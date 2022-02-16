Сколько новосибирцев получает положительные тесты на антитела к ковиду — инфографика

Более 93 тысяч новосибирцев получили положительные тесты на антитела к ковиду с июня 2020 года — это данные только одной лаборатории.



Такую информацию журналисту НГС предоставили в «Инвитро». В Новосибирской области за этот период кровь на антитела сдали более 180 тысяч человек — 52,2% результатов были положительными, то есть более 93 тысяч.

Среди тех, кто сдал кровь на антитела, есть и официально переболевшие, попавшие в статистику оперштаба, и те, кто не имел подтвержденного ПЦР-теста на ковид.