«Мы подступаем к 6-й волне»: в НСО формируют новые инфекционные бригады

— Летний период с одной стороны связан с разобщением детских коллективов, школьных коллективов, люди больше находятся на свежем воздухе, соблюдают дистанцию, конечно, летом всегда меньше случаев, — рассказала Аксенова. — Сейчас мы уже видим подъем и думаем, что он идет и в Российской Федерации, на уровне всех регионов. Скорее всего, мы подступаем сейчас к очередной волне коронавирусной инфекции.