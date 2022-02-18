Сибирячка случайно узнала, что по документам болеет раком и прошла уже 16 химиотерапий — что сказали в больнице

Химиотерапия лишь на бумаге



В начале ноября 2020 года Елена Бердникова заболела ковидом. Вызвала врача на дом в воскресенье, ей перезвонили в пятницу из городской клинической больницы № 11 и сказали, что возьмут мазки через пару дней.



— Через два дня никто не пришел. Звонят через неделю, спрашивают: «У вас взяли мазки?» Отвечаю, что нет. Мне сказали, что мой больничный открыт, врач прибудет через пару дней. Опять никто не приехал. В итоге сама вылечилась дома за пару недель с начала болезни, это был непростой период: температурила сильно, тяжело дышать было, в обморок падала. Когда всё было позади, отправилась закрывать больничный в ГКБ № 11 , — вспоминает Елена.

