Экспресс-тест на ВИЧ в Новосибирске можно пройти бесплатно 9 февраля на площади Пименова

В среду, 9 февраля с 14 до 19 часов в Новосибирске на площади Пименова развернут мобильный пункт профилактики ВИЧ и гепатита С, сообщает пресс-центр мэрии города.



Бесплатный экспресс-тест, включая получение результата, займет 15 минут, для его прохождения необходима лишь медицинская маска. Уточняется, что мобильные пункты оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха.



Также тест-мобили будут работать в Новосибирске с 14:00 до 19:00 на Привокзальной площади в Железнодорожном районе 11 февраля, 14 февраля — у ТЦ «Соседи» (Ленинский район), 16 февраля — у ТЦ «Маяк» (Шлюз, Советский район), 18 февраля — в Первомайском сквере, 21 февраля — на ул. Новосибирской, 20/1 (Троллейный ж/м, Ленинский район), 25 февраля — у ТРЦ «Золотая Нива» (Октябрьский район), 28 февраля — на ул. Зорге, 179 (Кировский район). Полное расписание работы в Новосибирской области — по ссылке.

