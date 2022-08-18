«Мы подступаем к
6-й волне»: в НСО формируют новые инфекционные бригады
Течение заболеваний сейчас проходит легче, чем в прошлые волны
В Новосибирской области ожидают начала
17 августа 2022 года, по данным оперштаба, в Новосибирске зарегистрировали 249 заболевших ковидом, 16 августа обратились за медицинской помощью 192 человека. По словам Елены Аксеновой, это говорит о том, что в Новосибирской области стартует очередная волна заболеваемости.
— Летний период с одной стороны связан с разобщением детских коллективов, школьных коллективов, люди больше находятся на свежем воздухе, соблюдают дистанцию, конечно, летом всегда меньше случаев, — рассказала Аксенова. — Сейчас мы уже видим подъем и думаем, что он идет и в Российской Федерации, на уровне всех регионов. Скорее всего, мы подступаем сейчас к очередной волне коронавирусной инфекции.
Течение инфекции, по словам замминистра, проходит легче, чем в прошлые волны, и за исключением нескольких симптомов никак не отличается от привычных ОРВИ. Поэтому акцент будет сделан на первичном звене оказания медицинской помощи. По словам чиновницы, сейчас формируются новые инфекционные бригады, выезжающие к пациентам на дом, проводящие телемедицинские консультации и дистанционный мониторинг пациентов. В случае легкого течения инфекции, больничный будут закрывать дистанционно, без проведения повторного тестирования.
Выдавать медицинским работникам в школах и детских садах экспресс-тесты на ковид пока не планируют: по словам Елены Аксеновой, меры профилактики будут сосредоточены на том, чтобы не пустить ребенка в образовательное учреждение, чем бы он ни был болен, и ревакцинации. Вопрос о выделении экспресс-тестов будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Ранее НГС рассказывал о том, что в области стартует вакцинация от гриппа. В этот же день можно будет поставить прививку и от коронавируса.