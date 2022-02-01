1 февраля вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 77.47
eur 86.50
Тема дня7-летняя девочка умерла от ковида
Все новости
Все новости

7-летняя девочка умерла от коронавируса в Новосибирской области

Всего скончались 12 пациентов

18 466
215Обсудить

Поделиться

Всего в регионе от коронавируса умерли 4643 человека

Всего в регионе от коронавируса умерли 4643 человека

Поделиться

В Новосибирске от коронавируса скончалась 7-летняя девочка. Об этом сообщил оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу.

— Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 22 года, 62 года, 65 лет, 66 лет, 89 лет, 92 года, девочка 7 лет и женщины в возрасте 38 лет, 63 года, 69 лет, 86 лет, 96 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4643 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сегодня также обновился антирекорд по заболеваемости. За сутки ковид нашли еще у 715 жителей.

В конце января оперштаб Новосибирской области отчитался о смерти трехлетней девочки с ковидом. Ранее в детской городской клинической больнице № 3 Новосибирска скончался двухмесячный малыш.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ33

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter