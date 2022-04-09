«Она много жрет, зашейте ей рот»: история девушки, которая похудела в два раза, сбросив 58 килограммов

Александра Чернова с раннего детства была полнее своих ровесников — и в детском саду, и в школе. В чем причина, она искренне не понимала, поскольку ее рацион был обычным: она не увлекалась перееданиями и не уплетала булочки на ночь. В подростковом возрасте она мечтала о такой же фигуре, как у ее младшей сестры — девочка весила чуть более 40 кило, Александра — в два раза больше.

Изнурительные диеты привели к расстройству пищевого поведения. Объемы тела росли, а вместе с ними и аппетит. Из-за лишнего веса она попала на операционный стол с грыжей позвоночника. К 22 годам цифры на весах достигли отметки в 120 килограммов. Тогда Александра решилась на бариатрическую операцию и похудела до 62 килограммов. О том, как трудно признаться себе, что ты болен, «бабкиных» вещах огромного размера и животе, который заменял столик в самолете, — в материале корреспондента NGS55.RU Анны Никитенко.

