Не просто «плохой мальчик»: 7 признаков, по которым можно распознать социопата
Такие люди вряд ли поднимутся по карьерной лестнице и построят крепкие отношения с другим человеком
Антисоциальным расстройством личности страдают от 0,2% до чуть более 3 процентов населения. При этом у мужчин его выявляют в 6 раз чаще, чем у женщин. Такую аналитику со ссылкой на APA (Американская психологическая ассоциация) приводит «Доктор Питер».
И если причины расстройства личности надо искать в детском опыте, то антисоциальное расстройство личности (ASPD), по словам специалистов, более четко связано с поведением в детстве. Так, оно может проявиться во взрослом возрасте примерно у 40% детей с расстройством поведения. Считается, что многое в развитии социопатии зависит от наследственности — если в семье кто-то ею страдал, велик риск, что она может быть и у других родственников.
Вряд ли поднимется по карьерной лестнице
Как рассказала Сюзанна Деггес-Уайт, доктор философии, профессор Университета Северного Иллинойса изданию Psychology Today, страдающие антисоциальным расстройством личности не заботятся о том, как их действия скажутся на других. Если у них есть цель, они выбирают любые средства, чтобы получить желаемое, и их не волнуют возможные последствия для другого человека.
Такие люди без колебаний обманывают других, если это нужно для достижения цели. Они могут рисковать собственной и чужой безопасностью, а также заниматься опасной или даже криминальной деятельностью. Еще они живут настоящим и будут пользоваться своим обаянием, а иногда и силой, чтобы использовать других людей. Также среди отличительных черт социопатов — импульсивность и враждебность. При этом вовсе не значит, что они не знают о существовании правил — они просто не хотят им следовать.
По словам специалиста, социопаты вряд ли поднимутся по карьерной лестнице. Это связано с тем, что, скорее всего, они мало заинтересованы в том, чтобы оправдывать чьи-то ожидания или следовать правилам. Они могут желать успеха, но при этом смотрят на него с позиции эгоиста: не стремятся приходить вовремя на работу или выполнять поставленные задачи. И хотя такие люди могут использовать свои способности манипулировать и обманывать, чтобы получить работу, вместе с импульсивностью и раздражительностью эти способности приводят к тому, что они так же быстро ее теряют.
Может казаться обаятельным и привлекательным
Эксперт утверждает, что люди с антисоциальным расстройством личности первоначально кажутся очень привлекательными благодаря популярному имиджу «плохого мальчика» или «плохой девчонки».
Кого-то может зацепить их демонстративное поведение, но отношения с такими людьми, как правило, не рассчитаны на длительную перспективу. Часто из-за того, что социопаты не могут по-настоящему заботиться о чувствах другого человека и склонны ценить отношения только как средство достижения своих целей. И когда они не могут больше получать желаемое, то заканчивают отношения и идут дальше, не думая о прошлом.
7 признаков социопата
Как говорит доктор Деггес-Уайт, антисоциальное расстройство личности впервые может проявляться в возрасте до 15 лет в виде расстройства поведения, но говорить о нем, как о «диагнозе» можно не раньше совершеннолетия и при выявлении минимум трех из этих семи признаков:
- Человек неоднократно совершает противоправные действия и демонстрирует неуважение к закону.
- Он обманывает других для своей личной выгоды или развлечения, используя вымышленные имена или откровенную ложь.
- Импульсивно принимает решения и действует, не планируя, что будет делать дальше.
- Легко поддается на провокацию и агрессивно ввязывается в драки.
- Демонстрирует пренебрежение на грани безрассудства к своей безопасности и безопасности окружающих.
- Постоянно проявляет безответственность, не задумываясь о последствиях для себя и других. Например, такой человек может внезапно уволиться, при этом не планируя пойти на другую работу, игнорировать финансовые обязательства или личные обязанности.
- Своим поведением показывает, что совершенно не раскаивается в своих поступках, проявляет безразличие при причинении вреда другим людям или придумывает разные несуществующие объяснения, почему он плохо с ними обращался.