Нас ждет новая пандемия? Что известно о новом вирусе Ланъя, найденном в Китае
Изучаем данные ученых вместе с иммунологом
На днях мир облетела информация о новом вирусе, обнаруженном в Китае. Что-то такое мы уже слышали в начале 2020 года, и тогда казалось, что несколько больных в другой стране никого не касаются, но после двух с половиной лет пандемии ковида отношение к малоизвестным вирусам у многих несколько поменялось. Поэтому мы не стали дожидаться распространения вируса Ланъя по всему миру — поговорили с врачами сейчас, чтобы разобраться что это за новая болезнь и насколько она опасна.
Что за вирус?
Статья о новом вирусе была опубликована китайскими учеными в профильном издании The New England Journal of Medicine 4 августа. В материале говорится, что в мазке одного из пациентов в Восточном Китае был обнаружен Langya henipavirus, который позже нашли еще у 35 пациентов. 26 из них были заражены только этим вирусом — то есть никаких иных причин плохого самочувствия врачи у них не обнаружили.
Согласно публикации китайских ученых, у всех зараженных имели место температура и озноб. Также частыми симптомами были утомляемость (54%), кашель (50%), отсутствие аппетита (50%), боль в мышцах (46%), тошнота (38%), головная боль (35%), рвота (35%), которая сопровождалась падением уровня тромбоцитов в крови (35%) и снижением количества лейкоцитов (54%), а также нарушением функций печени (35%) и почек (8%)
Исследователи заключили, что вирус, вероятно, имеет животное происхождение. По словам ученых, Ланъя родственен вирусу Нипах — также передающемуся от животных и летальному для человека.
Новый вирус будет смертельным?
Пока непонятно. На момент написания публикации материала в The New England Journal of Medicine данных о летальных исходах Ланъя не было.
— Известно, что на момент написания этой статьи никто не умер, заболевание протекало преимущественно в легкой форме, у некоторых с переходом в среднетяжелую, но, как я понимаю, тяжелых случаев там точно не было, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это доказанные случаи, то есть в которых вирус удалось выявить, а так наверняка случаев еще больше, мы не знаем точный масштаб.
Но его ближайший родственник Нипах, по словам иммунолога, заставляет насторожиться.
— Вирус Нипах вызывает очень летальное заболевание с небольшим количеством выявленных за всё время. Вирус не сильно заразный, но очень летальный — около половины тех, кто заболел, умирают. Лечения нет и вакцины нет, более того — есть сомнения, что их можно сделать, — говорит Николай Крючков.
По информации Всемирной организации здравоохранения, показатель смертности вируса Нипах оценивается от 40% до 75%. Этот показатель может варьироваться в зависимости от вспышки, в зависимости от местных возможностей для эпидемиологического надзора и клинического управления.
Нас ждет новая пандемия?
В научной статье говорится меньше, чем о сорока зараженных — не так много. Но и ковидом когда-то болело несколько десятков человек. Кроме того, в статье перечислены зарегистрированные случаи, а реальных зараженных может быть больше.
— В статье, которая была написана действительно по горячим следам, всё-таки информация не прямо на текущую дату, — говорит Крючков. — Наверняка прошло уже несколько недель, ситуация могла обновиться. Я так понимаю, что Китай подробную официальную информацию [оперативно] не дает. Публикация, о которой мы говорим — это то, что, видимо, согласовали. Возможно, что сейчас количество зараженных уже не 35, а побольше.
Из хороших новостей: по всей видимости, нет передачи от человека к человеку, только от животных к человеку. Это подтверждают данные из научной статьи: родственники и близкие люди тех, у кого выявили вирус, не заболели.
— Это не значит, что нас ждет новая пандемия, это никакой не новый ковид, — говорит Крючков. — По ковиду был заранее понятен масштаб. То, чем характеризовали заболевание, и то, что, по ранним китайским оценкам, на начало 2020 года заразность составляла уже по базовому репродуктивному числу 2,6–3 — это уже свидетельствовало о том, что потенциал там очень большой. К тому же летальность была довольно высокая, и распространялся он неконтролируемо. Здесь такого близко нет, и самое главное — это преодоление невозможности передачи от человека к человеку, это самый важный следующий барьер. Дальше следует резкое повышение заразности. Этого я как раз жду от обезьяньей оспы, может быть, это произойдет не прямо сейчас, может быть, несколько месяцев на это надо. Ланъя пока не преодолел барьер передачи от человека к человеку, но надо следить. Это хорошо, что вирус обнаружили и описали.
В Роспотребнадзоре заявили, что в России пока не выявлено случаев инфицирования новым вирусом. Риск завоза, по данным ведомства, расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна.