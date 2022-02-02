«Ура, я смогу ходить на фуд-корт»: детей начали вакцинировать от ковида в Новосибирске — как их родители решились на это

Что говорят родители

Читательница Ольга записала дочку на вакцинацию в поликлинику на левом берегу, но в назначенный день ей сообщили, что всё отменяется. Почему — она не знает и ждет следующего приглашения. Ольга работает учителем биологии и считает, что только коллективный иммунитет сможет побороть эту инфекцию:



— На мой взгляд, глупо отказываться от возможности не болеть или в легкой форме перенести ковид. Я детям на уроках объясняю про пользу прививок. История показательна: многие страшные заболевания, например оспу, человечество забыло именно благодаря прививкам. Моя дочь не хочет выпадать из активной жизни на две-три недели, не хочет лежать в больнице. А так, сказала, что ей всё равно: прививки все ставит и эта не помешает.