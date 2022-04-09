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«Она много жрет, зашейте ей рот»: история девушки, которая похудела в два раза, сбросив 58 килограммов

К 22 годам Александра Чернова весила 120 килограммов

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Как будто два разных человека

Как будто два разных человека

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Александра Чернова с раннего детства была полнее своих ровесников — и в детском саду, и в школе. В чем причина, она искренне не понимала, поскольку ее рацион был обычным: она не увлекалась перееданиями и не уплетала булочки на ночь. В подростковом возрасте она мечтала о такой же фигуре, как у ее младшей сестры — девочка весила чуть более 40 кило, Александра — в два раза больше.

Изнурительные диеты привели к расстройству пищевого поведения. Объемы тела росли, а вместе с ними и аппетит. Из-за лишнего веса она попала на операционный стол с грыжей позвоночника. К 22 годам цифры на весах достигли отметки в 120 килограммов. Тогда Александра решилась на бариатрическую операцию и похудела до 62 килограммов. О том, как трудно признаться себе, что ты болен, «бабкиных» вещах огромного размера и животе, который заменял столик в самолете, — в материале корреспондента NGS55.RU Анны Никитенко.

Дразнили в школе


— Помню, была у меня первая любовь в 4-м классе: он весь такой красивый, спортивный, футболист, а я такая толстая… и толстая, — смеется Александра.

Полненькой она была с детского сада. В школе ее дразнили сверстники, обзывая неприятными словами. Но из-за лишнего веса Александра никогда не комплексовала: харизма, общительность и добрый характер переманивали обидчиков на ее сторону. Правда, с любовными делами, о которых мечтает любой подросток, никак не клеилось. Все парни в ее окружении автоматически отправлялись во френдзону, но не потому, что так решила сама девушка.

Александра никогда не комплексовала из-за лишнего веса

Александра никогда не комплексовала из-за лишнего веса

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— Я всегда была больше такая пацанка-пацанка. У меня с мальчиками была больше дружба, а не романтические отношения.

Александра рассказывает, что питалась так же, как все: завтрак, обед и ужин. Конечно, не обходилось без сладостей, но всего было в меру. Уже в подростковом возрасте она стала задумываться, почему ее родная сестра весит всего 40 килограммов, а она — вдвое больше.

— Я у родителей спрашивала, что произошло, где они свернули не там. Мы ели вроде одинаково, но я пухну: на банан посмотрела, и хоп — плюс 2 кило, а сестра ест булки, шоколадки, и не в коня корм, — заливается смехом девушка.

Фастфуд и заклятый враг


Когда Александре исполнилось 18, ее вес достиг 100 килограммов. Из-за лишнего веса здоровье пошатнулось. С грыжей позвоночника она попала на операционный стол.

— Я даже в туалет не могла встать, меня подруга волоком тащила туда. Это было ужасно. У меня поясница, ноги — всё онемело, — вспоминает омичка.

К 22 годам девушка весила уже 120 килограммов. Она признается: из-за того, что стала много есть. Расстройство пищевого поведения, сидячая работа (Александра — специалист по тендерам на заводе) и малоподвижный образ жизни дали свои плоды.

Раньше Александра ела тоннами сладкое, но сейчас ее вкусовые предпочтения изменились, и она стала равнодушна к выпечке

Раньше Александра ела тоннами сладкое, но сейчас ее вкусовые предпочтения изменились, и она стала равнодушна к выпечке

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— По выходным дома постоянно фастфуд, утром — бутерброды, в обед — роллы или KFC. Крылышек съем ведро — и довольна. Идти не можешь, дышать нечем. Дома никакой активности, ты постоянно либо лежишь.

С таким весом обыденные вещи становились препятствиями: лестницы были заклятыми врагами, подъем по ним можно было сравнить с покорением Эвереста, простые вылазки из дома оказывались марафоном на выносливость. А однажды в самолете Александра из-за больших объемов не смогла разложить столик и буквально ела на собственном животе.

Когда у Александры был лишний вес, ей с трудом давались элементарные вещи

Когда у Александры был лишний вес, ей с трудом давались элементарные вещи

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— Если куда-то собираешься пойти, то уже думаешь, стоит ли оно того. Лень собираться и всё остальное. Не хватает активности. Продумываешь всё наперед: «Вот если я пойду так далеко гулять, как я буду возвращаться домой?». Элементарно нагнуться и завязать шнурки уже сложно. Ты триста раз вспотеешь, начнется одышка, — уже без улыбки рассказывает Александра.

Сложности возникали и с выбором одежды: 62-й размер найдешь не в каждом магазине, а если такие вещи случайно и оказались у продавца, то выбирать не приходилось. Александра покупала то, что есть, и за высокую цену.

— Покупала в дорогущих магазинах. Нет дешевой одежды больших размеров — это одна из больших проблем полных людей. Штаны минимум 5–6 тысяч рублей стоят, и это не какие-то там брендовые или нарядные, а обычные. Главное, чтобы ты в них влезла и нормально выглядела. Хотелось, конечно, что-то красивое и по возрасту, а не бабкино что-то.

Девушка пыталась сбросить вес самостоятельно, но у нее не получалось

Девушка пыталась сбросить вес самостоятельно, но у нее не получалось

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От голодовок до врачей


На протяжении долгих лет Александра пыталась похудеть самостоятельно и перепробовала кучу вариантов. Первыми в списке, конечно, стали изнуряющие диеты. Как выражается сама девушка, голодовки. Например, одну неделю она сидела на фруктах, другую — на гречке и кефире. Избавиться от лишних кило она пробовала и с помощью раскрученных протеиновых коктейлей. Когда поняла, что потерянные несколько килограммов за это время возвращаются так же быстро, как и исчезли, да еще и в двойном размере, то обратилась в частную клинику. Там ей предложили программу, по которой было необходимо заниматься подсчетом калорий. Но и это не помогло.

— Я пробовала правильное питание. Диетолог составлял для меня меню. Ты худеешь, но как только шаг вправо, шаг влево, вернулось всё, что ты сбросил, и еще 2 килограмма сверху. Такого, чтобы вес ушел и надолго зафиксировался, не было. Помню, за месяц на ПП ушло 11 кило. Я такая радостная была и поехала в отпуск в Казань, где, естественно, всё пошло по наклонной. Мне было уже лень считать калории. И каша овсяная надоела с яблоками. И всё это я забросила.

Александра Чернова — очень общительный и позитивный человек

Александра Чернова — очень общительный и позитивный человек

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Бариатрическая операция


Два года назад в социальных сетях омичке случайно попалась реклама бариатрических операций (хирургический способ избавления от избыточного веса). Она решила, что это ее шанс: записалась на консультацию и начала проходить обследования. Они помогли выявить причину ожирения. Дело в том, что в 2-летнем возрасте Александра упала с большой высоты и получила сотрясение головного мозга. Как выяснилось, это была травма гипоталамуса, которую нужно было лечить в раннем детстве.

— 20 лет назад врачи были чисто советской закалки. Помню, терпеть не могла эту тетку-эндокринолога, которая говорила: «Она много жрет, зашейте ей рот!». А на самом деле это было не так. Никакого должного обследования на тот момент не провели. Нужно было делать МРТ, проверять всё, — возмущена девушка.

Делать операцию или нет — сомнений не было. Александра твердо решила, что покончит с лишним весом раз и навсегда. Правда, ее родные сильно переживали. Мама сначала была против хирургического вмешательства, но потом поняла, что если ничего не сделать, то ее дочь и дальше будет набирать вес.

— На консультации доктор тогда правильно сказал: «Тебе 20 лет, и ты пришла с весом 120, при этом у тебя не было никакого отката назад долгое время. Мы с тобой через два года встретимся, и ты придешь с весом 140». У мамы случился переломный момент, и она одобрила мое решение.

Хирурги частной клиники провели девушке мини-гастрошунтирование, при котором, говоря простым языком, желудок делят на две части, одна из которых «отключается», а другая принимает пищу. Операция длилась около 2 часов.

Александра также сделала пластическую операцию — убрала кожу на животе и «подтянула» грудь

Александра также сделала пластическую операцию — убрала кожу на животе и «подтянула» грудь

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— Уже через час после операции я встала и ходила по палате. Тянула немного дренажная трубка, но болевых ощущений вообще никаких не было. На 4-й день я уже, как веселый пони, скакала на работе. В первый месяц ушло около 12 килограммов, потом — 8, третий месяц — 6. Я каждый день на весы прыгала, — вспоминает омичка.

За операцию она заплатила 275 тысяч рублей. По ее мнению, это небольшие деньги, если посчитать, сколько она тратила на еду в последние годы.

«Кайфую сама от себя»

Так в 24 года она сбросила вес до 62 килограммов. Говорит, что ее жизнь изменилась полностью. Наконец-то она может позволить себе девичьи радости в виде красивых нарядов и каблуков. Приходя в магазин за брюками, попутно захватывает несколько платьев, потому что на протяжении долгих лет не могла себе это позволить. Помимо внешних изменений, произошли и внутренние.

— Всё юношество мне не хватало внимания противоположного пола. И если раньше выбирали меня, то сейчас выбираю я. Я увидела то, что скрывалось долгие 20 лет под огромным слоем жира. У меня такое ощущение, что мне никто сейчас не нужен. Кайфую сама от себя, что я самодостаточная, полноценная, активная, красивая. Нет нужды в ком-то.

Александра рассказывает, что от нее прежней остался только неиссякаемый оптимизм — ее характер изменился. И если раньше ей приходилось быть «няшкой-милашкой» для того, чтобы понравиться окружающим, то сейчас она общается с людьми так, как ей этого действительно хочется.

«Прежде чем идти на операцию, нужно договориться с собой»

«Прежде чем идти на операцию, нужно договориться с собой»

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— Прежде чем идти на операцию, нужно договориться с собой, потому что, если ты выходишь после нее с тем же мышлением, которое у тебя было до, — типа сейчас я пойду съем два бургера, закажу картошку и выпью колы, — так работать не будет.

Теперь девушка может позволить себе любой наряд

Теперь девушка может позволить себе любой наряд

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— У меня есть знакомая, которая судилась со своим хирургом, потому что не похудела. Когда я спросила у нее, как она питалась, выяснилось, что она ела больше той нормы, которую рекомендовали врачи. Человек ничего не поменял в голове, а во всем обвинил докторов. Работа врача и его команды — это 50%, еще 50 — это твоя осознанность и понимание, для чего ты это делаешь. Зачем ты выбрасываешь такую сумму, если ты не готов менять свою жизнь полностью?

По словам доцента кафедры факультетской терапии и гастроэнтерологии омского медицинского университета Ольги Гаус, в большинстве случаев людям с ожирением не хватает либо мотивации, либо знаний для того, чтобы похудеть самостоятельно.

— В интернете имеется огромное количество всевозможных диет, обещающих быстро и эффективно снизить массу тела. К сожалению, большая часть из них не имеет под собой никакой доказательной базы. Кроме того, они не только не способствуют нормализации массы тела и ее поддержанию, но могут и нанести вред здоровью. Снижение массы тела — это длительный и трудоемкий процесс. Как правило, люди хотят получить результат здесь и сейчас, желательно не прилагая при этом особых усилий. Бариатрическая хирургия как раз таки предлагает более быстрое достижение заветной цели, — рассказывает Ольга Гаус.

По ее мнению, для достижения цели необходимо изменить образ жизни — скорректировать питание, увеличить физическую активность, принимать специальные препараты — все это должно быть согласовано с лечащим врачом. Бариатрическая операция может стать выходом из ситуации только в том случае, если пациент пытался пройти этот путь, но его усилия снизить вес оказались бесполезными.

— Противопоказаниями являются: любые хронические заболевания в стадии обострения или декомпенсации, онкологические заболевания, беременность, психические расстройства.

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