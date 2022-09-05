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«Люди предпочли ждать на улице»: на входе в поликлинику № 20 собралась очередь — с чем это связано

Администрации медучреждения пришлось даже выделить дополнительного врача

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Очередь утром в понедельник

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Сегодня утром, 5 сентября, у входа в красную зону поликлиники № 20 на улице 1905 года собралась очередь. Часть людей ждала приема на улице.

Очевидцем очереди стал читатель Алексей. Он объяснил, что очередь собралась у входа, предназначенного для пациентов с температурой и симптомами ОРВИ.

— Плюнул, не стал ждать, — прокомментировал ситуацию Алексей. Он отметил, что такая ситуация в поликлинике с 1 сентября.

В поликлинике НГС сообщили, что утром в понедельник действительно была высокая загруженность.

— Традиционно утром после выходных количество обращений в поликлиники увеличивается. Утром 5 сентября в кабинет неотложной помощи отделения поликлиники № 20 на 1905 года одновременно пришли около 10 пациентов. Администрация отделения вывела на прием дополнительно еще одного врача. Через два часа очереди не было. Перед кабинетом красной зоны также есть места для ожидания. Как видно на видео, люди предпочли ждать на улице, — сообщили в поликлинике.

Там добавили, что в таких ситуациях «всегда выводят дополнительный медперсонал».

В поликлинике сообщили, что из-за выросшей нагрузки на прием вывели дополнительных специалистов

В поликлинике сообщили, что из-за выросшей нагрузки на прием вывели дополнительных специалистов

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