Сколько новосибирцев получает положительные тесты на антитела к ковиду — инфографика

Более 93 тысяч новосибирцев получили положительные тесты на антитела к ковиду с июня 2020 года — это данные только одной лаборатории.
Такую информацию журналисту НГС предоставили в «Инвитро». В Новосибирской области за этот период кровь на антитела сдали более 180 тысяч человек — 52,2% результатов были положительными, то есть более 93 тысяч.
Среди тех, кто сдал кровь на антитела, есть и официально переболевшие, попавшие в статистику оперштаба, и те, кто не имел подтвержденного ПЦР-теста на ковид.
По данным оперштаба на утро 15 февраля, в Новосибирской области зарегистрировано
Речь идет о наличии в крови специфических антител — иммуноглобулинов G, которое позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним.
— Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа, — пояснили в пресс-службе компании.
СЮЖЕТ
Всего с июня 2020 года лаборатория по всей стране сделала более 4 миллионов таких исследований. Кроме Новосибирска, в пятерку лидеров попали: Москва и Московская область — более 790 тысяч тестов; Санкт-Петербург — более 330 тысяч; Самарская область — более 100 тысяч и Челябинская область — более 98 тысяч.
Ранее вирусолог Сергей Нетёсов отвечал на вопросы новосибирцев о пятой волне и рассказывал, на сколько процентов защищают антитела от омикрона.
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