«Каждый эпизод приводит к более тяжелым последствиям»: чем опасно повторное заражение ковидом
С постковидом сталкиваются 60% пациентов
В России продолжает расти заболеваемость ковидом — почти в три раза увеличилось число ежедневно выявляемых новых случаев с 1 августа. Как показали предыдущие волны, следом нас ждет волна постковида — выздоровевшие от коронавирусной инфекции пациенты часто сталкиваются с последствиями болезни. Причем, как оказалось, чем больше болеют, тем чаще сталкиваются: если вы перенесли первое заражение легко и без осложнений в дальнейшем — это не значит, что повторное заражение закончится точно так же. Мы поговорили с врачами о новом открытии, чтобы выяснить почему так происходит.
— Буквально несколько месяцев назад вышел большой метаанализ, сделанный по популяционным данным, который четко показывает, что при прочих равных условиях, каждый последующий эпизод ковида у одного и того же человека приводит к всё более серьезным последствиям для здоровья и всё более частым постковидам, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это означает, что если человек третий или четвертый раз заболел — у него каждый раз всё больше вероятность этот самый постковид подхватить. Ну и последствия для здоровья тяжелее. Это надо понимать и не стремиться каждый раз переболевать, вместо того чтобы привиться, — это плохая практика. По многим вопросам еще нет полного понимания, но общая картинка сейчас такова. Поэтому лишний раз переболевать не стоит.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Терапевт Иван Скороходов согласен с коллегой. Он говорит, что когда человек заболевает ковидом, иммунная система реагирует с каждым разом всё сильнее и сильнее.
— Большинство всяких постковидных осложнений так или иначе связаны с аутоиммунной реакцией, когда иммунная система начинает влиять на организм не в положительном ключе, — говорит Иван Скороходов. — Иммунитет обладает памятью. Когда у нас есть иммунологическая подпитка, срабатывает напоминание иммунной системе, что есть какие-то угрозы. И каждый раз, с новым попаданием вируса, происходит реакция иммунной системы. Вирус уже ушел, а она продолжается.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач аллерголог-иммунолог клиники «УГМК-Здоровье». Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Терапевт говорит, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь, он никуда не уйдет, будет создавать волны заболевания. Это не значит, что все противоэпидемические меры были зря — они помогали медицине справиться с наплывом новых больных, не давая захлебнуться и таким образом сохраняя жизни.
— Со временем мы привыкнем. Как в 1919 году была пандемия испанского гриппа, после чего была создана структура — институты гриппа и так далее. Ковид ждет такая же ситуация, — считает Скороходов.
Но если сам ковид врачи уже неплохо лечат, то с постковидом пока всё еще много сложностей. Николай Крючков говорит, что хоть именно тяжелый постковид встречается относительно нечасто, но среднетяжелый и легкий — очень часто.
— Если мы возьмем как критерий постковида наличие хотя бы одного нового симптома или утяжеление существовавших в течение полугода после перенесенного ковида, то таких людей будет где-то 60%. То есть больше половины пациентов, — говорит Крючков. — Конечно, эти симптомы разные, на первый план выходят симптомы со стороны нервной системы — головные боли, нарушение концентрации внимания, повышенная тревожность, реже депрессия. Встречаются нарушения со стороны вегетативной нервной системы — потливость, сердцебиение, со стороны легких. Это пока сборная солянка. У части людей эти симптомы носят, как любят у нас писать, психосоматический характер. То есть это некие проявления тревожности, ипохондрических расстройств. Но я предлагаю не обольщаться, пока не подтверждается, что большая часть людей именно с такими расстройствами.
О том, как повлияют на симптомы постковида новые штаммы, пока неизвестно, однако врачи уже знают об иных их особенностях. В этом материале мы рассказывали про новый штамм дельтакрон, который только появился и пока малораспространен. Более активно циркулирует в России «омикрон-кентавр» — о нем можете почитать здесь. А в мире тем временем появился новый вирус, который, предположительно, передался человеку от животных — в Китае зафиксировали случаи заражения вирусом, получившим название Ланъя. Здесь мы рассказываем, что о нем известно.