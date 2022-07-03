Не просто «плохой мальчик»: 7 признаков, по которым можно распознать социопата

Антисоциальным расстройством личности страдают от 0,2% до чуть более 3 процентов населения. При этом у мужчин его выявляют в 6 раз чаще, чем у женщин. Такую аналитику со ссылкой на APA (Американская психологическая ассоциация) приводит «Доктор Питер».

И если причины расстройства личности надо искать в детском опыте, то антисоциальное расстройство личности (ASPD), по словам специалистов, более четко связано с поведением в детстве. Так, оно может проявиться во взрослом возрасте примерно у 40% детей с расстройством поведения. Считается, что многое в развитии социопатии зависит от наследственности — если в семье кто-то ею страдал, велик риск, что она может быть и у других родственников.

