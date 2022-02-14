«Работы много»: главврач больницы № 4 отказался от боя с оскорбленным хирургом

Главный врач новосибирской больницы № 4 Андрей Денисов ответил отказом на публичный вызов на боксерский поединок от хирурга Юрия Зайко, который посчитал себя оскорбленным из-за обвинений в клевете. Его отказ НГС передала сотрудница больницы.
— Андрей Валерьевич в боксерском поединке участвовать не будет, комментировать эту ситуацию тоже не намерен. Работы много, — передала ответ главврача сотрудница.
Неделей ранее Зайко рассказал НГС о том, что в больнице № 4 несколько лет фальсифицируются истории болезней пациентов: тех, кто проходил лечение на дому, под разными предлогами оформляли как стационарных больных. Хирург также обратился с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы, предоставив им карточки пациентов. За год правоохранители не приняли решения о возбуждении уголовного дела, проверки продолжаются. В больнице редакции НГС сообщили, что заявления хирурга — клевета, а сам он — крайне некомпетентный и склочный врач. Также в учреждении пообещали подать на хирурга и НГС в суд из-за клеветы. До этого Зайко в суде уже доказал, что его увольнение было незаконным, и добился компенсации в 800 с лишним тысяч рублей.