем. Оказалось, что коронавирус сказывается и на репродуктивной системе человека, причем по мужчинам бьет сильнее.

— Я встречал в публикациях разные цифры, но вот так навскидку — от 10 до 25% мужчин, которые перенесли в явной форме ковид, сталкиваются с временным снижением качества спермы, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это большой процент, намного больше, чем вообще распространены такие проблемы в популяции. Есть высокая вероятность, что это временные нарушения — то есть не на 5–10 лет, но в то же время есть и опасение, что у какого-то процента мужчин они сохранятся на длительный срок.