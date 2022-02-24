Когда в Новосибирске может возобновиться оказание плановой помощи? Отвечает министр

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что оказание плановой помощи в Новосибирской области может возобновиться после 1 марта в отдельных районах.

— После 1 марта будем принимать решение. Напомню, что на сегодняшний день приказ так и звучит — до 1 марта. Я очень надеюсь, что как раз мы начнем переходить на оказание плановой помощи, проведение диспансеризации, профосмотров после 1-го числа. Возможно, это будет выборочно: в зависимости по эпидситуации по районам, — сказал Константин Хальзов во время брифинга 24 февраля.