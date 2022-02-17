38-летний мужчина умер от ковида в Новосибирской области

5 043 новых случая коронавируса зафиксировали в Новосибирской области за прошедшие сутки. В том числе, инфекцию выявили у 528 детей. Умерло 13 человек, среди них — 38-летний мужчина. Об этом сообщает оперштаб.
— 82 652 пациента полностью выздоровели (+704 за сутки). Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 38, 66, 66, 67, 82 лет и женщины в возрасте 63, 64, 66, 66 лет, 71 года, 78, 82, 83 лет, — говорится в сообщении.
Всего в регионе от коронавируса умерли 4 838 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 867 пациентов, в том числе 158 детей. В отделениях реанимации находятся 322 человека. На ИВЛ — 48 пациентов.
Последние несколько дней в Новосибирске снижается ежедневное количество новых случаев коронавируса. До этого губернатор области заявил, что нужно готовиться к отмене ряда ограничительных мер, введенных из-за ситуации с распространением COVID-19.