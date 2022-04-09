«Она много жрет, зашейте ей рот»: история девушки, которая похудела в два раза, сбросив 58 килограммов

Александра Чернова с раннего детства была полнее своих ровесников — и в детском саду, и в школе. В чем причина, она искренне не понимала, поскольку ее рацион был обычным: она не увлекалась перееданиями и не уплетала булочки на ночь. В подростковом возрасте она мечтала о такой же фигуре, как у ее младшей сестры — девочка весила чуть более 40 кило, Александра — в два раза больше.
Изнурительные диеты привели к расстройству пищевого поведения. Объемы тела росли, а вместе с ними и аппетит. Из-за лишнего веса она попала на операционный стол с грыжей позвоночника. К 22 годам цифры на весах достигли отметки в 120 килограммов. Тогда Александра решилась на бариатрическую операцию и похудела до 62 килограммов. О том, как трудно признаться себе, что ты болен, «бабкиных» вещах огромного размера и животе, который заменял столик в самолете, — в материале корреспондента NGS55.RU Анны Никитенко.
Дразнили в школе
— Помню, была у меня первая любовь в
Полненькой она была с детского сада. В школе ее дразнили сверстники, обзывая неприятными словами. Но из-за лишнего веса Александра никогда не комплексовала: харизма, общительность и добрый характер переманивали обидчиков на ее сторону. Правда, с любовными делами, о которых мечтает любой подросток, никак не клеилось. Все парни в ее окружении автоматически отправлялись во френдзону, но не потому, что так решила сама девушка.
— Я всегда была больше такая пацанка-пацанка. У меня с мальчиками была больше дружба, а не романтические отношения.
Александра рассказывает, что питалась так же, как все: завтрак, обед и ужин. Конечно, не обходилось без сладостей, но всего было в меру. Уже в подростковом возрасте она стала задумываться, почему ее родная сестра весит всего 40 килограммов, а она — вдвое больше.
— Я у родителей спрашивала, что произошло, где они свернули не там. Мы ели вроде одинаково, но я пухну: на банан посмотрела, и хоп — плюс 2 кило, а сестра ест булки, шоколадки, и не в коня корм, — заливается смехом девушка.
Фастфуд и заклятый враг
Когда Александре исполнилось 18, ее вес достиг 100 килограммов. Из-за лишнего веса здоровье пошатнулось. С грыжей позвоночника она попала на операционный стол.
— Я даже в туалет не могла встать, меня подруга волоком тащила туда. Это было ужасно. У меня поясница, ноги — всё онемело, — вспоминает омичка.
К 22 годам девушка весила уже 120 килограммов. Она признается: из-за того, что стала много есть. Расстройство пищевого поведения, сидячая работа (Александра — специалист по тендерам на заводе) и малоподвижный образ жизни дали свои плоды.
— По выходным дома постоянно фастфуд, утром — бутерброды, в обед — роллы или KFC. Крылышек съем ведро — и довольна. Идти не можешь, дышать нечем. Дома никакой активности, ты постоянно либо лежишь.
С таким весом обыденные вещи становились препятствиями: лестницы были заклятыми врагами, подъем по ним можно было сравнить с покорением Эвереста, простые вылазки из дома оказывались марафоном на выносливость. А однажды в самолете Александра из-за больших объемов не смогла разложить столик и буквально ела на собственном животе.
— Если куда-то собираешься пойти, то уже думаешь, стоит ли оно того. Лень собираться и всё остальное. Не хватает активности. Продумываешь всё наперед: «Вот если я пойду так далеко гулять, как я буду возвращаться домой?». Элементарно нагнуться и завязать шнурки уже сложно. Ты триста раз вспотеешь, начнется одышка, — уже без улыбки рассказывает Александра.
Сложности возникали и с выбором одежды:
— Покупала в дорогущих магазинах. Нет дешевой одежды больших размеров — это одна из больших проблем полных людей. Штаны минимум 5–6 тысяч рублей стоят, и это не какие-то там брендовые или нарядные, а обычные. Главное, чтобы ты в них влезла и нормально выглядела. Хотелось, конечно, что-то красивое и по возрасту, а не бабкино что-то.
От голодовок до врачей
На протяжении долгих лет Александра пыталась похудеть самостоятельно и перепробовала кучу вариантов. Первыми в списке, конечно, стали изнуряющие диеты. Как выражается сама девушка, голодовки. Например, одну неделю она сидела на фруктах, другую — на гречке и кефире. Избавиться от лишних кило она пробовала и с помощью раскрученных протеиновых коктейлей. Когда поняла, что потерянные несколько килограммов за это время возвращаются так же быстро, как и исчезли, да еще и в двойном размере, то обратилась в частную клинику. Там ей предложили программу, по которой было необходимо заниматься подсчетом калорий. Но и это не помогло.
— Я пробовала правильное питание. Диетолог составлял для меня меню. Ты худеешь, но как только шаг вправо, шаг влево, вернулось всё, что ты сбросил, и еще 2 килограмма сверху. Такого, чтобы вес ушел и надолго зафиксировался, не было. Помню, за месяц на ПП ушло 11 кило. Я такая радостная была и поехала в отпуск в Казань, где, естественно, всё пошло по наклонной. Мне было уже лень считать калории. И каша овсяная надоела с яблоками. И всё это я забросила.
Бариатрическая операция
Два года назад в социальных сетях омичке случайно попалась реклама бариатрических операций (хирургический способ избавления от избыточного веса). Она решила, что это ее шанс: записалась на консультацию и начала проходить обследования. Они помогли выявить причину ожирения. Дело в том, что в
— 20 лет назад врачи были чисто советской закалки. Помню, терпеть не могла эту тетку-эндокринолога, которая говорила: «Она много жрет, зашейте ей рот!». А на самом деле это было не так. Никакого должного обследования на тот момент не провели. Нужно было делать МРТ, проверять всё, — возмущена девушка.
Делать операцию или нет — сомнений не было. Александра твердо решила, что покончит с лишним весом раз и навсегда. Правда, ее родные сильно переживали. Мама сначала была против хирургического вмешательства, но потом поняла, что если ничего не сделать, то ее дочь и дальше будет набирать вес.
— На консультации доктор тогда правильно сказал: «Тебе 20 лет, и ты пришла с весом 120, при этом у тебя не было никакого отката назад долгое время. Мы с тобой через два года встретимся, и ты придешь с весом 140». У мамы случился переломный момент, и она одобрила мое решение.
Хирурги частной клиники провели девушке мини-гастрошунтирование, при котором, говоря простым языком, желудок делят на две части, одна из которых «отключается», а другая принимает пищу. Операция длилась около 2 часов.
— Уже через час после операции я встала и ходила по палате. Тянула немного дренажная трубка, но болевых ощущений вообще никаких не было. На
За операцию она заплатила 275 тысяч рублей. По ее мнению, это небольшие деньги, если посчитать, сколько она тратила на еду в последние годы.
«Кайфую сама от себя»
Так в 24 года она сбросила вес до 62 килограммов. Говорит, что ее жизнь изменилась полностью. Наконец-то она может позволить себе девичьи радости в виде красивых нарядов и каблуков. Приходя в магазин за брюками, попутно захватывает несколько платьев, потому что на протяжении долгих лет не могла себе это позволить. Помимо внешних изменений, произошли и внутренние.
— Всё юношество мне не хватало внимания противоположного пола. И если раньше выбирали меня, то сейчас выбираю я. Я увидела то, что скрывалось долгие 20 лет под огромным слоем жира. У меня такое ощущение, что мне никто сейчас не нужен. Кайфую сама от себя, что я самодостаточная, полноценная, активная, красивая. Нет нужды в ком-то.
Александра рассказывает, что от нее прежней остался только неиссякаемый оптимизм — ее характер изменился. И если раньше ей приходилось быть «няшкой-милашкой» для того, чтобы понравиться окружающим, то сейчас она общается с людьми так, как ей этого действительно хочется.
— Прежде чем идти на операцию, нужно договориться с собой, потому что, если ты выходишь после нее с тем же мышлением, которое у тебя было до, — типа сейчас я пойду съем два бургера, закажу картошку и выпью колы, — так работать не будет.
— У меня есть знакомая, которая судилась со своим хирургом, потому что не похудела. Когда я спросила у нее, как она питалась, выяснилось, что она ела больше той нормы, которую рекомендовали врачи. Человек ничего не поменял в голове, а во всем обвинил докторов. Работа врача и его команды — это 50%, еще 50 — это твоя осознанность и понимание, для чего ты это делаешь. Зачем ты выбрасываешь такую сумму, если ты не готов менять свою жизнь полностью?
По словам доцента кафедры факультетской терапии и гастроэнтерологии омского медицинского университета Ольги Гаус, в большинстве случаев людям с ожирением не хватает либо мотивации, либо знаний для того, чтобы похудеть самостоятельно.
— В интернете имеется огромное количество всевозможных диет, обещающих быстро и эффективно снизить массу тела. К сожалению, большая часть из них не имеет под собой никакой доказательной базы. Кроме того, они не только не способствуют нормализации массы тела и ее поддержанию, но могут и нанести вред здоровью. Снижение массы тела — это длительный и трудоемкий процесс. Как правило, люди хотят получить результат здесь и сейчас, желательно не прилагая при этом особых усилий. Бариатрическая хирургия как раз таки предлагает более быстрое достижение заветной цели, — рассказывает Ольга Гаус.
По ее мнению, для достижения цели необходимо изменить образ жизни — скорректировать питание, увеличить физическую активность, принимать специальные препараты — все это должно быть согласовано с лечащим врачом. Бариатрическая операция может стать выходом из ситуации только в том случае, если пациент пытался пройти этот путь, но его усилия снизить вес оказались бесполезными.
— Противопоказаниями являются: любые хронические заболевания в стадии обострения или декомпенсации, онкологические заболевания, беременность, психические расстройства.