«Ура, я смогу ходить на фуд-корт»: детей начали вакцинировать от ковида в Новосибирске — как их родители решились на это

В Новосибирской области начали вакцинировать детей с 12 до 17 лет, и пока, судя по опрошенным директорам и учителям школ и родителям, процесс идет медленно. Видимо, потому что не все готовы поставить прививку. При этом есть люди, которые ждали поступления партии «Спутника М» и вакцинировались в числе первых. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с родителями о том, какие аргументы за вакцинацию они находят, посмотрела, как ставят прививки в поликлинике
Что говорят родители
Читательница Ольга записала дочку на вакцинацию в поликлинику на левом берегу, но в назначенный день ей сообщили, что всё отменяется. Почему — она не знает и ждет следующего приглашения. Ольга работает учителем биологии и считает, что только коллективный иммунитет сможет побороть эту инфекцию:
— На мой взгляд, глупо отказываться от возможности не болеть или в легкой форме перенести ковид. Я детям на уроках объясняю про пользу прививок. История показательна: многие страшные заболевания, например оспу, человечество забыло именно благодаря прививкам. Моя дочь не хочет выпадать из активной жизни на две-три недели, не хочет лежать в больнице. А так, сказала, что ей всё равно: прививки все ставит и эта не помешает.
Читатель Дмитрий говорит, что он — кандидат наук, а его жена — учитель биологии, поэтому они сами вакцинировались и ревакцинировались «Спутником» и решили привить своих сыновей, которым 13 и 17 лет.
— Омикрон почти не встречает помех заражению от типичных уровней антител, возникающих от вакцинации или другого штамма. Это же верно в обратную сторону — омикрон не станет «живой вакциной» для дельты и ее ожидаемых вариантов. Дельта и сама никуда не ушла, просто отошла в тень информационного пространства. Пройдет пик омикрона — будет продолжение банкета. Для вакцинации с нулевого уровня есть смысл встать на путь вакцинации чем раньше, тем лучше. К следующей волне есть хороший шанс получить базовую защиту, — приводит свои аргументы Дмитрий.
Он считает, что для тех, кто уже болел, эффект на ближайшие месяцы позволит не отвлекаться от важных дел, в том числе не оказаться «на обочине экзаменов».
— В школе просили оповестить классного руководителя тех, кто хочет поставить «Спутник М» — до конца прошлой недели. Мы разумно предположили, что и сами справимся с процедурой и оповестим по факту вакцинации, что и сделали. Бюрократия может затянуться на время «после дистанта», то есть на неопределенное. Собственно, известно много историй с вакцинацией взрослых, когда запись на «Госуслугах» вела в тупик, а по факту надо было оказаться лично в поликлинике в удобное время, — вспоминает Дмитрий.
Поэтому сыновья Дмитрия уже провакцинировались на прошлой неделе.
— Оба перенесли очень легко: болезненных ощущений в плече не возникло, температура повышалась максимум до 37,5 и только у старшего. До вакцинации впервые проверяли иммунный статус по титру IgG, хотя на принятие решения эти цифры не должны были повлиять. Результаты ожидали уже после вакцинации, а их прислали быстрее, чем поликлиники решились открыть холодильники и распечатать вакцину, — пояснил журналисту НГС Дмитрий.
У старшего было 110 BAU: предположительно, замечает Дмитрий, болел чуть больше года назад, а у младшего был отрицательный результат:
— Надеемся, что старший получит в результате «бустер» на ближайшие пару-тройку месяцев, на время олимпиад и подготовки к ЕГЭ, а младший продержится до завершения полного курса.
Как проходит вакцинация в поликлинике
Заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях поликлиники
— Мы заранее оповещали родителей, педагогов и руководство школ. Как только поступил приказ о проведении вакцинации 25 января, мы были уже готовы. 26 января у нас уже был первый пациент — 15-летний.
По ее словам, сейчас вакцинация развернута на базе поликлиники, но уже готовы мобильные бригады, состоящие из врачей и фельдшеров, закрепленных за школами. Они будут вакцинировать детей в образовательных учреждениях.
Чтобы привить детей в школе, пока используют термосумки. А вообще, замечает Елена Семенова, школы должны будут оборудовать кабинеты для вакцинации детей против ковида, в том числе приобрести специальные холодильники. Но для текущих объемов достаточно термосумок.
Елена Семенова поясняет, что пока чаще приходят 15–17-летние, но 12-летние у них тоже были.
— Вчера 16-летний подросток провакцинировался и сказал: «Ура, я получил QR-код и смогу ходить на фуд-корт торгового центра». Мы говорим о создании иммунной прослойки, а подростки — о другом, — пересказывает Елена Семенова.
По ее словам, и взрослые, и дети чаще всего спрашивают, какие могут быть реакции на вакцинацию. Врачи объясняют, что, как и после любой прививки, это общее недомогание, слабость, повышение температуры, покраснение и уплотнение в месте прививки.
Что думают сами дети
До 15 лет дети вакцинируются с согласия родителей или официальных представителей, с 15 — самостоятельно. В поликлинику
Минут за 40 до начала мероприятия возле прививочного кабинета стояла только одна пара — мама и дочка, которые пришли самостоятельно. На маме были синие медицинские перчатки.
13-летняя Мария не болела ковидом и решила вакцинироваться, чтобы было безопасно:
— Чтобы не подвергать риску свою жизнь и жизнь окружающих. Что опаснее — прививка или заразиться? — задает она риторический вопрос.
Ее мама Ирина замечает, что они еще летом перевели ребенка на дистанционный формат обучения, чтобы минимизировать риски заражения. Она сама провакциниировалась «Спутником V» и уже ревакцинировалась «Лайтом».
— Теперь ждем вакцину для другой возрастной категории — от 5 до 11 лет. Еще есть дети, — добавила Ирина.
К приезду журналистов на пресс-тур начали подходить и подростки из «Горностая». Одному парню уже исполнилось 17 лет, поэтому он заполнял документы самостоятельно. Так же, как и пришедшие 15-летние школьники.
Те, кто согласился поговорить, отвечали, что подробно о вакцинации и препарате ничего не читали.
15-летняя Полина рассказывает, что в начале пандемии она переболела коронавирусом легко. По словам Полины, ее родственники вакцинировались — в течение двух-трех дней у них проявлялись реакции на вакцину, но потом прошли:
— Мама просто сказала, что я иду вакцинироваться, и я пришла. В школе [среди сверстников] никому нет дела до этого. Я думаю, что все пришли, потому что родители попросили.
Другой девушке — Насте — 14 лет: по ее словам, вакцинацию они обсудили с родителями и она согласилась привиться. До этого она не болела коронавирусом, хотя два ее одноклассника болели, уходили на карантин.
15-летняя Арина замечает, что ранее не болела коронавирусом. Про вакцинацию она знает пример своей племянницы, которая прививалась, а к вечеру у нее поднялась температура, поэтому готова к подобным реакциям.
— Мне без разницы было — вакцинироваться или нет. У меня вся семья вакцинировалась. Мне предложили — я согласилась, — объясняет она.
Как записать подростка на прививку
Чтобы попасть на вакцинацию, подростку или его представителю можно обратиться к классному руководителю или фельдшеру школы или непосредственно в поликлинику. Правда, в настоящий момент вакцина распределена по 30 медучреждениям области, из которых 19 находятся в Новосибирске.
Ранее мы рассказывали, какие реакции на вакцину у детей и какие противопоказания отмечают новосибирские эксперты.
СЮЖЕТ
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