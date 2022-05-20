ВОЗ собирает срочное совещание из-за вспышки оспы обезьян. Ее обнаружили в 11 странах
Первые случаи заражения выявили в начале мая
Всемирная организация здравоохранения собирает срочное совещание из-за вспышки оспы обезьян.
В начале мая о случаях обезьяньей оспы сообщила Великобритания. По данным властей, заражение зарегистрировали у человека, который недавно прилетел в страну из Нигерии. С тех пор оспу диагностировали ещё у восьми пациентов, которые не посещали Африку и не были связаны между собой. Поэтому специалисты полагают, что в Британии уже существует несколько цепочек заражения.
На данный момент 11 случаев заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании, 30 — в Испании, 23 — в Португалии. Полный список стран, где выявили оспу обезьян, выглядит так (ситуация на момент публикации):
- США;
- Канада;
- Австралия;
- Испания;
- Португалия;
- Великобритания;
- Германия;
- Италия;
- Франция;
- Швеция;
- Бельгия.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Впервые у человека его обнаружили в 1970-х годах у девятилетнего африканского мальчика. С тех пор случаи заболевания регистрировали в основном в сельской местности в районах влажных тропических лесов бассейна реки Конго и Западной Африки, особенно в Конго, где оспа обезьян считается эндемичной.
Весной 2003 года несколько случаев заболевания фиксировалось в США. Как выяснилось, большинство заболевших контактировали с одомашненными луговыми собачками, а те подхватили заразу от грызунов, завезенных из Африки.
По данным ВОЗ, оспа обезьян — самоизлечивающееся заболевание, и специальной вакцины для нее нет. Врачи пользуются прививками против натуральной оспы (они на 85% эффективны против оспы обезьяны), но после того, как эту самую натуральную оспу полностью ликвидировали во всем мире, эта вакцина стала недоступной для основной части населения.
В Роспотребнадзоре отмечают, что риск завоза инфекции в Россию невелик, но в центре «Вектор» создали автономную тест-систему и проверили ее в лабораториях. По информации Роспотребнадзора, тест «эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы».