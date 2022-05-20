По данным ВОЗ, оспа обезьян — самоизлечивающееся заболевание, и специальной вакцины для нее нет. Врачи пользуются прививками против натуральной оспы (они на 85% эффективны против оспы обезьяны), но после того, как эту самую натуральную оспу полностью ликвидировали во всем мире, эта вакцина стала недоступной для основной части населения.

