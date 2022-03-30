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Эндокринолог назвала 9 причин, почему никак не получается похудеть

Проверьте, что вы делаете неправильно

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Стоит пересмотреть свои пищевые привычки, и ваше тело скажет спасибо

Стоит пересмотреть свои пищевые привычки, и ваше тело скажет спасибо

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Не есть после 7 вечера, пить 3 литра воды в день, перейти на куриную грудку и гречку — советов, как сбросить лишний вес, уйма, рассказывает «Доктор Питер». Какие-то рабочие для всех, какие-то вообще не дают результатов у одних и отлично действуют на других. Эксперты говорят: дело не только в способах похудеть, но и в наших привычках.

— Проверьте себя по всем пунктам, возможно, вы найдете именно свои причины, — рекомендует врач-эндокринолог Елена Яровова.

Елена Яровова — эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук

Потребляете больше калорий, чем тратите


Есть принятая норма в день по количеству калорий. В среднем женщине потребуется около 2000 калорий, мужчинам чуть больше — 2500. Но этот показатель рассчитан для тех, кто не сидит целый день вначале в машине, потом в офисе, потом опять в машине и, наконец, дома на диване.

Да и качество этих калорий тоже имеет значение. Ведь некоторый фастфуд на завтрак, обед и ужин даст в итоге даже меньше 2000 калорий.

— Возможно, у вас недостаточно двигательной активности или в вашем рационе много углеводов, — предполагает Елена Яровова. — Попробуйте больше двигаться и сбалансируйте рацион, чтобы в нем было меньше быстрых углеводов и правильное соотношение белков, жиров, клетчатки и медленных углеводов.

Нет завтрака, или он неполноценный


«Завтрак — съешь сам» — гласит поговорка, а еще «натощак и песня не поется». Вариантов, которые возносят завтрак, предостаточно. Хотя он в лидерах среди приемов пищи, от которой мы отказываемся. Или же заменяем его на чашку кофе с бутербродом на бегу.

— Когда мы пропускаем завтрак, то это означает, что организм испытывает голод, дефицит питательных веществ, который он все равно доберет в течение основных приемов пищи, — предупреждает эндокринолог. — Если у вас нет завтрака, то, скорее всего, у вас будет более насыщенный ужин, или усиленное чувство голода под вечер.

Это приведет к тому, что вы съедите больше, чем потребуется. Или не сможете уснуть.

Организм не хочет сжигать, тратить калории


Про метаболизм слышала, наверное, каждая худеющая. У кого-то он быстрый, у кого-то медленный. Зависит метаболизм от многих моментов:

  • от питания, так как организму проще переработать фрукты, овощи и белок, а не тяжелую калорийную пищу;
  • от уровня сахара в крови — из-за высокого уровня глюкозы инсулин не успевает ее перерабатывать, остатки отправляются в жировые отложения на теле;
  • физических нагрузок — не обязательно потеть часами в зале, достаточно ежедневно активно гулять по 30 минут;
  • сна — минимум 7–8 часов потребуется для вашего организма, чтобы улучшить показатели метаболизма.

— В данном случае важно уделить особое внимание желудочно-кишечному тракту, продуктам, которые будут способствовать пищеварению и улучшению метаболизма, — советует Елена Яровова.

Начинаете день со сладкого


Стоит сократить до минимума количество сахара в вашей жизни.

— Десерты, выпечка, конфеты не несут никакой пищевой ценности, поэтому вы быстрее проголодаетесь и больше съедите в следующий прием пищи, — говорит врач.

Нарушенный режим


Не спать, есть редко, но много. Из-за того, что мы не высыпаемся и недоедаем, страдает обмен веществ, снижается скорость переваривания пищи.

— Вы голодаете, а потом «дорываетесь» до еды. Когда организм испытывает дефицит питательных веществ, он находится в режиме резерва, — рассказала врач. — И так природой заложено, что потом он будет пытаться восполнить этот дефицит с запасом. Поэтому после диет и голоданий вес не только набирается, но может даже увеличиться по сравнению с тем, что было до.

Алкоголь


Про все остальные негативные стороны спиртных напитков в этот раз и упоминать не стоит. Для фигуры алкоголь тоже злейший враг, ведь он достаточно калорийный, плюсом к нему часто идут не менее калорийные закуски.

Прием пищи за просмотром телефона, ТВ


В этом случае организм теряет способности отслеживать вовремя чувство насыщения, из-за этого мы переедаем.

Высокий уровень стресса


Если в данный момент вами управляет кортизол, любая диета пойдет насмарку. Вначале нужно успокоиться, прийти в себя, а уж после следить за своим весом.

Много перекусов


Печенье с чаем, маленькая конфетка, кусочек пирожка — кто не грешил подобным между основными приемами пищи.

— Мы можем не замечать, не отслеживать количество калорий, которые употребляем во время перекусов, а часто именно они и становятся причиной лишнего веса, — сказала Елена Яровова.

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