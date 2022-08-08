Новый вирус выявлен у жителей Китая
Вероятно, к людям он попал от животных
Новый вирус с высокой летальностью обнаружен в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ. В провинциях Шаньдун и Хэнань вирус подхватили уже не менее 35 человек.
Речь идет о генипавирусе «Ланъя», который, вероятно, имеет животное происхождение. О нем китайские и сингапурские, проводившие исследование, написали в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).
Симптомы «Ланъи» — лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия, тошнота и рвота.
По словам ученых, «Ланъя» похожа на вирус «Нипах», летальность которого оценивается в 40–75% от числа зараженных, однако среди подхвативших новый вирус смертей и даже тяжелых случаев пока не было.
— Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать, — цитирует китайское издание «Пэнпай» профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.
Также ученые пока не определили, передается ли «Ланъя» от человека к человеку. В животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак.
В последнее время в мире все чаще сообщается о вспышках редких заболеваний. Например, в июле в России был зафиксирован первый случай оспы обезьян, которая начала быстро распространяться за пределами Африки в мае этого года. Однако Всемирная организация здравоохранения еще в 2016 году в докладе «Рубежи» предупреждала о нарастающей угрозе зоонозов — инфекций, которые передаются человеку от животных. К ним же относится и COVID-19, который предположительно впервые попал к человеку от летучей мыши.