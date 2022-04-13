Когда всё пора менять: психологи назвали признаки, что вы оказались в жизненном тупике

— Временная апатия связана с какой-то конкретной причиной, — считает Татьяна Порицкая. — Ее происхождение более-менее ясно. Часто она может сама по себе пройти при смене обстановки либо исчезновении проецирующих факторов.



В случае недовольства жизнью в целом человек говорит что-то вроде «как меня достала такая жизнь», «вечно жизнь ко мне несправедлива», «со мной всегда так» и т. д. Во время же каких-то незначительных проблем человек использует другую формулировку: «у нас всегда здесь так», «этот отчет отнимает от меня кучу сил». Присутствует больше конкретики в словах.



Важно, что одна и та же ситуация может провоцировать у разных людей разные по масштабу проблемы. Кто-то просто затрудняется в решении поставленной задачи. А у кого-то ситуация воскрешает уже имеющиеся проблемы и усугубляет состояние. Всё зависит от истории жизни человека и особенностей его личности в целом.



Какие признаки говорят о том, что пора что-то менять

— Вы испытываете чувство глубокой неудовлетворенности, глухого раздражения, хронической усталости, — говорит психолог Елена Синельникова. — Характерным признаком является описанный еще в XX веке синдром выходного дня, когда в выходные или праздничные дни, вынырнув из ежедневной суеты, вы испытываете чувство глубокой неудовлетворенности своей жизнью, злости на жизнь и на самого себя.

