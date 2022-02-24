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Когда в Новосибирске может возобновиться оказание плановой помощи? Отвечает министр

Окончательное решение будет зависеть от эпидситуации — даже в конкретном районе

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На этой неделе количество новых подтвержденных случаев заражения ковидом за сутки снижается

На этой неделе количество новых подтвержденных случаев заражения ковидом за сутки снижается

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Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что оказание плановой помощи в Новосибирской области может возобновиться после 1 марта в отдельных районах.

— После 1 марта будем принимать решение. Напомню, что на сегодняшний день приказ так и звучит — до 1 марта. Я очень надеюсь, что как раз мы начнем переходить на оказание плановой помощи, проведение диспансеризации, профосмотров после 1-го числа. Возможно, это будет выборочно: в зависимости по эпидситуации по районам, — сказал Константин Хальзов во время брифинга 24 февраля.

Ранее мы рассказывали, что шестую волну ковида в Новосибирской области ожидают весной.

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