Сибирячка случайно узнала, что по документам болеет раком и прошла уже 16 химиотерапий — что сказали в больнице

Елена Бердникова неоднократно вызывала врачей, когда тяжело болела COVID-19. К ней никто не приехал. При закрытии больничного листа в новосибирской больнице
Химиотерапия лишь на бумаге
В начале ноября 2020 года Елена Бердникова заболела ковидом. Вызвала врача на дом в воскресенье, ей перезвонили в пятницу из городской клинической больницы
— Через два дня никто не пришел. Звонят через неделю, спрашивают: «У вас взяли мазки?» Отвечаю, что нет. Мне сказали, что мой больничный открыт, врач прибудет через пару дней. Опять никто не приехал. В итоге сама вылечилась дома за пару недель с начала болезни, это был непростой период: температурила сильно, тяжело дышать было, в обморок падала. Когда всё было позади, отправилась закрывать больничный в ГКБ
Когда женщина посмотрела свою амбулаторную карточку, ее удивлению не было предела. Из документов следовало, что к ней на дом трижды приходил терапевт (2, 13 и 17 ноября), проводил осмотр, выписывал лекарства, назначал лечение. Согласно выводам терапевта ГКБ
— В ноябре ко мне ни разу не приходил терапевт, никакой химиотерапии я не проходила. О том, что у меня онкология, я узнала из своей медицинской карточки. На самом деле нет у меня онкологии никакой. Я, конечно, в шоке была: лечить меня не лечили, а столько всего понаписали! — возмущается Бердникова.
Елена Николаевна не стала никуда жаловаться, считает, что толку от этого нет: медики всегда своих прикроют. Эта история никогда бы не предалась огласке, если бы не зять Бердниковой Камиль Джафаров, прочитавший статью НГС о возможных фальсификациях документов в ГКБ
Виноват ковид?
НГС обратился за комментарием в больницу и областное министерство здравоохранения. В своем обращении редакция попросила провести проверку качества оказания медицинской помощи Бердниковой и корректность оформления документов.
— В указанные вами даты, 2 и 13 ноября, осуществлялся аудиоконтроль пациентки Бердниковой по телефону. В тот момент интерфейс единой медицинской информационной системы не предусматривал варианта записи такой формы работы лечащего врача, как «аудиоконтроль», поэтому вместо него использовался наиболее подходящий вариант — на дому, — так объяснили в ГКБ
Внесение в амбулаторную карточку информации о злокачественной опухоли молочной железы Бердниковой в больнице объяснили «технической ошибкой».
— В указанный период времени отмечался крайне высокий уровень заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, медики ГКБ
По мнению главного врача больницы Алексея Величко, медицинская помощь Бердниковой оказана в соответствии с методическими рекомендациями.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили НГС, что «провести проверку и дать оценку действиям сотрудникам ГКБ
— Бердникова в минздрав с жалобами на действия сотрудников ГКБ
Позиция пациентки и юриста
Юрист в сфере медицины Владимир Захаров по просьбе НГС изучил представленные документы и ответы больницы и министерства.
— Вам пояснили, что визит терапевта был заменен аудиоконтролем, просто из-за несовершенства системы был оформлен неверно. Аудиоконтроль — это опрос терапевтом пациентов по телефону. Сразу же возникает вопрос, каким образом дистанционно 2 ноября была проведена пальпация (ощупывание живота) и диагностирован симптом Пастернацкого? Это невозможно сделать без тактильного контакта врача и пациента! — убежден Захаров.
В визитах терапевта Бердниковой на дому уточняется «объективный статус»: состояние кожных покровов, величина лимфатических узлов, частота сердцебиения, давление, аускультативные тоны сердца и прочее. Каждый раз ставился диагноз. Пациентка рассказала, как осуществлялся этот аудиоконтроль.
— Я осознаю, чем грозят клеветнические заявления. Но я прекрасно помню звонки терапевта. Меня просто спрашивали, как я себя чувствую. На ответ «плохо» говорили: «Продолжайте лечение». Когда мне стало получше, пригласили закрывать больничный. Вот и вся диагностика! — заявила Бердникова.
Юрист Владимир Захаров не уверен, что Бердниковой вообще звонил терапевт.
— Как правило, это поручается не врачу, а среднему персоналу, который и не обладает квалификацией для более-менее качественного «аудиоконтроля». А он уже преподносит доктору информацию, которую тот вносит в амбулаторную карточку. Я сам работал в системе здравоохранения. Между тем, что делается, и тем, что пишется, бывает очень большая разница, — подытожил Захаров.
Зять Бердниковой — помощник депутата Госдумы Рената Сулейманова Камиль Джафаров — не удовлетворен объяснениями чиновников здравоохранения.
— Ответ министерства здравоохранения — возмутительная отписка! По любому вопросу у министерства одно объяснение — ковид! Тем не менее мы понимаем, для чего и почему пациентам приписывают «левые» процедуры и несуществующие визиты врачей — страховые премии. Наши граждане не приучены вести контроль своих счетов, в большей степени от незнания и доверчивости, а чиновникам важна оптимизация медучреждений, а не здоровье граждан, — убежден Джафаров.
НГС направил главному врачу ГКБ
В феврале хирург Юрий Зайко рассказал НГС о том, что в больнице