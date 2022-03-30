Эндокринолог назвала 9 причин, почему никак не получается похудеть

Не есть после 7 вечера, пить 3 литра воды в день, перейти на куриную грудку и гречку — советов, как сбросить лишний вес, уйма, рассказывает «Доктор Питер». Какие-то рабочие для всех, какие-то вообще не дают результатов у одних и отлично действуют на других. Эксперты говорят: дело не только в способах похудеть, но и в наших привычках.
— Проверьте себя по всем пунктам, возможно, вы найдете именно свои причины, — рекомендует врач-эндокринолог Елена Яровова.
Елена Яровова — эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук
Потребляете больше калорий, чем тратите
Есть принятая норма в день по количеству калорий. В среднем женщине потребуется около 2000 калорий, мужчинам чуть больше — 2500. Но этот показатель рассчитан для тех, кто не сидит целый день вначале в машине, потом в офисе, потом опять в машине и, наконец, дома на диване.
Да и качество этих калорий тоже имеет значение. Ведь некоторый фастфуд на завтрак, обед и ужин даст в итоге даже меньше 2000 калорий.
— Возможно, у вас недостаточно двигательной активности или в вашем рационе много углеводов, — предполагает Елена Яровова. — Попробуйте больше двигаться и сбалансируйте рацион, чтобы в нем было меньше быстрых углеводов и правильное соотношение белков, жиров, клетчатки и медленных углеводов.
Нет завтрака, или он неполноценный
«Завтрак — съешь сам» — гласит поговорка, а еще «натощак и песня не поется». Вариантов, которые возносят завтрак, предостаточно. Хотя он в лидерах среди приемов пищи, от которой мы отказываемся. Или же заменяем его на чашку кофе с бутербродом на бегу.
— Когда мы пропускаем завтрак, то это означает, что организм испытывает голод, дефицит питательных веществ, который он все равно доберет в течение основных приемов пищи, — предупреждает эндокринолог. — Если у вас нет завтрака, то, скорее всего, у вас будет более насыщенный ужин, или усиленное чувство голода под вечер.
Это приведет к тому, что вы съедите больше, чем потребуется. Или не сможете уснуть.
Организм не хочет сжигать, тратить калории
Про метаболизм слышала, наверное, каждая худеющая. У кого-то он быстрый, у кого-то медленный. Зависит метаболизм от многих моментов:
- от питания, так как организму проще переработать фрукты, овощи и белок, а не тяжелую калорийную пищу;
- от уровня сахара в крови — из-за высокого уровня глюкозы инсулин не успевает ее перерабатывать, остатки отправляются в жировые отложения на теле;
- физических нагрузок — не обязательно потеть часами в зале, достаточно ежедневно активно гулять по 30 минут;
- сна — минимум 7–8 часов потребуется для вашего организма, чтобы улучшить показатели метаболизма.
— В данном случае важно уделить особое внимание желудочно-кишечному тракту, продуктам, которые будут способствовать пищеварению и улучшению метаболизма, — советует Елена Яровова.
Начинаете день со сладкого
Стоит сократить до минимума количество сахара в вашей жизни.
— Десерты, выпечка, конфеты не несут никакой пищевой ценности, поэтому вы быстрее проголодаетесь и больше съедите в следующий прием пищи, — говорит врач.
Нарушенный режим
Не спать, есть редко, но много. Из-за того, что мы не высыпаемся и недоедаем, страдает обмен веществ, снижается скорость переваривания пищи.
— Вы голодаете, а потом «дорываетесь» до еды. Когда организм испытывает дефицит питательных веществ, он находится в режиме резерва, — рассказала врач. — И так природой заложено, что потом он будет пытаться восполнить этот дефицит с запасом. Поэтому после диет и голоданий вес не только набирается, но может даже увеличиться по сравнению с тем, что было до.
Алкоголь
Про все остальные негативные стороны спиртных напитков в этот раз и упоминать не стоит. Для фигуры алкоголь тоже злейший враг, ведь он достаточно калорийный, плюсом к нему часто идут не менее калорийные закуски.
Прием пищи за просмотром телефона, ТВ
В этом случае организм теряет способности отслеживать вовремя чувство насыщения, из-за этого мы переедаем.
Высокий уровень стресса
Если в данный момент вами управляет кортизол, любая диета пойдет насмарку. Вначале нужно успокоиться, прийти в себя, а уж после следить за своим весом.
Много перекусов
Печенье с чаем, маленькая конфетка, кусочек пирожка — кто не грешил подобным между основными приемами пищи.
— Мы можем не замечать, не отслеживать количество калорий, которые употребляем во время перекусов, а часто именно они и становятся причиной лишнего веса, — сказала Елена Яровова.