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В августе стартует вакцинация от гриппа в НСО — можно будет в то же время привиться от ковида

Минздрав разрешает ставить сразу два препарата

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Прививочная кампания стартует в августе

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В Новосибирскую область привезли 410 370 доз вакцины от гриппа «Совигрипп» для взрослых. Ее можно ставить одновременно со «Спутником V».

— Особенность старта прививочной кампании этого года в том, что вакцинацию против гриппа и против COVID-19 можно проводить одновременно — в один день можно ввести оба препарата, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Прививочная кампания от гриппа начнется в августе. По данным регионального правительства, взаимодействие «Спутника V» и вакцины от гриппа изучено в доклинических исследованиях. При одновременной вакцинации их вводят в разные части тела — например, в левое и правое плечо.

Накануне стало известно, что Роспотребнадзор Новосибирской области рекомендовал носить маски в некоторых общественных местах. Рассказываем, где именно.

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