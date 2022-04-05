«Выделите в своем расписании «час тревоги»: что делать с гневом и страхом, почему они возникают и где взять радость

Давайте для начала определимся, что такое эмоции и какими они бывают.



Эмоции — это субъективные переживания человека, которые мотивируют, организуют и направляют восприятие, мышление и действия человека на действительно значимые явления. Эмоции являются одним из главных регуляторов поведения.



Эмоции регулируют или, вернее сказать, фильтруют наше восприятие. Эмоции — это маркеры, которые помогают нам ориентироваться в окружающем мире, межличностных отношениях и в наших потребностях. Даже негативные эмоции выполняют эту функцию. Например, страх побуждает нас держаться подальше от опасности, а злость — защищаться и отстаивать личные границы.



Поэтому разделение эмоций на плохие и хорошие не совсем верно. Представьте себе кабину самолета. На приборной панели очень много лампочек. Есть даже лампочка, обозначающая «Пожар в левом двигателе». Сама по себе она ни плохая, ни хорошая, ее задача — сообщить пилоту о неисправности, чтобы тот смог предпринять необходимые действия для устранения опасности. Точно также работают эмоции. Они всегда на что-то указывают.

