ФМБА отправило 30 сибирских медиков в граничащую с Украиной Курскую область

Новосибирские медики Федерального медико-биологического агентства России 9 марта прибыли в город Курчатов Курской области, которая граничит с Украиной. В составе отряда из Сибирского федерального округа врачи будут оказывать медпомощь выходцам из ДНР и ЛНР.

О том, что медики из Сибири приехали в Курчатов, сообщили в группе Клинической больницы № 51 ФМБА России, которая находится в Железногорске Красноярского края.

— В составе сводного отряда — врачи-хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры из Красноярска, Зеленогорска, Железногорска, Омска, Новосибирска, Северска, Ярового и Тюмени, — говорится в посте.

