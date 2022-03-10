Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

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Adidas приостанавливает работу онлайн-приложения с 9 марта, розничные магазины закроются в России после 13 марта.
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Также о приостановке деятельности заявила американская компания Brown-Forman (виски Jack Daniel's, водка Finlandia).
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Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli принял решение приостановить поставки своих продуктов в Россию.
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События 9 марта, коротко
Мы продолжаем онлайн-хроники российско-украинского конфликта. Вот что случилось в среду, 9 марта:
- Минобороны официально признало участие срочников в спецоперации на Украине. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре найти виновных в отправке солдат;
- Центробанк ввел новые правила операций с наличкой: теперь банк может выдавать в валюте только до 10 тысяч долларов, остальное — рублями. Любая валюта будет выдаваться в долларах США, наличная валюта продаваться в банках не будет;
- о закрытии ресторанов объявили KFC и McDonald's;
- Минобороны показало секретный документ нацгвардии Украины, в котором говорилось о подготовке нападения на Донбасс в марте 2022 года;
- Правительство России объявило очередной пакет мер по поддержке населения и бизнеса в условиях санкций. Помощь ждет вкладчиков, транспортников, хлебопеков и строителей;
- ЕС опубликовал новый санкционный список. В нем — 14 крупных бизнесменов, члены их семей и 146 российских сенаторов.
Это и другие подробности читайте в нашей онлайн-трансляции.
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