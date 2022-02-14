14 февраля понедельник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 74.99
eur 85.36
Тема дняИстории любви длиною в жизнь
Все новости
Все новости

«Работы много»: главврач больницы № 4 отказался от боя с оскорбленным хирургом

Оппоненты не будут встречаться на ринге, их противостояние продолжится в суде

557
2Обсудить

Поделиться

Конфликт разгорелся после того, как хирург рассказал о том, что в больнице на поток поставлена фальсификация историй болезней пациентов

Конфликт разгорелся после того, как хирург рассказал о том, что в больнице на поток поставлена фальсификация историй болезней пациентов

Поделиться

Главный врач новосибирской больницы № 4 Андрей Денисов ответил отказом на публичный вызов на боксерский поединок от хирурга Юрия Зайко, который посчитал себя оскорбленным из-за обвинений в клевете. Его отказ НГС передала сотрудница больницы.

— Андрей Валерьевич в боксерском поединке участвовать не будет, комментировать эту ситуацию тоже не намерен. Работы много, — передала ответ главврача сотрудница.

Неделей ранее Зайко рассказал НГС о том, что в больнице № 4 несколько лет фальсифицируются истории болезней пациентов: тех, кто проходил лечение на дому, под разными предлогами оформляли как стационарных больных. Хирург также обратился с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы, предоставив им карточки пациентов. За год правоохранители не приняли решения о возбуждении уголовного дела, проверки продолжаются. В больнице редакции НГС сообщили, что заявления хирурга — клевета, а сам он — крайне некомпетентный и склочный врач. Также в учреждении пообещали подать на хирурга и НГС в суд из-за клеветы. До этого Зайко в суде уже доказал, что его увольнение было незаконным, и добился компенсации в 800 с лишним тысяч рублей.

Ранее НГС рассказывал историю массажиста новосибирской поликлиники № 22 Николая Заславского, который месяц отработал фельдшером по приказу начальства. Его принудительно временно перевели на новую должность после коронавирусного скандала: медработник заявил о случаях заражения в поликлинике, а также рассказал о реакции начальства на происходящее. После этого, по словам массажиста, руководство обвинило его в саботаже, а 6 мая ему вручили приказ о временном переводе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

боксмедицина в Новосибирскефальсификации
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter