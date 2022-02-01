7-летняя девочка умерла от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирске от коронавируса скончалась 7-летняя девочка. Об этом сообщил оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу.



— Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 22 года, 62 года, 65 лет, 66 лет, 89 лет, 92 года, девочка 7 лет и женщины в возрасте 38 лет, 63 года, 69 лет, 86 лет, 96 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4643 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сегодня также обновился антирекорд по заболеваемости. За сутки ковид нашли еще у 715 жителей.