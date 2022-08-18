В августе стартует вакцинация от гриппа в НСО — можно будет в то же время привиться от ковида

В Новосибирскую область привезли 410 370 доз вакцины от гриппа «Совигрипп» для взрослых. Ее можно ставить одновременно со «Спутником V».

— Особенность старта прививочной кампании этого года в том, что вакцинацию против гриппа и против COVID-19 можно проводить одновременно — в один день можно ввести оба препарата, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.