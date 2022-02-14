«Работы много»: главврач больницы № 4 отказался от боя с оскорбленным хирургом

Главный врач новосибирской больницы № 4 Андрей Денисов ответил отказом на публичный вызов на боксерский поединок от хирурга Юрия Зайко, который посчитал себя оскорбленным из-за обвинений в клевете. Его отказ НГС передала сотрудница больницы.



— Андрей Валерьевич в боксерском поединке участвовать не будет, комментировать эту ситуацию тоже не намерен. Работы много, — передала ответ главврача сотрудница.

