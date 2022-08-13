Фитнес-тренер советует: упражнение «мертвый жук» поможет избавиться от жира на животе и талии
Эксперт рассказала, как его правильно выполнять
Не существует волшебных средств, чтобы избавиться от лишних килограммов. Есть лишь один способ обрести стройное тело: правильное питание и физическая активность в комплексе, рассказывает «Доктор Питер». И если вы взялись за себя, помогут и эффективные упражнения — например, «мертвый жук».
Алиона Хильт — фитнес-тренер, фитнес-модель, победительница конкурса «Миссис Россия Вселенная — 2017».
Чтобы сделать «жука», не нужно будет прыгать или поднимать гантели. Выполняется оно на коврике лежа на спине.
Фитнес-тренер Алиона Хильт рассказала, что эффект от упражнения достигается за счет того, что задействованы глубокая поперечная, прямая и косые мышцы живота. А также мышцы ягодиц и внутренняя и задняя часть бедра.
Техника выполнения упражнения
- Лягте на спину, вытяните ноги и руки.
- Поднимите ноги над полом, согните обе ноги в коленях так, чтобы угол был 90 градусов.
- Руки тоже поднимите вверх (теперь поза похожа на позу перевернутого жучка).
- Медленно опускайте праву ногу вниз, пока пятка не коснется пола. Одновременно опускайте вниз, на пол за голову, левую руку.
- Верните руку и ногу в исходное положение.
- Теперь очередь левой ноги и правой руки — опустите их точно так же, а потом верните в исходное положение.
Как отметила наш эксперт, упражнение следует выполнять медленно, чувствовать, как напрягаются мышцы живота. Важно втянуть живот, прижать поясницу к полу, чтобы между спиной и полом не было пространства (даже когда вы просто качаете пресс). Нельзя напрягать шею — подниматься и опускаться следует только за счет мышц живота.
И, как перед любой тренировкой, следует сначала сделать разминку.
Эксперт предупреждает, что упражнение ни в коем случае нельзя делать тем, у кого есть:
- протрузии дисков позвоночника поясничного отдела;
- грыжи шейного отдела позвоночника;
- диастаз (расхождение прямых мышц живота).
Новичкам в спортзале и тем, кто давно не занимался, эксперт советует сначала делать «жука» под присмотром профессионального тренера, который проследит, чтобы техника была верной.
Стоит помнить, что нельзя похудеть только в вашей проблемной зоне. Добиться красивой фигуры можно упражнениями на все группы мышц.
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