«Аня, звони в скорую, я умираю»: режиссер Андрей Звягинцев рассказал, как боролся за жизнь после вакцинации и болезни
Проблемы со здоровьем у уроженца Новосибирска начались после вакцинации
Уроженец Новосибирска, известный российский кинорежиссер Андрей Звягинцев в интервью кинокритику Антону Долину для его ютьюб-канала рассказал о том, как в 2021 году перенес вакцинацию от коронавируса и последовавшую за этим тяжелую болезнь. Режиссеру пришлось отправиться на лечение в Германию, где его ввели в искусственную кому — сейчас он передвигается на инвалидной коляске. При этом сам Звягинцев не связывает вакцинацию с болезнью.
Рассказ про свои проблемы со здоровьем Андрей Звягинцев начал с вакцинации от коронавируса «Спутником», которую он прошел 25 июня 2021 года. Спустя несколько дней его здоровье сильно ухудшилось. До этого Звягинцев уже наблюдался у врачей из-за проблем с легкими.
— 1 июля, навсегда запомню этот день, я где-то в 11:00 очнулся, в 11:30 пошел умыться. И все. Я умываюсь и чувствую, что у меня уходит земля из-под ног. Я едва зашел в спальню, благо, жена была дома. Я сказал: «Аня, звони срочно в скорую, я умираю». Я померил сатурацию. 90% — это уже не очень хорошо, 88–87% — беда. У меня было 64%. Успели на скорой меня подхватить, дать мне кислород, спустить с третьего этажа и довезти до больницы, и там меня откачали, — вспоминает режиссер.
В середине августа, когда Звягинцев был в больнице, стало известно, что в его организм попала бактерия клебсиелла, устойчивая ко многим антибиотикам. Поражение легких режиссера составляло 90%, и врачи предложили сделать пересадку легких. Для этого пациента перевезли в клинику в Германии, в город Ганновер. Режиссера ввели в искусственную кому, в которой он был около 1,5 месяца. Когда врачи вывели его из этого состояния, стало понятно, что легкие восстанавливаются самостоятельно, и пересадка не потребовалась. При этом в процессе выхода из комы у Андрея Звягинцева начался делирий.
— Это очень любопытное состояние. У меня был делирий, я видел каких-то людей, стоящих в углу, просил их удалиться. Я видел какие-то вечеринки, французов, почему-то я назвал одного доктора французом. Что только не видел. Это пересказать невозможно, — поделился Звягинцев в интервью.
После этого режиссера перевели в реабилитационную клинику недалеко от Ганновера. Ему было тяжело держать предметы в руках, также он до сих пор не может ходить и передвигается в инвалидном кресле. Сейчас к нему регулярно приходят медики, которые проводят с ним занятия для восстановления после перенесенной болезни.
— Я не хочу сказать, что причина в том, что это вакцина так сработала. Были предположения, что я уже бессимптомно болел, и на это состояние легла вакцина. Такая версия врачей. Я не знаю. Я страшно боялся ковида, всегда говорил, что я кандидат на выбывание, если это случится. Интуитивно чувствовал. Пытался беречь себя, потом, как многие, просто плюнул и вышел, социализировался, — добавил Андрей Звягинцев.
По данным сайта «Кинопоиск», Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Снял фильмы «Елена» (2011 год), «Левиафан» (2014), «Нелюбовь» (2017). Фильм «Левиафан» в 2015 году был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», два года спустя в номинацию попал фильм «Нелюбовь». Среди его многочисленных наград — несколько призов Каннского и Венецианского кинофестивалей.
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