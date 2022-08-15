«Каждый эпизод приводит к более тяжелым последствиям»: чем опасно повторное заражение ковидом

— Буквально несколько месяцев назад вышел большой метаанализ, сделанный по популяционным данным, который четко показывает, что при прочих равных условиях, каждый последующий эпизод ковида у одного и того же человека приводит к всё более серьезным последствиям для здоровья и всё более частым постковидам, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это означает, что если человек третий или четвертый раз заболел — у него каждый раз всё больше вероятность этот самый постковид подхватить. Ну и последствия для здоровья тяжелее. Это надо понимать и не стремиться каждый раз переболевать, вместо того чтобы привиться, — это плохая практика. По многим вопросам еще нет полного понимания, но общая картинка сейчас такова. Поэтому лишний раз переболевать не стоит.