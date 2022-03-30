Эндокринолог назвала 9 причин, почему никак не получается похудеть

Потребляете больше калорий, чем тратите

Есть принятая норма в день по количеству калорий. В среднем женщине потребуется около 2000 калорий, мужчинам чуть больше — 2500. Но этот показатель рассчитан для тех, кто не сидит целый день вначале в машине, потом в офисе, потом опять в машине и, наконец, дома на диване.



Да и качество этих калорий тоже имеет значение. Ведь некоторый фастфуд на завтрак, обед и ужин даст в итоге даже меньше 2000 калорий.



— Возможно, у вас недостаточно двигательной активности или в вашем рационе много углеводов, — предполагает Елена Яровова. — Попробуйте больше двигаться и сбалансируйте рацион, чтобы в нем было меньше быстрых углеводов и правильное соотношение белков, жиров, клетчатки и медленных углеводов.



Нет завтрака, или он неполноценный

«Завтрак — съешь сам» — гласит поговорка, а еще «натощак и песня не поется». Вариантов, которые возносят завтрак, предостаточно. Хотя он в лидерах среди приемов пищи, от которой мы отказываемся. Или же заменяем его на чашку кофе с бутербродом на бегу.

