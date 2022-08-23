В Госдуме назвали условие для возвращения обязательного масочного режима по всей России
Пока в большинстве регионов он остается рекомендательным
Первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что обязательный масочный режим может быть снова введен по всей стране. По его словам, власти примут такие меры, если число новых случаев заражения за сутки превысит 60 тысяч. 23 августа этот показатель составляет
— За последние две недели у нас взрывной рост заболеваемости ковидом, к сожалению. Мы за эти два страшных года уже поняли, что это очень опасное заболевание, — цитирует Тумусова издание «Подъем». — Поэтому в первую очередь каждый должен заботиться о себе, начиная от масочного режима, социального расстояния и других мер, заканчивая мытьем рук. Но если цифры будут расти такими же катастрофическими темпами, то властям придется принимать меры. Если в целом по стране начнет превышать 60 тысяч, то властям придется принимать такого рода меры.
Ранее условия для введения масочного режима называл Роспотребнадзор. Поскольку по действующим правилам решение о противоэпидемических мерах принимается на региональном уровне, ведомство дало рекомендации для местных властей: возвращать масочный режим, если показатель заболеваемости выше 50 человек на 100 тысяч населения в неделю. Еще месяц назад за возвращение масочного режима по всему миру выступила ВОЗ, а Роспотребнадзор рекомендовал людям из группы риска носить маски, не дожидаясь решения властей.