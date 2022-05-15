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Молодой мужчина умер от коронавируса

588 человек — в больнице, из них 18 — на искусственной вентиляции легких

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За сутки зарегистрировали 77 заболевших. В предыдущие сутки было больше 80 человек с подтвержденным диагнозом

За сутки зарегистрировали 77 заболевших. В предыдущие сутки было больше 80 человек с подтвержденным диагнозом

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В Новосибирске 32-летний мужчина умер от коронавируса — в стационарах лежат 588 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19.

— По данным оперативного штаба, на утро 14 мая в регионе зарегистрированы 257 445 случаев коронавируса (+77 за сутки), в том числе у 38 341 ребенка (+12 за сутки). 250 627 пациентов выздоровели (+145 за сутки). Скончался еще один пациент: мужчина в возрасте 32 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 5645 человек, — сообщили в оперштабе.


В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 588 пациентов, в том числе 5 детей. В отделениях реанимации находятся 70 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

Недавно уроженец Новосибирска, известный российский кинорежиссер Андрей Звягинцев в интервью кинокритику Антону Долину для его ютьюб-канала рассказал о том, как в 2021 году перенес вакцинацию от коронавируса и последовавшую за этим тяжелую болезнь. Режиссеру пришлось отправиться на лечение в Германию, где его ввели в искусственную кому — сейчас он передвигается на инвалидной коляске. При этом сам Звягинцев не связывает вакцинацию с болезнью.

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