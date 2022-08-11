Нас ждет новая пандемия? Что известно о новом вирусе Ланъя, найденном в Китае

Исследователи заключили, что вирус, вероятно, имеет животное происхождение. По словам ученых, Ланъя родственен вирусу Нипах — также передающемуся от животных и летальному для человека.

Новый вирус будет смертельным?

Пока непонятно. На момент написания публикации материала в The New England Journal of Medicine данных о летальных исходах Ланъя не было.

— Известно, что на момент написания этой статьи никто не умер, заболевание протекало преимущественно в легкой форме, у некоторых с переходом в среднетяжелую, но, как я понимаю, тяжелых случаев там точно не было, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Это доказанные случаи, то есть в которых вирус удалось выявить, а так наверняка случаев еще больше, мы не знаем точный масштаб.