СЕЙЧАС +25°С
Пробки 6/10
usd 60.37
eur 61.36
Тема дняНовосибирцам пообещали жару до +29 градусов
Все новости
Все новости

Новый вирус выявлен у жителей Китая

Вероятно, к людям он попал от животных

572
Вирус обнаружен уже как минимум у 35 человек

Вирус обнаружен уже как минимум у 35 человек

Поделиться

Новый вирус с высокой летальностью обнаружен в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ. В провинциях Шаньдун и Хэнань вирус подхватили уже не менее 35 человек.

Речь идет о генипавирусе «Ланъя», который, вероятно, имеет животное происхождение. О нем китайские и сингапурские, проводившие исследование, написали в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).

Симптомы «Ланъи» — лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия, тошнота и рвота.

По словам ученых, «Ланъя» похожа на вирус «Нипах», летальность которого оценивается в 40–75% от числа зараженных, однако среди подхвативших новый вирус смертей и даже тяжелых случаев пока не было.

— Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать, — цитирует китайское издание «Пэнпай» профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.

Также ученые пока не определили, передается ли «Ланъя» от человека к человеку. В животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак.

В последнее время в мире все чаще сообщается о вспышках редких заболеваний. Например, в июле в России был зафиксирован первый случай оспы обезьян, которая начала быстро распространяться за пределами Африки в мае этого года. Однако Всемирная организация здравоохранения еще в 2016 году в докладе «Рубежи» предупреждала о нарастающей угрозе зоонозов — инфекций, которые передаются человеку от животных. К ним же относится и COVID-19, который предположительно впервые попал к человеку от летучей мыши.

Вирусная инфекцияКоронавирусОспа обезьянЛанъяГенипавирус
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2