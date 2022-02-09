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«Что происходит?» Видео сибирячки о вакцинах для детей в TikTok набрало пять миллионов просмотров

Пользователь TikTok задалась вопросами, которые, судя по популярности видео, волнуют многих родителей.

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Женщину интересует, куда всё-таки подевался грипп.

Женщину интересует, куда всё-таки подевался грипп.

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Вирусную популярность приобрел 53-секундный видеоролик «Что происходит?» жительницы Новосибирска @marina_izyurova в Tik-Tok. За пять дней оно набрало более пяти миллионов просмотров только на этой платформе и перекочевало в другие социальные сети.

В этом видео женщина рассказала о своей знакомой, двум детям которой недавно диагностировали новый штамм коронавируса омикрон. Марина Владимировна утверждает, что за два года пандемии коронавирусом переболела вся семья знакомой, включая дедушку и бабушку. Детям коронавирус в то время не диагностировали.

— Но изобретают вакцину для детей, сразу стали сплошь и рядом болеть дети! Вы че делаете, что творится? — задается вопросом @marina_izyurova, намекая также на то, что ей непонятно, а куда вообще подевался грипп.

Стоит отметить, что девушка ничего не утверждает, лишь задается вопросами, не делая никаких выводов. Видимо, эти вопросы интересуют многих: хотя технологии продвижения видео в TikTok позволяют людям с небольшой аудиторией получить заметный охват, для аккаунта с 12,6 тысячами подписчиков пять миллионов просмотров за пять дней — серьёзный результат.

В Новосибирской области в начале 2021 года начали вакцинировать детей с 12 до 17 лет, и пока, судя по опрошенным директорам и учителям школ и родителям, процесс идет медленно. Видимо, потому что не все готовы поставить прививку. При этом есть люди, которые ждали поступления партии «Спутника М» и вакцинировались в числе первых. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с родителями и узнала, что думают сами дети.

Ранее обозреватель НГС Стас Соколов пришел к выводу, что тотальное недоверие населения к мерам правительства против ковида и медицине может погубить нас быстрее, чем вирусы.

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