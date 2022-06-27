Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры

— Помидоры — это уникальный суперпродукт, потому что каждый сорт этого овоща, независимо от цвета, содержит ликопин, — разъясняет эксперт. — Хотя количество ликопина может незначительно отличаться в разных сортах, все помидоры полезны благодаря этому антиоксиданту. Кстати, ликопин лучше усваивается после термической обработки, но и из свежих помидоров его можно получить в достаточном количестве.



Миф 3. Размер имеет значение

Бытует мнение, что чем крупнее помидор, тем вкус у него насыщеннее.

