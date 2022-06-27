Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры
Можно ли сочетать их с огурцами и почему не стоит налегать на этот овощ вечером
Помидоры — это один из самых распространенных овощей в нашем рационе, мы едим их, не задумываясь. Но не все овощи, не всегда и не в любом сочетании с другими продуктами полезны, рассказывает «Доктор Питер». Как же лучше включать помидоры в свой рацион, чтобы извлечь максимум пользы для здоровья и стройности?
Елена Кален — клинический психолог, диетолог, нутрициолог — эксперт в психологии снижения веса.
Миф 1. Их нужно хранить в холодильнике
— Несомненно, многие овощи лучше хранить в холодильнике. Однако хранение помидоров на столе позволит им продолжать созревать. Помидоры следует класть в холодильник только, когда они полностью созрели и мы хотим продлить срок их хранения, — считает Елена Кален.
Миф 2. Только красные содержат полезный ликопин
Ликопин — хорошо известный антиоксидант, который содержится не только в помидорах, но и в других красных фруктах и овощах, таких как арбузы, грейпфруты и папайя. Включение в рацион продуктов, богатых ликопином, может помочь снизить риск развития хронических заболеваний и замедлить процесс старения.
— Помидоры — это уникальный суперпродукт, потому что каждый сорт этого овоща, независимо от цвета, содержит ликопин, — разъясняет эксперт. — Хотя количество ликопина может незначительно отличаться в разных сортах, все помидоры полезны благодаря этому антиоксиданту. Кстати, ликопин лучше усваивается после термической обработки, но и из свежих помидоров его можно получить в достаточном количестве.
Миф 3. Размер имеет значение
Бытует мнение, что чем крупнее помидор, тем вкус у него насыщеннее.
— На самом деле это не так, прямое тому доказательство — отменный вкус помидоров черри, — поясняет Елена Кален. — В них меньше воды, отчего они как раз обладают более насыщенным вкусом, чем большинство крупных помидоров.
Миф 4. Противопоказаны тем, у кого есть проблемы с почками
— Виновницей этого заблуждения считается щавелевая кислота, однако она практически отсутствует в помидорах, поэтому даже при проблемах с почками отказываться от помидоров не стоит, — говорит диетолог.
Миф 5. В них есть яды
— Да, действительно в кожуре неспелых зеленых помидоров может содержаться опасный соланин. Однако в зрелых томатах его уже нет, — отмечает эксперт.
Миф 6. Вызывают зуд и отеки
— Да, помидоры могут вызвать такую реакцию, но только в том случае, если есть аллергия. В противном случае можно смело включать помидоры в свой рацион, — рекомендует Елена Кален.
Миф 7. Салат «помидоры и огурцы» — зло
В Сети можно найти множество публикаций о том, что самый распространенный летний салат — помидоры плюс огурцы — есть категорически не стоит. Это сочетание якобы может вызвать проблемы с пищеварением. Сторонники этого мнения указывают на разницу во времени переваривания данных овощей и на наличие в огурцах фермента, который расщепляет витамин С в помидорах.
— Действительно, употребление продуктов с сильно различающимся временем переваривания может вызвать расстройство желудка, — поясняет диетолог. — Но огурцы с помидорами не настолько «ушли» друг от друга, чтобы вызвать вздутие. Да, в помидорах больше клетчатки, чем в огурцах, но скорость переваривания у них очень близкая. А то, что в огурцах действительно есть фермент, разрушающий витамин С, которым богаты помидоры, совершенная правда. Чтобы подавить действие этого фермента, достаточно в салат добавить сок лимона, тогда витамин С усвоится гораздо лучше и в большей степени.
Кому нельзя есть помидоры
Кристина Плотникова — диетолог, нутрициолог, дипломированный специалист в области здорового питания, автор методики эффективного снижения веса.
— В помидорах содержится огромное количество минеральных веществ, витаминов, антиоксидантов. Также они укрепляют стенки сосудов и борются с онкологией простаты и мочевого пузыря. Этот овощ содержит всего 20 ккал на 100 граммов, что помогает следить за своим весом. Однако не стоит съедать больше 300 граммов в сутки! — говорит Кристина Плотникова.
С осторожностью помидоры стоит есть:
- аллергикам. Помидоры — всем известный аллерген; если после его употребления наблюдается покраснения или зуд на теле, то необходимо исключить этот овощ из своего рациона;
- людям с заболеванием ЖКТ. Помидор содержит кислоты — лимонную и яблочную, которые могут вызвать изжогу и боль в желудке;
- людям с заболеванием печени, так как помидоры могут вызвать развитие гепатоза.
Эти овощи можно тушить, запекать, консервировать, однако самое полезное сочетание — это помидоры + оливковое масло.
Помидоры не стоит есть на ночь. Соединение тирамин в помидорах может индуцировать выработку норадреналина — нейромедиатора, который стимулирует деятельность мозга. И в таком случае заснуть будет сложновато.
Чтобы организм получил больше пользы от томатов, их не стоит сочетать с зернобобовыми (фасоль, горох, чечевица, бобы) из-за разницы в скорости переваривания. Идеально помидоры сочетаются с сыром, орехами, зеленью и другими овощами.