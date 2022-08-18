В августе стартует вакцинация от гриппа в НСО — можно будет в то же время привиться от ковида
Минздрав разрешает ставить сразу два препарата
В Новосибирскую область привезли
— Особенность старта прививочной кампании этого года в том, что вакцинацию против гриппа и против COVID-19 можно проводить одновременно — в один день можно ввести оба препарата, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Прививочная кампания от гриппа начнется в августе. По данным регионального правительства, взаимодействие «Спутника V» и вакцины от гриппа изучено в доклинических исследованиях. При одновременной вакцинации их вводят в разные части тела — например, в левое и правое плечо.
Накануне стало известно, что Роспотребнадзор Новосибирской области рекомендовал носить маски в некоторых общественных местах. Рассказываем, где именно.