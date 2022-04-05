«Выделите в своем расписании «час тревоги»: что делать с гневом и страхом, почему они возникают и где взять радость

В нестабильной ситуации очень часто захлестывают эмоции — гнев, страх перерастают в тревогу, печаль, отвращение. И с ними нужно справляться, чтобы в итоге не оказаться на приеме у кардиолога, невролога или другого врача. Нужно ли бороться с эмоциями? Как справиться с гневом и страхом и где взять радость? Клинический психолог, психоаналитик Дмитрий Клочков отвечает на эти вопросы.
Какие есть эмоции у человека, что это такое
Современный мир полон источников стресса и вместе с тем зачастую не оставляет нам времени соприкоснуться с эмоциями и осознать их. Текущие события порождают много гнева, страха, тревоги, порой не оставляя места для радости.
Давайте для начала определимся, что такое эмоции и какими они бывают.
Эмоции — это субъективные переживания человека, которые мотивируют, организуют и направляют восприятие, мышление и действия человека на действительно значимые явления. Эмоции являются одним из главных регуляторов поведения.
Эмоции регулируют или, вернее сказать, фильтруют наше восприятие. Эмоции — это маркеры, которые помогают нам ориентироваться в окружающем мире, межличностных отношениях и в наших потребностях. Даже негативные эмоции выполняют эту функцию. Например, страх побуждает нас держаться подальше от опасности, а злость — защищаться и отстаивать личные границы.
Поэтому разделение эмоций на плохие и хорошие не совсем верно. Представьте себе кабину самолета. На приборной панели очень много лампочек. Есть даже лампочка, обозначающая «Пожар в левом двигателе». Сама по себе она ни плохая, ни хорошая, ее задача — сообщить пилоту о неисправности, чтобы тот смог предпринять необходимые действия для устранения опасности. Точно также работают эмоции. Они всегда на что-то указывают.
А еще эмоции — это мощный источник энергии. Эмоции руководят мыслительной и физической активностью человека, задают ей определенный вектор. Уверен, вы замечали, что радость и удовлетворение, которые ждут в конце какого-либо дела, мотивируют на достижение результата. Так называемая «спортивная злость» помогает побеждать на соревнованиях. И наверняка вы слышали множество историй о том, как сильно испуганный человек смог перепрыгнуть высокий забор или долгое время бежал, спасаясь от угрозы и не чувствуя усталости, что было бы невозможно в «обычном» состоянии.
Выделяют так называемые базовые эмоции, которые возникли в результате эволюционно-биологических процессов и служат адаптации человека к внешним обстоятельствам. Они генетически передаются от поколения к поколению. Такие эмоции универсальны для всех и проявляются определенной мимикой, вне зависимости от культуры, к которой принадлежит человек.
К таким эмоциям относятся интерес, радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение и страх.
Чем эмоции отличаются от чувств
Эмоции представляют собой аффективную реакцию на конкретное событие. Они возникают мгновенно и непродолжительны во времени. Например, после того, как исчезает какая-то угроза, мы достаточно быстро перестаем испытывать страх, даже если еще какое-то время наше сердце бешено колотится под действием адреналина.
Чувства — это устойчивое аффективно окрашенное отношение к чему-то, которое не является реакцией на конкретные ситуации или действия. Чувства могут «жить» очень долго. Зачастую они включают в себя сразу несколько эмоций. Например, глядя на то, как ребенок идет в первый класс мы можем испытывать не только радость, но в то же самое время и печаль, от того, что он так быстро вырос. А заклятый враг может вызывать гнев, презрение и при этом пугать (эмоция страха).
Иногда на фоне определенного стабильного чувства могут возникать амбивалентные эмоции: любимый человек может вызывать злость в ситуации конфликта. Если это происходит не слишком часто, чувства от этого не изменятся.
Как контролировать эмоции
Мы не можем контролировать возникновение какой-либо эмоции волевым усилием, так как это реакция психики в ответ на что-то происходящее вовне или внутри нас. Но мы способны контролировать свое поведение, не позволять эмоциям руководить нами. Не лезть в драку, когда мы злы, отвечать на экзамене, даже если очень страшно. Это бывает особенно сложно, когда эмоции затапливают, когда их интенсивность слишком высока. Тогда человек может утратить способность трезво мыслить. Причем это не зависит от того, какие именно эмоции нас наполняют — сильный страх может привести к панике, которая дезорганизует мышление и поведение, а в состоянии сильной влюбленности «розовые очки» мешают сохранять объективность.
Полезнее всего учиться распознавать свои эмоции, «слышать», о чем они говорят. Уделяя при этом внимание деталям. Не просто «он меня бесит», а стремиться понять, какие именно действия человека или его слова вызывают во мне злость. Действительно ли при этом нарушаются мои границы? Какие цели преследует человек? Отвечая на эти вопросы, мы получаем ценную информацию, которая помогает правильно оценить ситуацию и найти способы реагирования.
Чтобы не утонуть в эмоциях, их необходимо как-то выразить. А так как мы все живем в обществе, делать это нужно экологично, не затрагивая никого другого. Лучший способ выразить свои чувства — это превратить их в слова, назвать их. Важно при этом использовать так называемые «Я-высказывания». Вместо «Ты меня злишь/пугаешь», сказать: «Я злюсь, когда ты …», или «Мне страшно от того, что …». Говоря так, мы не обвиняем другого человека, не вынуждаем его бессознательно обороняться. Тем самым мы информируем о своих чувствах, выражаем и проживаем их.
Если эмоций слишком много, я не рекомендую заниматься «самолечением». Сейчас много хороших специалистов, работающих в том числе и онлайн, которые помогут научиться распознавать свои чувства и их источники, а также овладеть методами саморегуляции.
К чему может привести постоянное подавление эмоций
Несмотря на то, что эмоции рождаются в мозге, живут они в теле. И проявляются в виде телесных ощущений: думаю, всем знакомы и «камень на сердце», и «ком в горле», и более приятные «бабочки в животе». В гневе мы неосознанно сжимаем челюсти, иногда кулаки. Замираем от страха. В эти моменты происходит сокращение определенных мышц.
Когда мы не позволяем себе проявлять чувства, энергия эмоций никуда не исчезает, она остается в теле. Энергия копится в напряженных мышцах и приводит к хроническому спазму. Так возникают психосоматические заболевания.
Внутри психики подавленные эмоции подобны котлу с кипящей водой. Давление не может расти бесконечно. Это чревато срывом. Причем «последней каплей» может стать что угодно, даже не относящееся к источнику всех тех эмоций. Вот почему так важно не бороться с эмоциями, а прислушиваться к ним, осознавать и проживать. Давать энергии возможность двигаться, выходить наружу и применять ее с пользой для себя.
Поначалу задача может показаться очень трудной, особенно, когда с детства учили подавлять свои чувства — «Хорошие девочки не злятся», «Мальчики не плачут» и т.д. Но это навык, который можно развивать, тренировать его.
«Важно не позволять превращаться гневу в агрессию»
Гнев — это, пожалуй, наиболее сильная эмоция из всех. Гнев возникает в тех ситуациях, когда кто-то или что-то покушается на наши личные границы (телесные, материальные, психологические
Гнев мобилизует энергию, необходимую для самозащиты, придает человеку ощущение силы и храбрости. Уверенность в себе и ощущение собственной силы стимулируют отстаивать свои права, то есть защищать себя как личность. Таким образом, эмоция гнева выполняет полезную функцию и в жизни современного человека.
Кроме того, гнев может использоваться для подавления страха.
Сейчас, когда в обществе происходит раскол и льется очень много гнева (особенно в интернет-пространстве), важно отслеживать в себе это переживание и не позволять ему превращаться в агрессию (даже вербальную). Это приведет лишь к ответной агрессии, и пропасть между людьми будет только увеличиваться.
В отличие от проявлений агрессии, переживание и выражение гнева может иметь позитивные последствия, особенно в тех случаях, когда человек сохраняет достаточный контроль над собой и способность направить эту энергию в нужное русло.
«Страха люди боятся чаще всего»
Страх — это эмоция, которая сама по себе пугает многих. Удивительно, но исследование, в котором изучалось отношение людей к различным эмоциям, показало, что страха боятся чаще всего.
Мы переживаем страх в тех ситуациях, когда что-то угрожает нашей безопасности. Именно страх побуждает нас избегать излишнего риска.
Потенциальная возможность физической угрозы для большинства из нас — редкость. Гораздо чаще нас страшит то, что может уязвить нашу гордость и снизить самооценку. Мы боимся неудач и психологических потерь, которые могут произвести в душе каждого из нас настоящий переворот.
Сейчас в своей практике я чаще сталкиваюсь с эмоцией тревоги, нежели страха. В чем же различия? Страх всегда имеет конкретный объект, от которого исходит угроза. Тревога сопровождается недобрыми предчувствиями, волнением, беспокойством и возникает в ситуации нестабильности, неопределенности. Сегодня, когда мы не можем с уверенностью сказать, что ждет нас завтра или через месяц, тревога очень распространена.
Так как тревога по своей сути безобъектна, ее невозможно контролировать. Желательно избегать факторов, вызывающих тревогу, таких как противоречивые источники информации, неподтвержденные слухи. Постарайтесь меньше, насколько это возможно, размышлять о «пугающем завтра» и сосредоточьтесь на том, что необходимо делать для себя и близких сегодня. Выделите в своем расписании «час тревоги» и в это время тревожьтесь изо всех сил, читайте новости
И, конечно, слово про радость
Радость может возникать в процессе различных видов деятельности, от творческого самовыражения до работы над сложным проектом. Но на первом месте среди источников радости, согласно исследованиям, стоят отношения с близкими, любимыми людьми. Это могут быть ситуации, в которых мы приносим счастье любимому человеку или когда мы видим, что любимый человек старается сделать нам приятное, когда он разделяет наши переживания. А также встреча с друзьями после долгой разлуки.
Сегодня, когда множество людей отдаляется друг от друга, очень важно быть вместе со своими близкими. Наполнять друг друга радостью и помогать проживать негативные эмоции.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции