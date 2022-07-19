Грозит ли Новосибирской области оспа обезьян? Нужна ли массовая вакцинация? Отвечают вирусологи
По словам специалистов, пока паниковать не стоит
Новосибирской области пока не грозит массовое распространение оспы обезьян — в этом убежден известный вирусолог Сергей Нетесов. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в ТАСС. Он сообщил, что раньше вспышки оспы обезьян были, но они достаточно быстро затухали. В этом году болезнь распространилась более активно.
— Распространенность насторожила всех и ВОЗ, потому что, похоже, вирус приобрел способность размножаться намного легче, чем это было раньше. Потому что начал распространяться среди большого количества людей. Сегодня утром смотрел данные, что в Германии уже больше 1000 случаев, и это не предел, — уверен заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, академик РАН Сергей Нетесов.
Вирусолог отметил, что пока нет данных, как заразился первый человек в России с оспой обезьян. Он был выявлен в Санкт-Петербурге.
— Его хорошо изолировали, и дальнейшего распространения не будет. Я бы издал памятку о заболевании. Важны и осмотры в аэропортах, и брать пробы, и нужно и коронавирус отсечь. Бдительность нужна повышенная. Меры принимаются адекватные и тест-системы хорошие. Я считаю, что шансов у этого заболевания прорваться в общее пространство — они минимальны. И главное здесь эту бдительность не ослаблять, пока в остальных странах не пройдет, — предупредил Сергей Нетесов. — Судя по всему, от оспы обезьян смертность минимальная. Есть информация о числе зараженных людей, которые получают лечение. Как мне кажется, ущерб от этого заболевания будет намного меньше, чем от коронавируса. Но пренебрегать им нельзя.
Главный научный сотрудник отдела геномных исследований «Вектора», доктор биологических наук Сергей Щелкунов отметил, что пока не требуется и массовая вакцинация. Хотя разработка центра «Ортопоксвак» сейчас проходит стадию регистрации.
— Вакцина противооспенная является универсальной. И мы разработали вакцину нового поколения, в которой удалили 6 генов. «Ортопоксвак» находится в стадии регистрации, и скоро должна быть сертифицирована. Это уникальный препарат, который аналогов в настоящее время не имеет, — утверждает Сергей Щелкунов. — Но паниковать и говорить о массовой вакцинации пока не стоит.
Среди групп риска, которым следовало бы вакцинироваться, специалист в первую очередь назвал врачей инфекционных больниц и кожно-венерологических диспансеров.
При этом вирусолог сообщил, что самой эффективной мерой для ликвидации этой инфекции является строгий эпиднадзор, изоляция заболевших и контактных лиц, а также вакцинация последних.
Сейчас тест-системы на заболевание от центра «Вектор» есть в 20 диагностических центрах Роспотребнадзора по всей стране. Они сделаны полностью на отечественных химических компонентах.
Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова заверила, что система здравоохранения Новосибирской области готова к новой угрозе.
— Мы уже такую тренировку прошли за последние два года. Система здравоохранения готова, инфекционная служба наша. Мы провели подготовку специалистов. В регионе только однажды было подозрение на оспу обезьян, — отметила специалист.
Если заболевание станет массовым, то планируется развернуть койки на базе инфекционной больницы
12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. По данным Роспотребнадзора, вирус был обнаружен у пациента, который недавно вернулся из Европы. Как сообщает «Фонтанка», в подозрительной сыпи, с которой пациент обратился к врачам после возвращения из Европы, не сразу распознали заболевание: прежде в России с ним не сталкивались. Однако Роспотребнадзор и Минздрав уже подготовили алгоритмы, которые помогут ограничить распространение вируса.