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Сколько новосибирцев получает положительные тесты на антитела к ковиду — инфографика

По данным только одной лаборатории, они есть у 50% обратившихся

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Антитела G, как правило, появляются через месяц после перенесенного заболевания

Антитела G, как правило, появляются через месяц после перенесенного заболевания

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Более 93 тысяч новосибирцев получили положительные тесты на антитела к ковиду с июня 2020 года — это данные только одной лаборатории.

Такую информацию журналисту НГС предоставили в «Инвитро». В Новосибирской области за этот период кровь на антитела сдали более 180 тысяч человек — 52,2% результатов были положительными, то есть более 93 тысяч.

Среди тех, кто сдал кровь на антитела, есть и официально переболевшие, попавшие в статистику оперштаба, и те, кто не имел подтвержденного ПЦР-теста на ковид.

По данным оперштаба на утро 15 февраля, в Новосибирской области зарегистрировано 155 329 случаев коронавируса с начала пандемии.

В регионе за сутки, по данным на 14 февраля, зарегистрировано 5824 новых случаев (оперштаб Новосибирской области)

В регионе за сутки, по данным на 14 февраля, зарегистрировано 5824 новых случаев (оперштаб Новосибирской области)

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Речь идет о наличии в крови специфических антител — иммуноглобулинов G, которое позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним.

— Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа, — пояснили в пресс-службе компании.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Всего с июня 2020 года лаборатория по всей стране сделала более 4 миллионов таких исследований. Кроме Новосибирска, в пятерку лидеров попали: Москва и Московская область — более 790 тысяч тестов; Санкт-Петербург — более 330 тысяч; Самарская область — более 100 тысяч и Челябинская область — более 98 тысяч.

Всего в Москве зарегистрировано более 2,6 миллиона заболевших (по данным сайта Стопкоронавирус.рф)

Всего в Москве зарегистрировано более 2,6 миллиона заболевших (по данным сайта Стопкоронавирус.рф)

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С начала пандемии в Санкт-Петербурге заболело около 1,3 миллиона человек (по данным сайта Стопкоронавирус.рф)

С начала пандемии в Санкт-Петербурге заболело около 1,3 миллиона человек (по данным сайта Стопкоронавирус.рф)

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В Самарской области всего зафиксировано более 270 тысяч заболевших (по данным сайта Стопкоронавирус.рф)

В Самарской области всего зафиксировано более 270 тысяч заболевших (по данным сайта Стопкоронавирус.рф)

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Более 226 тысяч человек заразились коронавирусом в Челябинской области с начала пандемии (по данным сайта Стопкоронавирус.рф)

Более 226 тысяч человек заразились коронавирусом в Челябинской области с начала пандемии (по данным сайта Стопкоронавирус.рф)

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Ранее вирусолог Сергей Нетёсов отвечал на вопросы новосибирцев о пятой волне и рассказывал, на сколько процентов защищают антитела от омикрона.

Вы переболели коронавирусом несколько раз и у вас есть результаты ПЦР-теста или теста на антитела? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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