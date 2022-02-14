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Две девочки умерли от ковида в Новосибирске. Чем опасен омикрон и почему младенцы в зоне риска — отвечают врачи

В каком возрасте болеют чаще? На какие симптомы обратить внимание?

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Во многих регионах сейчас началась вакцинация детей против ковида с 12 лет

Во многих регионах сейчас началась вакцинация детей против ковида с 12 лет

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В пятую волну дети стали болеть больше и тяжелее — это видно и по сводке оперштаба: количество госпитализаций растет. В Новосибирске в январе уже сообщили о двух смертях детей — 3-летней и 7-летней девочек. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, почему так происходит, какие категории пациентов наиболее уязвимы, как омикрон проявляется у детей и чем он опасен. Подробности — в материале.

Что изменилось с распространением омикрона

Научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев отмечает, что однозначно про омикрон можно сказать, что он заразнее всех предыдущих вариантов, но ему приписывается ещё две особенности.

— Во-первых, он легче переносится. Во-вторых, охотнее заражает детей. Но ни по первому, ни по второму утверждению статистики пока нет. Нужно понимать, что сейчас у большинства людей в развитых странах есть иммунитет к коронавирусу после вакцинации или после перенесенной болезни. Люди с иммунитетом если и заражаются, то болеют легче, реже попадают в больницы, реже умирают. Этот факт подходит для всех вариантов, в том числе и для омикрона. Поэтому кажущаяся легкость может быть из-за того, что у многих уже есть тот или иной иммунитет. Но, может быть, у омикрона есть и такие особенности, — предполагает он.

Максим считает, что дети в целом хуже заражаются коронавирусом, одна из версий — потому что у них меньше рецепторов, за которые вирус цепляется.

— Когда в 10 раз увеличилась заразность коронавируса для всех, то и для детей она увеличилась тоже в 10 раз. Поскольку они ранее не переболели предыдущими вариантами и не вакцинировались, то дети для омикрона представляют собой среду для размножения. Они активно общаются в детском саду и школе, поэтому виден резкий подъем заболеваемости.

Сейчас уязвимы дети раннего возраста, считает Елена Мескина

Сейчас уязвимы дети раннего возраста, считает Елена Мескина

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Профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина замечает, что международная практика свидетельствует о том, что частота тяжелых форм новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом омикрон, по отношению к общему числу заболевших у детей и у взрослых меньше. И в целом омикрон протекает легче, чем дельта.

— На мой взгляд, самой тяжелой волной была та, которую вызвал штамм дельта. Но сейчас, на пике омикрона, в Московской области в 4–5 раз больше заболевших детей, чем при штамме дельта. Поэтому, с одной стороны, пациенты болеют легче, но с другой — количество тяжелых пациентов большое, потому что больных больше. И в итоге нагрузка на педиатрическую службу значительно выросла. Наиболее уязвимая группа — это дети первого года жизни и раннего возраста. Число их госпитализаций увеличилось. Но чаще всего сейчас болеют подростки. Им нужно делать прививки, — убеждена Елена.

Пульмонолог, терапевт, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко добавляет, что омикрон оказался более патогенным не только для детей, но и для более молодых пациентов в целом — до 20 лет. При этом, по его словам, старики тоже остаются группой высокого риска.

Как коронавирус сейчас проявляется у детей

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов подчеркивает, что если раньше специалисты наблюдали, что многие дети переносят инфекцию бессимптомно, то сейчас ситуация изменилась. Стали распространены гриппоподобные симптомы: насморк, кашель, боль в горле, лихорадка, боли в мышцах, интоксикация.

— Часто заражаются дети, уже находящиеся в больницах по поводу своих хронических и острых болезней, но также причиной обращения за помощью всё чаще становятся острые воспалительные процессы верхних дыхательных путей — ларингиты с развитием ложных крупов, бронхиты и бронхиолиты, пневмонии. Также возможно поражение ЖКТ, и редко, но встречается мультисистемный воспалительный синдром — как в процессе самой инфекции, так и с отсрочкой, похожий на синдром Кавасаки, — объясняет Иван Коновалов.

В больницу дети чаще попадают с острыми воспалительны<i class="_">м</i>и процессами верхних дыхательных путей

В больницу дети чаще попадают с острыми воспалительными процессами верхних дыхательных путей

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Елена Мескина добавляет, что для заболеваний, вызванных омикроном, характерны типичные для детей неотложные состояния — обструктивный бронхит, бронхиолит, круп (респираторный синдром, наиболее распространенный среди детей, чаще в младенчестве и раннем детстве — от трёх месяцев до трёх лет. — Прим. ред.). Это, по ее мнению, сближает омикрон с другими респираторными вирусами и свидетельствует о его большей заразности.

— Протекают эти состояния так же, как и при других респираторных инфекциях. Но вместе с тем новый коронавирус сохраняет способность вызывать воспаление. Поэтому риски развития пневмонии и тяжелых воспалительных реакций на 6–7-й день по-прежнему сохраняются, — подчёркивает эксперт.

Елена замечает, что всё же подавляющее большинство детей болеет легко:

— У них поднимается температура до 37–38 градусов и держится 1–3 дня, может быть кашель, заложенность носа. Эта волна показала, что чаще стали встречаться расстройства желудочно-кишечного тракта. Грубый голос, лающий кашель, удлиненный шумный вдох, свистящее дыхание — эти симптомы должны настораживать родителей, нужно обращаться к врачу. COVID-19 сейчас сложнее отличить от других ОРВИ у детей.

Но проблема, по словам Елены Мескиной, заключается в том, что инфекционистам в больнице приходится лечить не только COVID, но и те тяжелые сопутствующие заболевания, которые часто обостряются на фоне этой инфекции:

— Поэтому приходится работать и за узких специалистов, если так можно выразиться. Это очень тяжелая волна для всех педиатров.

Омикроном сейчас болеют и вакцинированные, и переболешие. Некоторые эксперты считают, что именно дети без защитных антител становятся средой для размножения омикрона

Омикроном сейчас болеют и вакцинированные, и переболешие. Некоторые эксперты считают, что именно дети без защитных антител становятся средой для размножения омикрона

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Какие осложнения встречаются у детей


Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина уточняет, что тяжелые формы болезни и тяжелые осложнения по-прежнему регистрируются у детей с онкологическими заболеваниями, диабетом, ожирением. Кроме того, дети с избыточной массой тела склонны к тромботическим осложнениям.

— За этими пациентами очень внимательно нужно следить, решать проблему. Новая коронавирусная инфекция наглядно показала, что лишний вес — серьёзный фактор, негативно влияющий на здоровье. Среди важных осложнений COVID, в том числе омикрона, следует упомянуть миокардит — воспалительное поражение сердца. К тому же есть дети, у которых во время COVID впервые обнаруживается повышенный сахар в крови, — предупреждает эксперт.

При этом Елена замечает, что сейчас при обращении к врачу по любому поводу у ребенка может обнаружиться коронавирус. Это говорит о широком его распространении и высокой частоте бессимптомного носительства. Но если у ребенка, например, аппендицит, и при этом у него выделяется коронавирус из носоглотки, то он должен получить лечение в профильном стационаре. Такие случаи в практике встречаются, уверяет специалист.

— Боли в животе — это частый симптом при детском мультисистемном воспалительном синдроме, ассоциированном с COVID-19. Развивается ли он после омикрона, покажет наблюдение за пациентами. После других генетических вариантов коронавируса этот синдром регистрировался. Омикрон вызывает менее выраженную воспалительную реакцию, чем другие штаммы вируса, но она есть, — отвечает на вопрос о постковидном синдроме у детей Елена Мескина.

На практике врачи видят при ковиде впервые появившийся повышенный сахар крови

На практике врачи видят при ковиде впервые появившийся повышенный сахар крови

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Почему увеличиваются смертельные случаи

Главный врач, заместитель гендиректора по лечебной работе клинического госпиталя «Нейровита», член Американского общества детских гематологов/онкологов (Children's Oncology Group) Георгий Менткевич уверен, что объективно можно сказать только следующее — ни одна система здравоохранения в мире не оказалась готова к такому увеличению заболеваемости:

— Статистика у нас лукавая, к ней нужно относиться осторожно: надо поднять среднюю продолжительности жизни в России, она поднимается на год; надо уменьшить смертность от онкологических заболеваний, она уменьшается за полгода на 2%. Поэтому оценивать детскую летальность от коронавируса в том или ином регионе сложно.

Елена Мескина говорит, что большая часть смертельных случаев развивается у пациентов с сопутствующими заболеваниями. У взрослых это, например, гипертония, атеросклеротическая болезнь, диабет. Поскольку коронавирус умеет размножаться в клетках сосудов, которые кровоснабжают все органы — мозг, печень, селезенку, почки и так далее, могут возникать осложнения со стороны не только легких, но и всего организма.

— У детей летальные исходы крайне редкие, но также регистрируются при тяжелых сопутствующих болезнях. Но всё же мы справляемся. У здоровых в остальном детей COVID-19 протекает либо легко, либо нетяжело, однако тяжелое поражение легких встречается, — уверена Елена.

Как и среди взрослых, среди детей в группе риска оказываются те, у которых есть хронические заболевания

Как и среди взрослых, среди детей в группе риска оказываются те, у которых есть хронические заболевания

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Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев также добавляет, что смертельные случаи заболевания коронавирусом среди детей есть, но они редки:

— Это доли процента, но всё равно, когда у нас заболевают сотни тысяч детей, мы видим десятки, сотни смертей. И сотни тысяч госпитализаций. То есть больше заражений, больше тяжелых случаев. Условно: из 1000 заболевших детей любым вариантом коронавируса 200 дадут симптомы, 50 — тяжелые симптомы, 20 — попадут в больницу. Просто этих тысяч детей стало больше, а дальше всё пропорционально. Конечно, как и у взрослых, у детей сопутствующие заболевания тоже увеличивают риски летального исхода. Но есть случаи, когда никаких особых болезней у ребенка не было, а всё равно заболевание перешло в тяжелую форму. Риски есть для всех, — подытоживает эксперт.

Ранее мы рассказывали, как и почему в Новосибирске умерла 2-месячная девочка с ковидом.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Ваш ребенок тяжело переболел коронавирусной инфекцией? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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