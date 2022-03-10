ФМБА отправило 30 сибирских медиков в граничащую с Украиной Курскую область

Новосибирские медики Федерального медико-биологического агентства России 9 марта прибыли в город Курчатов Курской области, которая граничит с Украиной. В составе отряда из Сибирского федерального округа врачи будут оказывать медпомощь выходцам из ДНР и ЛНР.
О том, что медики из Сибири приехали в Курчатов, сообщили в группе Клинической больницы
— В составе сводного отряда — врачи-хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры из Красноярска, Зеленогорска, Железногорска, Омска, Новосибирска, Северска, Ярового и Тюмени, — говорится в посте.
Всего в Курчатов прибыли 30 медиков из Сибирского федерального округа. Врачи работают на базе медсанчасти
— Отметим, что специалисты сводного отряда уже начали оказывать лечебную и консультативную помощь жителям Курчатова в МСЧ
Часть врачей отправили в город Рыльск и поселок Глушково «с целью повышения уровня оказания высокоспециализированной медицинской помощи пациентам».
Рыльск и Глушково — административные центры двух самых западных районов Курской области, непосредственно граничащих с Украиной.
На сайте ФМБА России в сообщении от 5 марта говорится о том, что отряды медиков направили в Московскую, Ростовскую, Белгородскую и Курскую области. В эти регионы также направили машины для первичных осмотров, перевязок, мобильные рентген-кабинеты, автомобили с аппаратом маммографии.
— Сводный мобильный отряд отправлен с целью оказания помощи прибывшим гражданам из ДНР и ЛНР, — ответили НГС в пресс-службе ФМБА России на вопрос о том, зачем медики прибыли в Курчатов.
В Сибирском окружном медицинском центре ФМБА, который находится в Новосибирске, журналисту не рассказали о числе специалистов, направленных в Курскую область.
О начале специальной военной операции на Донбассе стало известно 24 февраля. 5 марта первые беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Новосибирскую область. 8 марта глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи выходцам из ДНР, ЛНР и Украины. НГС следит за ходом спецоперации в онлайн-трансляции.