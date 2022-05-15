Молодой мужчина умер от коронавируса
588 человек — в больнице, из них 18 — на искусственной вентиляции легких
В Новосибирске 32-летний мужчина умер от коронавируса — в стационарах лежат 588 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19.
— По данным оперативного штаба, на утро 14 мая в регионе зарегистрированы
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 588 пациентов, в том числе 5 детей. В отделениях реанимации находятся 70 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.
Недавно уроженец Новосибирска, известный российский кинорежиссер Андрей Звягинцев в интервью кинокритику Антону Долину для его ютьюб-канала рассказал о том, как в 2021 году перенес вакцинацию от коронавируса и последовавшую за этим тяжелую болезнь. Режиссеру пришлось отправиться на лечение в Германию, где его ввели в искусственную кому — сейчас он передвигается на инвалидной коляске. При этом сам Звягинцев не связывает вакцинацию с болезнью.