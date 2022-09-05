«Люди предпочли ждать на улице»: на входе в поликлинику
№ 20 собралась очередь — с чем это связано
Администрации медучреждения пришлось даже выделить дополнительного врача
Сегодня утром, 5 сентября, у входа в красную зону поликлиники
Очевидцем очереди стал читатель Алексей. Он объяснил, что очередь собралась у входа, предназначенного для пациентов с температурой и симптомами ОРВИ.
— Плюнул, не стал ждать, — прокомментировал ситуацию Алексей. Он отметил, что такая ситуация в поликлинике с
В поликлинике НГС сообщили, что утром в понедельник действительно была высокая загруженность.
— Традиционно утром после выходных количество обращений в поликлиники увеличивается. Утром
Там добавили, что в таких ситуациях «всегда выводят дополнительный медперсонал».
В Новосибирске растет заболеваемость коронавирусом. На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил о том, что количество новых случаев увеличилось на 61%. Минздрав начал формировать новые инфекционные бригады, а населению рекомендовали носить маски в общественном транспорте.