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Тема дняСпецоперация на Украине: хроника
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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Собираем информацию в режиме онлайн

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.

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Adidas приостанавливает работу онлайн-приложения с 9 марта, розничные магазины закроются в России после 13 марта.

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Мария Захарова

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Также о приостановке деятельности заявила американская компания Brown-Forman (виски Jack Daniel's, водка Finlandia).

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Мария Захарова

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Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli принял решение приостановить поставки своих продуктов в Россию.

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Мария Захарова

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События 9 марта, коротко

Мы продолжаем онлайн-хроники российско-украинского конфликта. Вот что случилось в среду, 9 марта:

  • Минобороны официально признало участие срочников в спецоперации на Украине. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре найти виновных в отправке солдат;
  • Центробанк ввел новые правила операций с наличкой: теперь банк может выдавать в валюте только до 10 тысяч долларов, остальное — рублями. Любая валюта будет выдаваться в долларах США, наличная валюта продаваться в банках не будет;
  • о закрытии ресторанов объявили KFC и McDonald's;
  • Минобороны показало секретный документ нацгвардии Украины, в котором говорилось о подготовке нападения на Донбасс в марте 2022 года;
  • Правительство России объявило очередной пакет мер по поддержке населения и бизнеса в условиях санкций. Помощь ждет вкладчиков, транспортников, хлебопеков и строителей;
  • ЕС опубликовал новый санкционный список. В нем — 14 крупных бизнесменов, члены их семей и 146 российских сенаторов.

Это и другие подробности читайте в нашей онлайн-трансляции.

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