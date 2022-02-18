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Сибирячка случайно узнала, что по документам болеет раком и прошла уже 16 химиотерапий — что сказали в больнице

В ее амбулаторной карточке указано два визита терапевта на дом, которых фактически не было

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Елена Бердникова рассказала о разнице лечения в действительности и на бумаге на своем личном примере

Елена Бердникова рассказала о разнице лечения в действительности и на бумаге на своем личном примере

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Елена Бердникова неоднократно вызывала врачей, когда тяжело болела COVID-19. К ней никто не приехал. При закрытии больничного листа в новосибирской больнице № 11 она с удивлением узнала о двух визитах терапевта, который якобы проводил диагностику и назначал курс лечения. Сопутствующим коронавирусу заболеванием была указана онкология: из документов следовало, что женщина прошла 16 курсов полихимиотерапии. Но пациентка такого не припоминала. Как такое возможно — разбирался корреспондент НГС Виктор Бобровников.

Химиотерапия лишь на бумаге


В начале ноября 2020 года Елена Бердникова заболела ковидом. Вызвала врача на дом в воскресенье, ей перезвонили в пятницу из городской клинической больницы № 11 и сказали, что возьмут мазки через пару дней.

— Через два дня никто не пришел. Звонят через неделю, спрашивают: «У вас взяли мазки?» Отвечаю, что нет. Мне сказали, что мой больничный открыт, врач прибудет через пару дней. Опять никто не приехал. В итоге сама вылечилась дома за пару недель с начала болезни, это был непростой период: температурила сильно, тяжело дышать было, в обморок падала. Когда всё было позади, отправилась закрывать больничный в ГКБ № 11, — вспоминает Елена.

Когда женщина посмотрела свою амбулаторную карточку, ее удивлению не было предела. Из документов следовало, что к ней на дом трижды приходил терапевт (2, 13 и 17 ноября), проводил осмотр, выписывал лекарства, назначал лечение. Согласно выводам терапевта ГКБ № 11 Муратовой Д. Х., у Бердниковой было выявлено сопутствующее коронавирусу заболевание: онкология левой молочной железы. В карточке также указано, что пациентке было проведено 16 курсов полихимиотерапии.

По словам Бердниковой, в указанные в амбулаторной карточке даты (2 и 13 ноября) к ней терапевт не приезжал, тем более — ничего не диагностировал

По словам Бердниковой, в указанные в амбулаторной карточке даты (2 и 13 ноября) к ней терапевт не приезжал, тем более — ничего не диагностировал

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— В ноябре ко мне ни разу не приходил терапевт, никакой химиотерапии я не проходила. О том, что у меня онкология, я узнала из своей медицинской карточки. На самом деле нет у меня онкологии никакой. Я, конечно, в шоке была: лечить меня не лечили, а столько всего понаписали! — возмущается Бердникова.

Елена Николаевна не стала никуда жаловаться, считает, что толку от этого нет: медики всегда своих прикроют. Эта история никогда бы не предалась огласке, если бы не зять Бердниковой Камиль Джафаров, прочитавший статью НГС о возможных фальсификациях документов в ГКБ № 4. Он связался с редакцией и познакомил журналиста с тещей.

Виноват ковид?


НГС обратился за комментарием в больницу и областное министерство здравоохранения. В своем обращении редакция попросила провести проверку качества оказания медицинской помощи Бердниковой и корректность оформления документов.

— В указанные вами даты, 2 и 13 ноября, осуществлялся аудиоконтроль пациентки Бердниковой по телефону. В тот момент интерфейс единой медицинской информационной системы не предусматривал варианта записи такой формы работы лечащего врача, как «аудиоконтроль», поэтому вместо него использовался наиболее подходящий вариант — на дому, — так объяснили в ГКБ № 11 оформленные документально визиты терапевта, которых не было.

Главный врач ГКБ <nobr class="_">№ 11</nobr> Алексей Величко заявил НГС, что приносит извинения Бердниковой от имени больницы за допущенную ошибку при заполнении амбулаторной карты

Главный врач ГКБ № 11 Алексей Величко заявил НГС, что приносит извинения Бердниковой от имени больницы за допущенную ошибку при заполнении амбулаторной карты

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Внесение в амбулаторную карточку информации о злокачественной опухоли молочной железы Бердниковой в больнице объяснили «технической ошибкой».

— В указанный период времени отмечался крайне высокий уровень заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, медики ГКБ № 11 работали с перегрузкой. Заполнявший карту врач для экономии времени перенесла в карту Бердниковой текст из амбулаторной карты пациента, чтобы не набирать ее вручную, забыв удалить фрагмент, не имеющий отношения к Бердниковой. Подобные ошибки, разумеется, недопустимы, но при перегруженности персонала, к сожалению, возможны, — добавили в больнице. — По данному факту проведено совещание с персоналом о недопустимости подобных ошибок.

По мнению главного врача больницы Алексея Величко, медицинская помощь Бердниковой оказана в соответствии с методическими рекомендациями.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили НГС, что «провести проверку и дать оценку действиям сотрудникам ГКБ № 11 по признакам мошенничества и превышения должностных полномочий не представляется возможным». Это вне компетенции министерства.

— Бердникова в минздрав с жалобами на действия сотрудников ГКБ № 11 не обращалась. Дополнительно сообщаем, что обращение редакции СМИ не может являться основанием для проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, — заявили НГС в Минздраве НСО.

Позиция пациентки и юриста


Юрист в сфере медицины Владимир Захаров по просьбе НГС изучил представленные документы и ответы больницы и министерства.

— Вам пояснили, что визит терапевта был заменен аудиоконтролем, просто из-за несовершенства системы был оформлен неверно. Аудиоконтроль — это опрос терапевтом пациентов по телефону. Сразу же возникает вопрос, каким образом дистанционно 2 ноября была проведена пальпация (ощупывание живота) и диагностирован симптом Пастернацкого? Это невозможно сделать без тактильного контакта врача и пациента! — убежден Захаров.

По мнению юриста, путем аудиоконтроля невозможно провести пальпацию живота, а также диагностировать синдром Пастернацкого: для этого нужно прощупывать и простукивать живот пациента

По мнению юриста, путем аудиоконтроля невозможно провести пальпацию живота, а также диагностировать синдром Пастернацкого: для этого нужно прощупывать и простукивать живот пациента

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В визитах терапевта Бердниковой на дому уточняется «объективный статус»: состояние кожных покровов, величина лимфатических узлов, частота сердцебиения, давление, аускультативные тоны сердца и прочее. Каждый раз ставился диагноз. Пациентка рассказала, как осуществлялся этот аудиоконтроль.

— Я осознаю, чем грозят клеветнические заявления. Но я прекрасно помню звонки терапевта. Меня просто спрашивали, как я себя чувствую. На ответ «плохо» говорили: «Продолжайте лечение». Когда мне стало получше, пригласили закрывать больничный. Вот и вся диагностика! — заявила Бердникова.

Юрист Владимир Захаров не уверен, что Бердниковой вообще звонил терапевт.

— Как правило, это поручается не врачу, а среднему персоналу, который и не обладает квалификацией для более-менее качественного «аудиоконтроля». А он уже преподносит доктору информацию, которую тот вносит в амбулаторную карточку. Я сам работал в системе здравоохранения. Между тем, что делается, и тем, что пишется, бывает очень большая разница, — подытожил Захаров.

Зять Бердниковой — помощник депутата Госдумы Рената Сулейманова Камиль Джафаров — не удовлетворен объяснениями чиновников здравоохранения.

— Ответ министерства здравоохранения — возмутительная отписка! По любому вопросу у министерства одно объяснение — ковид! Тем не менее мы понимаем, для чего и почему пациентам приписывают «левые» процедуры и несуществующие визиты врачей — страховые премии. Наши граждане не приучены вести контроль своих счетов, в большей степени от незнания и доверчивости, а чиновникам важна оптимизация медучреждений, а не здоровье граждан, — убежден Джафаров.

НГС направил главному врачу ГКБ № 11 Алексею Величко запрос с просьбой предоставить аудиозаписи звонков сотрудников больницы Бердниковой.

В феврале хирург Юрий Зайко рассказал НГС о том, что в больнице № 4 несколько лет якобы фальсифицируются истории болезней пациентов: тех, кто проходил лечение на дому, под разными предлогами оформляли как стационарных больных. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, предоставив им карточки пациентов. За год спецслужбы не приняли решения о возбуждении уголовного дела, проверки продолжаются. В больнице редакции НГС сообщили, что заявления хирурга — клевета, а сам он — крайне некомпетентный и склочный врач. Также в учреждении пообещали подать на хирурга и НГС в суд из-за клеветы. Хирург в ответ вызвал главного врача на поединок по боксу, но тот отказался.

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