Из-за огромной опухоли на лице от Анисии разбегались люди. Как девочку оперировали в Америке

— Мы до последнего не говорили Анисии, что летим к доктору, не хотели ее пугать, оберегали, знали, что она скажет: «Не хочу, боюсь». Рассказали, что ее осмотрит врач, уже когда шли в клинику, — рассказывает Маргарита.



До операции семья временно поселилась в небольшом отеле в Бруклине за 170 долларов за сутки, в русском квартале, а после процедуры больница предоставила им бесплатное жилье и всё необходимое для жизни.

— Мы очень волновались, не верили, что мы действительно здесь, что сумели к этому прийти и наконец сделали большой шаг для здоровья нашей дочери, — говорит Маргарита Немиро. — Операция была назначена на следующий день рано утром. Мне самой нужно было надеть маску на дочь, чтобы ввести ее в состояние наркоза. Это самые ужасные 30 секунд в моей жизни — Анисия плакала, боялась, у меня было ощущение, что я ее душу. Когда Анисия уснула, мне сказали выйти из операционной.