«Люди предпочли ждать на улице»: на входе в поликлинику № 20 собралась очередь — с чем это связано

Сегодня утром, 5 сентября, у входа в красную зону поликлиники № 20 на улице 1905 года собралась очередь. Часть людей ждала приема на улице.

Очевидцем очереди стал читатель Алексей. Он объяснил, что очередь собралась у входа, предназначенного для пациентов с температурой и симптомами ОРВИ.