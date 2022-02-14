Две девочки умерли от ковида в Новосибирске. Чем опасен омикрон и почему младенцы в зоне риска — отвечают врачи

— Во-первых, он легче переносится. Во-вторых, охотнее заражает детей. Но ни по первому, ни по второму утверждению статистики пока нет. Нужно понимать, что сейчас у большинства людей в развитых странах есть иммунитет к коронавирусу после вакцинации или после перенесенной болезни. Люди с иммунитетом если и заражаются, то болеют легче, реже попадают в больницы, реже умирают. Этот факт подходит для всех вариантов, в том числе и для омикрона. Поэтому кажущаяся легкость может быть из-за того, что у многих уже есть тот или иной иммунитет. Но, может быть, у омикрона есть и такие особенности, — предполагает он.

Максим считает, что дети в целом хуже заражаются коронавирусом, одна из версий — потому что у них меньше рецепторов, за которые вирус цепляется.

— Когда в 10 раз увеличилась заразность коронавируса для всех, то и для детей она увеличилась тоже в 10 раз. Поскольку они ранее не переболели предыдущими вариантами и не вакцинировались, то дети для омикрона представляют собой среду для размножения. Они активно общаются в детском саду и школе, поэтому виден резкий подъем заболеваемости.