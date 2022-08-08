Новый вирус выявлен у жителей Китая

Новый вирус с высокой летальностью обнаружен в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ. В провинциях Шаньдун и Хэнань вирус подхватили уже не менее 35 человек.

Речь идет о генипавирусе «Ланъя», который, вероятно, имеет животное происхождение. О нем китайские и сингапурские, проводившие исследование, написали в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM).

Симптомы «Ланъи» — лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия, тошнота и рвота.