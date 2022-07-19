Грозит ли Новосибирской области оспа обезьян? Нужна ли массовая вакцинация? Отвечают вирусологи

Новосибирской области пока не грозит массовое распространение оспы обезьян — в этом убежден известный вирусолог Сергей Нетесов. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в ТАСС. Он сообщил, что раньше вспышки оспы обезьян были, но они достаточно быстро затухали. В этом году болезнь распространилась более активно.

— Распространенность насторожила всех и ВОЗ, потому что, похоже, вирус приобрел способность размножаться намного легче, чем это было раньше. Потому что начал распространяться среди большого количества людей. Сегодня утром смотрел данные, что в Германии уже больше 1000 случаев, и это не предел, — уверен заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, академик РАН Сергей Нетесов.

