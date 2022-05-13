«Аня, звони в скорую, я умираю»: режиссер Андрей Звягинцев рассказал, как боролся за жизнь после вакцинации и болезни

Уроженец Новосибирска, известный российский кинорежиссер Андрей Звягинцев в интервью кинокритику Антону Долину для его ютьюб-канала рассказал о том, как в 2021 году перенес вакцинацию от коронавируса и последовавшую за этим тяжелую болезнь. Режиссеру пришлось отправиться на лечение в Германию, где его ввели в искусственную кому — сейчас он передвигается на инвалидной коляске. При этом сам Звягинцев не связывает вакцинацию с болезнью.

Рассказ про свои проблемы со здоровьем Андрей Звягинцев начал с вакцинации от коронавируса «Спутником», которую он прошел 25 июня 2021 года. Спустя несколько дней его здоровье сильно ухудшилось. До этого Звягинцев уже наблюдался у врачей из-за проблем с легкими.