Нас ждет новая пандемия? Что известно о новом вирусе Ланъя, найденном в Китае

Что за вирус?

Статья о новом вирусе была опубликована китайскими учеными в профильном издании The New England Journal of Medicine 4 августа. В материале говорится, что в мазке одного из пациентов в Восточном Китае был обнаружен Langya henipavirus, который позже нашли еще у 35 пациентов. 26 из них были заражены только этим вирусом — то есть никаких иных причин плохого самочувствия врачи у них не обнаружили.